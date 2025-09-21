Otra tragedia en el fútbol amateur: un hombre se descompensó en medio de un partido y murió

Un hombre sufrió un paro cardiorrespitario en medio de un partido de fútbol y murió.

Un hombre de 52 años murió tras descompensarse durante un partido de fútbol amateur en la ciudad de La Calera, provincia de Córdoba. El suceso, reportado en la tarde de este sábado, ocurrió en un predio situado en la intersección de Avenida General Paz y 9 de Julio, en el barrio Centro de esa localidad, según fuentes policiales consultadas por Infobae.

La víctima participaba de un encuentro deportivo cuando sufrió una descompensación repentina en plena actividad física. Una paramédica que se encontraba en el lugar intervino con maniobras de reanimación cardiopulmonar, medida que fue continuada posteriormente por un servicio de emergencias médicas, de acuerdo con lo que informaron allegados a la organización del torneo recreativo.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Arturo Illia de La Calera, donde los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso. Según el reporte oficial, la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio.

Representantes del evento y de las autoridades sanitarias de Córdoba se encuentran en contacto con los familiares directos del hombre fallecido y acompañan el desarrollo de la investigación. De acuerdo al protocolo vigente en estos casos, las circunstancias serán analizadas por la justicia para determinar si corresponde profundizar la pesquisa sobre el entorno del evento deportivo.

Los antecedentes en Córdoba y en el resto del país

La semana pasada, una jornada deportiva en el predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), ubicado en el barrio Villa Gran Parque de Córdoba, se vio interrumpida por el fallecimiento de un hombre de 60 años que se descompensó durante un partido. La actividad había comenzado con normalidad desde el mediodía, pero cerca de las 12:40 la situación cambió abruptamente cuando el jugador sufrió una caída seguida de pérdida de conocimiento y convulsiones.

Personal médico presente en el lugar intervino de inmediato al detectar la gravedad del cuadro. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Elpidio Torres, donde los médicos constataron un traumatismo de cráneo y la presencia de un paro cardiorrespiratorio. Según consignaron medios locales y fuentes médicas consultadas por Infobae, la muerte se confirmó cerca de las 15:35, tras los intentos fallidos de reanimación.

El hecho generó conmoción entre los asistentes y jugadores que permanecieron en el predio visiblemente afectados por la situación. En agosto se registró un episodio similar en Villa Dolores, departamento de San Javier, provincia de Córdoba. En aquella ocasión, un hombre de 49 años se descompensó una tarde de sábado mientras participaba en un partido en una cancha ubicada sobre la calle Almirante Brown.

Al presentar el cuadro, fue trasladado con urgencia a un centro de salud regional. Fuentes policiales informaron a Infobae que los médicos del lugar confirmaron el fallecimiento e identificaron la causa como muerte súbita.

Ese mismo mes, en Río Negro, un hombre de 58 años falleció en medio de un partido del torneo comercial Don Pedro, en el predio deportivo La Finca, en Cipolletti. La víctima, identificada como Héctor González, trabajaba como docente en Cinco Saltos y jugaba en el equipo Gimnasio Crear. Según los responsables del torneo, González sufrió una descompensación en medio del encuentro.

En julio, un hombre de 47 años murió mientras disputaba un partido de la categoría Máster “A” de la Liga de Veteranos de Trelew. El episodio ocurrió en un complejo próximo a la Ruta Provincial N°7. El encuentro se desarrollaba con normalidad en el momento en que se produjo el fallecimiento.

Según ADNsur, el incidente ocurrió alrededor de las 16.20 en la cancha N°5 de ese complejo deportivo. Un testigo relató que el participante, miembro de un equipo de Rawson, tomaba parte en el campeonato de veteranos cuando se descompensó repentinamente dentro del campo.

El medio precisó que el jugador fallecido era Claudio Ramón, integrante del equipo Juventus de Rawson y miembro de la Prefectura Naval Argentina. La comisión directiva de la liga local explicó que solicitaron una ambulancia de inmediato y brindaron la primera atención. Después lo trasladaron al Hospital Zonal de la ciudad, aunque llegó sin signos vitales.