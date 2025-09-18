Un impactante incendio arrasó con tres casas en un barrio de Mendoza: los bomberos denunciaron que fueron agredidos

Impactante incendio en un barrio de Mendoza: los bomberos fueron agredidos por los vecinos cuando intentaban contener las llamas

Un voraz incendio destruyó tres viviendas del barrio Estación Espejo, conocido popularmente como Cinco Mil Lotes, en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, en la noche del miércoles.

Según la información oficial, las llamas comenzaron a avanzar apenas pasadas las 20 en un sector de casas precarias ubicadas sobre las calles México y Pimenides, arrasando con velocidad por las características inflamables de los materiales de construcción.

Tras ser alertados, personal policial acudió al lugar donde se encontraron con una imagen impactante por las llamas que se veían en las viviendas precarias. Además, según fuentes oficiales, habría explosiones del tendido eléctrico cuando llegaron.

No se registraron heridos entre los habitantes ni los equipos de emergencia, pero varias personas quedaron desplazadas

La emergencia movilizó a varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y efectivos del Cuartel Central, quienes actuaron junto con Defensa Civil y operarios de Edemsa. El municipio de Las Heras aportó apoyo hídrico para evitar que el fuego siguiera propagándose. La colaboración directa de la empresa eléctrica, para cortar el suministro en la zona por las detonaciones en la red eléctrica, fue clave.

El saldo fue el desplazamiento de decenas de personas que lograron escapar sin sufrir heridas. Los medios locales remarcaron que el incidente no produjo víctimas, aunque las viviendas involucradas sufrieron pérdidas completas.

Mientras vecinos observaban con desesperación el avance de las llamas, el ambiente se tornó tenso. Tanto los policías como los bomberos que estaban realizando las tareas en el lugar fueron atacados con piedras por algunas personas que estaban en el lugar. Según Sitio Andino, este episodio que dejó al menos cuatro vehículos con daños considerables.

Las causas del incendio en Mendoza permanecen bajo investigación de peritos y personal científico

Pese a los incidentes, ninguno de los efectivos ni voluntarios resultó herido. El incendio dejó como saldo la destrucción total de al menos tres viviendas y la incertidumbre respecto a la ubicación y situación de sus propietarios, ya que hasta el cierre de la intervención policial no se había logrado contactarlos.

Las causas que originaron el siniestro aún permanecen bajo investigación. Peritos de Bomberos y personal de Científica trabajan para determinar el foco inicial que desencadenó el incendio en este sector caracterizado por viviendas informales.

Se incendiaron dos embarcaciones en una guardería de San Fernando

Dos yates amarrados en una guardería náutica de San Fernando ardieron en llamas poco después del mediodía del pasado martes. Uno de los empleados tuvo que ser trasladado al Hospital Petrona de Cordero con quemaduras, donde recibió tratamiento especializado, según indicaron a Infobae fuentes allegadas a la investigación.

Pasadas las 13, tanto Prefectura Naval Argentina como los bomberos y la policía de la Comisaría 3ª de San Fernando fueron alertados por el incendio que afectaba a dos embarcaciones en la guardería Amarras del Norte, situada en calle del Arca y el río Luján.

Se incendiaron dos embarcaciones en una guardería de San Fernando y un empleado resultó herido

El siniestro tuvo su origen en una embarcación y rápidamente el fuego se transfirió a una unidad contigua, circunstancias cuya causa se encuentra bajo indagación, motivo por el que ya interviene la UFI Correccional de San Fernando, bajo la órbita del fiscal Marcelo Fuenzalida.

Según informaron desde el municipio de San Fernando, personal del Parque Náutica actuó velozmente y aisló los yates afectados para evitar que el incendio alcanzara otras embarcaciones.

En pocos minutos, acudieron al lugar los bomberos voluntarios, agentes policiales, personal de Prefectura, ambulancias municipales, junto con equipos de Defensa Civil y Protección Ciudadana.

Un total de cuatro dotaciones de bomberos trabajaron casi una hora hasta que lograron sofocar completamente el incendio. Las fuentes destacaron que las lanchas lograron mantenerse a flote pese a la magnitud del fuego.

La acción rápida de los prefectos resultó decisiva para controlar la propagación de las llamas y evitar que el derrame de hidrocarburos alcanzara el río Luján.

En el marco de esas labores de control, el personal se encontró con un hombre de 43 años, oriundo de Santiago del Estero y empleado de Amarras del Norte, que realizaba tareas de mantenimiento y que sufrió quemaduras y lesiones serias. Fue trasladado sin demora al Hospital Petrona de Cordero.

Desde el ámbito médico comunicaron que el hombre presentaba quemaduras en el rostro, brazos y piernas. La herida facial era la más delicada y requirió que pasara por quirófano para una toilette; quedó ventilado entre 24 y 48 horas debido a la irritación en sus vías respiratorias, permaneciendo estable. Otro hombre recibió atención por una intoxicación leve con monóxido de carbono.

Por indicación de la Fiscalía General de San Fernando, se iniciaron las actuaciones judiciales bajo la carátula de averiguación de causales de incendio, mientras que Prefectura abrió un sumario interno. En paralelo, el fiscal solicitó peritajes en el sitio del siniestro y la declaración de testigos presentes, incluido el propio herido, para avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.