Un auto estaba esperando para cargar GNC y se prendió fuego a metros de una estación de servicio en Santa Fe

Un auto se incendió a metros de una estación de servicio en Santa Fe

Un episodio de máxima tensión interrumpió la calma de la tarde del lunes en la ciudad de Santa Fe, cuando un Volkswagen Polo comenzó a incendiarse justo en el momento en que ingresaba a una estación de servicio ubicada en la intersección de Salvador del Carril y Aristóbulo del Valle, en barrio Sargento Cabral. El vehículo, que había llegado al lugar para cargar GNC, comenzó a largar humo desde el capó sin que su conductor advirtiera la situación.

El hombre, oriundo de Monte Vera, no notó el desperfecto hasta que otros automovilistas y trabajadores del lugar empezaron a hacerle señas desesperadas para que se detuviera. Ya estaba entrando al sector de carga cuando fue advertido del riesgo.

Según relató el propio conductor en diálogo con AIRE de Santa Fe, “no sentí olor ni ruidos, nada. Ya estaba entrando a la estación cuando me avisaron. Bajé y vi humo y fuego saliendo del capó. Si no me gritaban, estacionaba al lado de los surtidores”.

Apenas descendió del auto, varios de los presentes intentaron sofocar el fuego utilizando matafuegos, pero al ver que no podían contener las llamas, decidieron actuar de inmediato: empujaron el vehículo hacia la calle Salvador del Carril, alejándolo de los surtidores de gas y nafta, que estaban a menos de diez metros.

El auto comenzó a largar humo desde el capó al ingresar a cargar GNC en la estación de servicio de Salvador del Carril y Aristóbulo del Valle

La escena, registrada por testigos, incluyó a un remisero que circulaba justo detrás del Polo y que se sumó a la maniobra para alejar el auto en llamas.

“Cuando vimos que no podíamos apagarlo, lo empujamos. Si se quedaba al lado de los surtidores, podía ser mucho peor”, declaró uno de los testigos a ese mismo medio local. El gesto colectivo evitó una situación potencialmente más grave.

Pocos minutos después, arribaron al lugar los bomberos zapadores, quienes lograron controlar el fuego que ya había consumido por completo la parte delantera del vehículo. El operativo provocó un corte total del tránsito sobre Salvador del Carril, lo que generó desvíos y maniobras improvisadas en calles aledañas hasta que la policía logró ordenar la circulación.

El hecho, ocurrido en uno de los corredores más transitados de la capital provincial, se resolvió sin personas heridas gracias a la rápida reacción de los presentes. La intervención permitió evitar que el auto alcanzara los surtidores, donde una explosión habría tenido consecuencias de otra magnitud.

Un antecedente similar que casi termina en tragedia

Un Volkswagen Passat, que se encontraba en el lugar cerca de los surtidores, se prendió fuego cuando se intentaba retirar el gasoil que tenía por error (Video: Ahora)

El pasado 23 de julio, las llamas sorprendieron a los transeúntes de una estación de servicio de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, cuando, a las 7:30 de la mañana, un automóvil comenzó a arder junto a los surtidores. El incidente, que movilizó al Comando Radioeléctrico y a la Policía local, no dejó heridos, pero sí generó inquietud por la rapidez con la que el fuego se propagó.

El vehículo implicado, un Volkswagen Passat, permanecía estacionado desde la noche anterior en la estación de servicio situada en calle Galarza, entre Reibel y Dr. Scelzi.

Tal como se observa en el video que encabeza esta nota, uno de los empleados se encontraba trabajando al lado del vehículo cuando se percató del primer chispazo. De esta manera, se alejó rápidamente y, segundos después, las llamas se apoderaron del auto.

Según la información proporcionada por la Policía al medio local Ahora Entre Rios, el vehículo habría estado contaminado con un tipo de combustible incorrecto, lo que podría haber sido el detonante del incendio.

El automóvil se encontraba cerca de los surtidores, lo que elevó el riesgo potencial del incidente. Sin embargo, la rápida intervención de los empleados de la estación de servicio permitió que el fuego se sofocara de inmediato, evitando daños mayores y la afectación de personas.

Desde la Policía confirmaron que no se registraron personas lesionadas a raíz del siniestro. El Comando Radioeléctrico actuó en el lugar, coordinando las tareas de seguridad y control.