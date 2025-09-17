Con ofertas exclusivas en combustible, así es la nueva modalidad de estafa en Santa Fe

Defensa del Consumidor de Santa Fe alertó a jubilados sobre estafas en mensajes engañosos o links maliciosos (Crédito: Applesfera)

En los últimos días, la provincia de Santa Fe activó un protocolo de prevención por la aparición de supuestas promociones oficiales que en realidad son maniobras de estafa digital dirigidas específicamente a jubilados y pensionados. La advertencia surge tras un caso reciente en el cual un vecino evitó el vaciamiento de su cuenta bancaria tras recibir mensajes sospechosos en WhatsApp.

La Defensa del Consumidor de Santa Fe, liderada por Valeria Schvartz, dio detalles sobre el modus operandi que emplean delincuentes digitales para obtener datos personales y credenciales bancarias.

Según precisaron desde el organismo, el procedimiento detectado en la provincia reproduce un esquema de fraude informático conocido como “phishing”, focalizado en adultos mayores. Esta práctica consiste en simular la identidad de empresas conocidas, organismos públicos o contactos frecuentes mediante canales digitales. Estos pueden incluir correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales o llamadas, siempre con el objetivo de inducir a la entrega de datos personales, contraseñas, o números de tarjeta.

En línea con la denuncia, la maniobra, denunciada formalmente esta semana, incluyó comunicaciones que simulaban beneficios otorgados por una reconocida empresa de combustibles.

Ante la sospecha, uno de los afectados decidió no avanzar con las instrucciones y alertó a las autoridades, aportando evidencia al protocolo preventivo activado, de acuerdo con lo informado por el portal Rosario3.

El organismo de protección a los consumidores informó que los delincuentes se hacían pasar por operadores de atención al cliente de una reconocida empresa de combustible y establecían contacto directo por WhatsApp.

En los mensajes, solicitaban que se respondiera con la palabra “OK” para acceder presuntamente a incentivos oficiales, lo que en la práctica lleva a la obtención de información bancaria sensible de la víctima.

El afectado relató que los mensajes simulaban campañas de descuentos y redirigían hacia perfiles de redes sociales. La intención era que la víctima ingresara en enlaces maliciosos y facilitara códigos o datos personales.

Según la Defensa del Consumidor santafesina, los estafadores suelen aprovechar el desconocimiento técnico de los adultos mayores y su confianza en mensajes institucionales relacionados con beneficios previsionales.

Una vez en posesión de los datos, los delincuentes logran acceder a billeteras digitales, realizar transferencias, obtener créditos bajo el nombre de la víctima e incluso manipular cuentas de redes sociales.

Advierten a las familias de las personas mayores estar atentos a estafas (Freepik)

Ante lo ocurrido, el Gobierno provincial, junto con la Red Provincial de Oficinas Municipales y Comunales de Información al Consumidor, intensificó su trabajo para atender y prevenir estos delitos.

Entre las pautas más relevantes que difundieron las autoridades, se encuentran el no compartir contraseñas ni datos bancarios a través de redes sociales, mensajes o llamadas ni verificar la autenticidad de cualquier promoción o incentivo antes de interactuar.

Además, solicitan no responder correos electrónicos ni atender llamados de dudosa procedencia ni modificar claves ante cualquier sospecha de acceso indebido y sobre todo denunciar de inmediato el hecho ante el Ministerio Público Fiscal, la entidad bancaria correspondiente y la Oficina de Defensa del Consumidor más cercana.