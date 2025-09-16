Sociedad

Días nublados y aumento de temperatura: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó además que rige una alerta amarilla por lluvias en Chubut

Guardar
El SMN puntualizó que aumentará las máximas a los 24°C esta semana, perro con gran presencia de nubes (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para esta semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá días cálidos y con máximas que no bajarán de los 24°C y con gran presencia de nubes, pero sin lluvias previstas.

Para esta mañana, el SMN confirmó que hay neblinas, con una mínima de 12°C. Luego, el cielo pasará a algo nublado en lo que queda del día, con una temperatura de 21°C en la tarde y 17°C en la noche.

El martes 16 probablemente se presente como el día más estable de la semana en Buenos Aires, en el cual podremos encontrar una mayor cantidad de horas con cielo bien despejado. El viento seguirá soplando de manera leve del este, moderando por el momento el ascenso térmico”, determinaron desde el sitio Meteored.

El SMN indicó días mayormente nublados para los próximos días.

El miércoles será el día más cálido, ya que la temperatura oscilará entre los 15°C y los 24°C. Además, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con vientos del noreste.

Para el jueves, que tendrá un clima entre los 24°C y los 16°C, existe una muy baja probabilidad de lluvias, del 0 al 10%; y el cielo continuará mayormente cubierto por las nubes. Desde Meteored indicaron que seguirá el cielo “con abundante nubosidad sobre la región del AMBA y se sumará cierta inestabilidad, manteniéndose una baja probabilidad de lluvias aisladas”. Y que posiblemente se alcance la marca térmica más alta de la semana, de 25 °C. En tanto, el viernes mantendrá las mismas condiciones climatológicas, pero con aumento de la inestabilidad de cara al fin de semana.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, hay bancos de niebla al noreste, este y centro, por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de conducir. Mientras, en el resto del territorio bonaerense está mayormente nublado. En la tarde, la nubosidad será variable. Y a la noche hay posibilidades de tormentas aisladas en el suroeste (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Pigüé, Coronel Pringles y Monte Hermoso).

La madrugada del miércoles tendrá bancos de niebla en el centro, sur y este, que se mantendrán durante la mañana, al igual que las tormentas aisladas al suroeste. Por la tarde, las precipitaciones mencionadas pasarán a ser tormentas y las lluvias se extenderán hacia el noroeste y sureste, desde General Villegas hasta Maipú.

El jueves y hasta el viernes continuarán las tormentas aisladas al sur, con extensión de las lluvias hacia el norte para el viernes a la mañana (Pergamino, Junín, Chacabuco y 9 de Julio, entre otros), como también localidades del centro (Las Flores, Maipú, Olavarría, Azul, San Carlos de Bolívar y Pehuajó).

La alerta amarilla por lluvias en el noroeste de Chubut.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por lluvias al noroeste de la provincia de Chubut, por lo que se recomienda evitar las actividades al aire libre, mantenerse lejos de las zonas costeras y ribereñas, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan el escurrimiento del agua.

El organismo climatológico define a las alertas amarillas como “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

