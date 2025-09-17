Sociedad

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

El felino había sido capturado el sábado por la tarde en esa localidad de Corrientes. Tras la revisión de veterinarios, determinaron que será operado antes de volver a su hábitat

Guardar
El animal fue capturado tras
El animal fue capturado tras un operativo de más de tres horas en el barrio Arco Iris

La inesperada presencia de un puma salvaje en el barrio Arco Iris de Goya, en la provincia de Corrientes, alertó a los vecinos y movilizó a distintas fuerzas de seguridad, veterinarios y especialistas en fauna silvestre. El hallazgo, ocurrido el sábado en la localidad correntina, fue reportado alrededor de las 10:30 horas, cuando un llamado al sistema 911 alertó sobre la aparición del animal.

De inmediato, personal de la Comisaría Quinta y Sexta, PRIAR Goya, la Dirección de Recursos Naturales local y provincial, junto con profesionales del Centro de Conservación Aguará, organizaron un operativo especial que se extendió más de tres horas.

Tras encontrarlo detectaron que el puma se encontraba en estado silvestre. Se trata de una hembra de aproximadamente 20 kilos, fue trasladada sin demoras al Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará, donde se le practicó una exhaustiva evaluación veterinaria. De acuerdo a lo confirmado este martes por el director del Centro, Daniel Segovia, a El Litoral, el animal presenta una fractura en una de sus patas y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

El ejemplar tiene una pata fracturada y será operado en los próximos días”, detalló Segovia. Además, enfatizó que el felino no mostró señales de haber sido domesticado, despejando rumores que circularon entre los vecinos luego del incidente.

La secuencia para encontrar al felino comenzó con avistamientos en terrenos baldíos y patios de propiedades dentro del barrio. El dueño de una vivienda situada entre las calles Neustadt y Chile fue quien facilitó datos clave, ya que notó que el animal transitaba por el techo de su casa.

El puma salvaje hallado en
El puma salvaje hallado en Goya será operado por una fractura en la pata

La búsqueda llevó a los agentes y especialistas hasta un pastizal dentro de dicha propiedad, donde ubicaron finalmente al ejemplar. Tras un primer intento exitoso de sedación con dardos tranquilizantes por parte del equipo especializado del Centro Aguará, el animal, lejos de quedarse quieto, logró escapar hacia una vivienda vecina, indicó Diario Época.

Esta maniobra forzó el inicio de un segundo procedimiento para garantizar la seguridad tanto del felino como de la población. Finalmente, cerca de las 14 horas, el puma pudo ser reducido y capturado sin causar daños a personas ni destrozos en las viviendas.

El operativo incluyó el acordonamiento del área por parte de la Policía de Corrientes, que mantuvo la custodia del lugar durante todo el procedimiento. El despliegue tuvo como meta evitar el contacto directo de curiosos con el animal y facilitar la labor de los especialistas.

Según los reportes oficiales, tanto la captura como el diagnóstico veterinario resultaron efectivos. El puma quedó alojado bajo cuidados en el Centro Aguará, donde aguarda la intervención quirúrgica que permitirá abordar la lesión detectada.

Los especialistas avanzan con el tratamiento a la espera de una pronta recuperación, lo que abriría la posibilidad de devolverlo a su hábitat natural en el futuro.

Otro rescate animal en Corrientes: sacaron a una vaca de un pozo cloacal

Un operativo policial rural rescató
Un operativo policial rural rescató a una vaca caída en un pozo cloacal en Paraje Capillita

En la mañana del lunes, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caá Catí llevaron a cabo un operativo en la zona de Paraje Capillita, Departamento General Paz. Al tomar conocimiento sobre la caída de un animal vacuno en un pozo cloacal, el personal policial organizó rápidamente un rescate en el lugar para evitar mayores riesgos.

Tras emplear diversas maniobras, lograron sacar al animal en condiciones estables y, tras la intervención, fue entregado a su propietario. El procedimiento reflejó la labor realizada por la fuerza policial rural en incidentes que involucran tanto la seguridad pública como la protección y resguardo de animales en situaciones críticas.

Según la información del medio local Corrientes Hoy, la coordinación del operativo y el esfuerzo desplegado permitieron resolver en breve tiempo este episodio, que tuvo lugar en un área rural de la provincia.

Temas Relacionados

PumaGoyaCorrientesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un policía fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en Morón

El oficial recibió un disparo en el brazo. Son tres los detenidos y tres autos los recuperados por la Policía

Un policía fue baleado por

Denunciaron que otra vez aparecieron pintadas en un sitio protegido en Mendoza

Tras una denuncia anónima, los guardaparques hallaron a un grupo de personas señalando senderos con aerosol en la reserva natural El Manzano Histórico. Aceptaron la responsabilidad y explicaron por qué lo hicieron

Denunciaron que otra vez aparecieron

El apoyo inesperado: quien ayudó a escapar a la mujer que fue golpeada y violada por su ex tras una cesárea

El principal acusado fue condenado a una década en prisión en una caso de violencia de género, abuso sexual y privación ilegal de la libertad. Dos hermanos del imputado recibieron penas mayores a 3 años de cárcel

El apoyo inesperado: quien ayudó

Advierten que el agujero en la capa de ozono está sobre el sur del país: a qué ciudades afecta

Según datos satelitales del programa Copernicus, el fenómeno comenzó a las 9 de la mañana y avanzará durante la madrugada. Qué fenómenos podría tener sobre la salud de las personas

Advierten que el agujero en

Video: dos “trapitos” se enfrentaron a golpes con un grupo de agentes municipales en La Plata

El personal de la Secretaría de Seguridad les estaba pidiendo los datos de identificación por un conflicto previo debido a pintadas de Gimnasia y Estudiantes. Uno terminó detenido

Video: dos “trapitos” se enfrentaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei habló antes de la

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

Un policía fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en Morón

Una hamburguesería porteña está entre las 10 mejores del mundo, según un ranking

Denunciaron que otra vez aparecieron pintadas en un sitio protegido en Mendoza

El apoyo inesperado: quien ayudó a escapar a la mujer que fue golpeada y violada por su ex tras una cesárea

INFOBAE AMÉRICA
Furor por “el video más

Furor por “el video más aburrido del mundo”: cómo un tutorial vintage se transformó en un ícono de la relajación digital

Richard Grenell lamentó que Estados Unidos mostrara “negligencia” hacia América Latina al permitir el avance chino

Tras casi 60 años, los rebeldes maoístas de India anunciaron la suspensión unilateral de la lucha armada

Ucrania se prepara para un invierno de ataques rusos contra su sistema energético

De embalse de aguas residuales a balneario turístico: así planea Roma la recuperación del Tíber

TELESHOW
Pampita es la nueva embajadora

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”

Lourdes Fernández se sumó a Celeste Cid y realizó un descargo por las críticas que recibe sobre su aspecto

Flor Vigna reveló que tiene charlas profundas con Chatgpt: “Mi psicóloga no tenía turno”

Charlotte Caniggia se animó y aconsejó a Wanda Nara: “Empezá una vida nueva”