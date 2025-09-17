Sociedad

Uno de los ramales del tren Mitre no funcionará por varios días por obras: cuándo se retomará el servicio

La suspensión de la línea responde a la necesidad de reemplazar rieles y sistemas de señalización, medida que busca revertir demoras y cancelaciones que afectan diariamente a los usuarios del transporte

El ramal Tigre de la
El ramal Tigre de la Línea Mitre interrumpe su servicio por obras de renovación hasta el 23 de septiembre

Por trabajos de renovación en la Línea Mitre, el servicio del ramal Tigre permanecerá interrumpido por varios días, inclusive el fin de semana, lo que afectará a los habituales usuarios del tren.

Según lo informado por Trenes Argentinos Infraestructura, durante el sábado 20 hasta el martes 23 de septiembre, ambos días inclusive, no circularán trenes entre las cabeceras de este ramal, como parte de las obras enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

En concreto, las labores en el ramal Tigre prevén la intervención de las vías en la estación Acassuso, específicamente entre los cruces de Güemes y Perú. Ahí se realizará el desarme y montaje del nuevo tendido ferroviario junto a la reconexión del sistema de señalamiento. Como parte de la planificación, estas tareas buscan optimizar la seguridad operacional en ese sector.

Simultáneamente, en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y el paso a nivel Ayacucho, continuará la renovación completa de los rieles, acompañada de la instalación del tercer riel y su correspondiente integración al sistema de señalización.

En otro frente de obra, entre Tres de Febrero y Colegiales, se seguirán desarrollando trabajos de instalación de fibra óptica y de migración hacia un sistema de señalamiento actualizado.

El Plan de Emergencia Ferroviaria
El Plan de Emergencia Ferroviaria prevé renovar 40 km de vías y 47 km de tercer riel en 24 meses

Estas intervenciones responden a la urgencia generada por el deterioro de la infraestructura. Tanto durmientes como rieles cuentan con más de cuatro décadas de uso, lo que derivó en la aplicación de velocidades precautorias a lo largo de más de 40 tramos.

Esta situación produjo demoras y cancelaciones que afectan a los usuarios diariamente. Las autoridades remarcaron que esta renovación representa una acción de urgencia para revertir las condiciones actuales y mejorar la prestación del servicio.

El paquete de obras contemplado bajo el Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria implicará, en los próximos 24 meses, la renovación integral de 40 kilómetros de vías, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, y la intervención en 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales. Además, se prevé el recambio de cuatro paragolpes en la estación Tigre, la readecuación de 23 aparatos de vía, y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.

En lo que respecta a los servicios de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, entre el sábado 20 y el martes 23 de septiembre estos circularán de manera limitada únicamente entre Belgrano R y las cabeceras José León Suárez y Bartolomé Mitre, sin llegar a la terminal de Retiro. La restitución del recorrido habitual en los tres ramales se estima para el miércoles 24.

Por su parte, los servicios de larga distancia que unen la Ciudad de Buenos Aires con Rosario, Córdoba y Tucumán mantendrán sus cronogramas usuales. Para acceder a información actualizada, la empresa invita a consultar el sitio web oficial o la aplicación.

Intentó robar cables del tren Mitre y casi muere electrocutado

Intentó robar cables, podría haber muerto electrocutado y terminó detenido

Trabajadores de Trenes Argentinos y agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) evitaron la madrugada del lunes pasado el robo de cables ferroviarios en la línea Mitre, cuyos ramales Mitre y Suárez permanecían sin servicio por trabajos en la vía. Las cámaras del sistema de vigilancia, recientemente mejorado, captaron toda la secuencia, y el presunto ladrón terminó detenido.

El hecho sucedió alrededor de las 2:30 en Empalme Maldonado, un área clave para el funcionamiento ferroviario ubicada en la intersección con la avenida Belisario Roldán, en el barrio de Palermo.

La presencia del sospechoso se detectó gracias a una torre móvil de vigilancia desplazada a la zona, equipada con domo de alcance total, que registró a un hombre accediendo a las vías y acercándose hasta la cabina de señales.

En las imágenes, el individuo aparece mientras opera cables de la infraestructura, aparentemente con el propósito de apropiárselos, lo que generó la inmediata activación del protocolo de alerta del Centro de Monitoreo.

Personal de seguridad llegó de inmediato tras la notificación y logró impedir el delito, según reportó la empresa estatal, frustrando así el robo y resguardando la integridad de los bienes.

A esa hora, los trabajos en los ramales Mitre y Suárez justificaban la interrupción del suministro eléctrico en las vías, un factor decisivo para que el hombre no sufriera lesiones graves. La interacción con los cables y el tercer riel podía haber resultado letal. “Si la vía hubiera estado energizada, se habría producido una electrocución”, precisaron.

El joven, de 24 años, fue aprehendido y puesto bajo custodia de la PFA. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría ferroviaria de la línea Mitre, donde se comprobó que no llegó a ejecutar ni provocar daños materiales.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 8, encabezado por el doctor Marcelo Martínez Di Giorgi y la secretaría N° 15 de la doctora Verónica Martina Lara.

El operativo tuvo lugar en el contexto del renovado Plan de Seguridad y Prevención de Trenes Argentinos, que suma dispositivos tecnológicos y medidas disuasivas en puntos neurálgicos para desalentar los delitos contra la infraestructura ferroviaria.

