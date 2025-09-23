Sociedad

Dos vehículos chocaron de frente en un accidente fatal en Jujuy: hubo cinco heridos y un muerto

La víctima conducía una camioneta solo y falleció en el lugar. En el otro coche, tanto el chofer como las cuatro pasajeras resultaron heridos y fueron derivados a distintos hospitales

Guardar
Un remis y una camioneta
Un remis y una camioneta colisionaron en la 'curva de la muerte' de Volcán

Un accidente vial fatal tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 9, en el sector conocido como paraje Huajara, dentro de la localidad de Volcán, provincia de Jujuy. El hecho ocurrió cerca de las 23.30, cuando un hombre de 55 años conducía solo una Volkswagen Saveiro en sentido norte-sur por el tramo apodado la “curva de la muerte”. Por motivos aún bajo investigación, este vehículo colisionó de frente con una Renault Kangoo que cumplía funciones de remis compartido y trasladaba a cinco personas.

El choque, calificado como violento por el personal de emergencia, motivó la llegada inmediata de SAME. Al arribar, los profesionales constataron que el conductor de la Saveiro no presentaba signos vitales. Los restos fueron trasladados a la morgue del hospital Dr. Miguel Ángel Miskoff tras el procedimiento de rigor.

En la Renault Kangoo viajaban cinco personas: el chofer y cuatro pasajeras que resultaron con diversos politraumatismos. Pese a la rápida intervención de los equipos médicos, fue necesario derivar a todos los ocupantes a los hospitales de Maimará y Volcán, para continuar con los exámenes y cuidados pertinentes, de acuerdo con la información de El Tribuno de Jujuy.

Tras el impacto, se desplegó un operativo policial con la intervención de efectivos de la Seccional 12° de Volcán y personal de Criminalística. Ambos equipos efectuaron tareas de peritaje en el sitio con el objetivo de esclarecer las causas exactas que derivaron en la colisión.

Dentro de los procedimientos de rigor, el conductor del remis fue sometido a un control de alcoholemia, sin que, hasta el cierre de las informaciones publicadas, se hayan dado a conocer los resultados.

El incidente resaltó la peligrosidad de este tramo de la ruta nacional N° 9 y motivó la presencia de autoridades que continuaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y mecanismos contribuyentes al trágico desenlace.

Un accidente fatal en Córdoba: murieron tres personas

El choque en Córdoba involucró
El choque en Córdoba involucró a un Renault Clío y un Renault 12, ambos conductores murieron

Tres personas perdieron la vida en la mañana del pasado sábado en la provincia de Córdoba a causa de una colisión frontal entre dos automóviles que tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 9, exactamente en el kilómetro 580, dentro del área de Tío Pujio, en el departamento General San Martín.

El trágico accidente involucró a un Renault Clío, que era conducido por un hombre de 52 años, y a un Renault 12, guiado por un hombre de 72 años. Ambos conductores resultaron fallecidos en el mismo sitio donde sucedió el impacto. Además, una mujer de 80 años que viajaba como acompañante en el Renault 12 sufrió heridas de gravedad y fue derivada de inmediato por una ambulancia del servicio de emergencias hacia el Hospital Pasteur.

La paciente presentaba lesiones múltiples y de distinta gravedad, de acuerdo con los informes preliminares proporcionados por personal oficial. Unas horas después, desde el hospital local confirmaron que la mujer murió a consecuencia de las graves lesiones sufridas en el choque.

El accidente demandó la presencia de las autoridades policiales y equipos encargados de la investigación de siniestros viales, quienes llevan adelante tareas para reconstruir cómo ocurrieron los hechos. Las circunstancias exactas que dieron origen a la colisión permanecen en proceso de investigación.

Hasta el momento, no se han hecho públicos detalles específicos sobre la mecánica del accidente ni se han difundido los nombres de las personas involucradas.

En el lugar trabajó personal de la fuerza de seguridad, encargado de las pericias técnicas necesarias y de organizar el flujo vehicular en la zona afectada.

Temas Relacionados

JujuyRuta Nacional N° 9Volcánparaje HuajaraAccidenteAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte Suprema dejó firmes las condenas de hasta 16 años y medio de prisión contra tres personas que ingresaban a la provincia para llevar a cabo distintos hechos delictivos durante la pandemia de Covid-19

Tucumán: ratificaron la condena contra

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

El máximo tribunal rechazó el último recurso de la defensa de Rodrigo Chaparro, confirmando la sentencia por el asesinato de Patricio Barros Cisneros en la Unidad 46 de San Martín

La Corte dejó firme la

Salta: detuvieron a un conductor ebrio con 1,70 de alcohol en sangre luego de darse a la fuga

El automovilista fue aprehendido en la zona norte de la capital salteña, luego de ser denunciado tras advertir maniobras peligrosas

Salta: detuvieron a un conductor

El periodista Juan Carlos Villani se molestó por el valor que le cobró un taxista desde el aeropuerto hasta su casa: “Me parece exagerado”

La experiencia que tuvo el presentador como usuario del servicio público con recargos y diferencias de criterio reavivó la discusión sobre el sistema tarifario y las alternativas digitales

El periodista Juan Carlos Villani

“Camau” Espínola: “Después de octubre, Milei va a tener que recuperar el diálogo con el Senado”

En la antesala de la sesión prevista para el 2 de octubre, el senador confirmó que su bloque acompañará los reclamos presupuestarios del Garrahan y de las universidades y criticó la falta de consenso del Gobierno

“Camau” Espínola: “Después de octubre,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos pronostican episodios simultáneos de

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 14 muertos, 18

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

TELESHOW
La pelea de las mellizas

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”