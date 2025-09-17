El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

El animal fue capturado tras un operativo de más de tres horas en el barrio Arco Iris

La inesperada presencia de un puma salvaje en el barrio Arco Iris de Goya, en la provincia de Corrientes, alertó a los vecinos y movilizó a distintas fuerzas de seguridad, veterinarios y especialistas en fauna silvestre. El hallazgo, ocurrido el sábado en la localidad correntina, fue reportado alrededor de las 10:30 horas, cuando un llamado al sistema 911 alertó sobre la aparición del animal.

De inmediato, personal de la Comisaría Quinta y Sexta, PRIAR Goya, la Dirección de Recursos Naturales local y provincial, junto con profesionales del Centro de Conservación Aguará, organizaron un operativo especial que se extendió más de tres horas.

Tras encontrarlo detectaron que el puma se encontraba en estado silvestre. Se trata de una hembra de aproximadamente 20 kilos, fue trasladada sin demoras al Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará, donde se le practicó una exhaustiva evaluación veterinaria. De acuerdo a lo confirmado este martes por el director del Centro, Daniel Segovia, a El Litoral, el animal presenta una fractura en una de sus patas y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

“El ejemplar tiene una pata fracturada y será operado en los próximos días”, detalló Segovia. Además, enfatizó que el felino no mostró señales de haber sido domesticado, despejando rumores que circularon entre los vecinos luego del incidente.

La secuencia para encontrar al felino comenzó con avistamientos en terrenos baldíos y patios de propiedades dentro del barrio. El dueño de una vivienda situada entre las calles Neustadt y Chile fue quien facilitó datos clave, ya que notó que el animal transitaba por el techo de su casa.

La búsqueda llevó a los agentes y especialistas hasta un pastizal dentro de dicha propiedad, donde ubicaron finalmente al ejemplar. Tras un primer intento exitoso de sedación con dardos tranquilizantes por parte del equipo especializado del Centro Aguará, el animal, lejos de quedarse quieto, logró escapar hacia una vivienda vecina, indicó Diario Época.

Esta maniobra forzó el inicio de un segundo procedimiento para garantizar la seguridad tanto del felino como de la población. Finalmente, cerca de las 14 horas, el puma pudo ser reducido y capturado sin causar daños a personas ni destrozos en las viviendas.

El operativo incluyó el acordonamiento del área por parte de la Policía de Corrientes, que mantuvo la custodia del lugar durante todo el procedimiento. El despliegue tuvo como meta evitar el contacto directo de curiosos con el animal y facilitar la labor de los especialistas.

Según los reportes oficiales, tanto la captura como el diagnóstico veterinario resultaron efectivos. El puma quedó alojado bajo cuidados en el Centro Aguará, donde aguarda la intervención quirúrgica que permitirá abordar la lesión detectada.

Los especialistas avanzan con el tratamiento a la espera de una pronta recuperación, lo que abriría la posibilidad de devolverlo a su hábitat natural en el futuro.

Otro rescate animal en Corrientes: sacaron a una vaca de un pozo cloacal

Un operativo policial rural rescató a una vaca caída en un pozo cloacal en Paraje Capillita

En la mañana del lunes, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caá Catí llevaron a cabo un operativo en la zona de Paraje Capillita, Departamento General Paz. Al tomar conocimiento sobre la caída de un animal vacuno en un pozo cloacal, el personal policial organizó rápidamente un rescate en el lugar para evitar mayores riesgos.

Tras emplear diversas maniobras, lograron sacar al animal en condiciones estables y, tras la intervención, fue entregado a su propietario. El procedimiento reflejó la labor realizada por la fuerza policial rural en incidentes que involucran tanto la seguridad pública como la protección y resguardo de animales en situaciones críticas.

Según la información del medio local Corrientes Hoy, la coordinación del operativo y el esfuerzo desplegado permitieron resolver en breve tiempo este episodio, que tuvo lugar en un área rural de la provincia.