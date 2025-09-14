Tragedia en Corrientes: una mujer de 85 años murió tras ser atropellada por una moto con tres ocupantes

La víctima fue atropellada mientras cruzaba la calle junto a otro peatón que también resultó herido

Una mujer de 85 años murió en la Ciudad de Corrientes luego de ser embestida por una motocicleta que circulaba con tres personas a bordo.

El hecho ocurrió el sábado por la mañana en el cruce de avenida Maipú y Paula Albarracín, en el barrio Unión, una zona de circulación constante que suele registrar un tránsito particularmente intenso.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el siniestro se produjo alrededor de las 11:30. Un rodado de la marca Motomel, modelo Blitz 110cc, conducida por un hombre mayor de edad y en la que también viajaban una mujer adulta y un niño, embistió a dos peatones que cruzaban la calle: un hombre y la mujer.

El vehículo, que circulaba con tres ocupantes, se encontraba en infracción de acuerdo a la normativa vigente, que prohíbe expresamente transportar más de dos personas en este tipo de rodados.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Maipú y Paula Albarracín en el barrio Unión

El impacto fue violento. A raíz del choque, los cinco involucrados resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Escuela General San Martín. La mujer de 85 años, según indicaron las fuentes consultadas, no logró sobrevivir a las lesiones y murió horas más tarde. En cuanto a los demás, presentaron politraumatismos y permanecen bajo observación médica, aunque fuera de peligro.

La escena fue rápidamente asegurada por personal de la Comisaría Décimo Novena Urbana, que intervino junto a peritos forenses para llevar adelante las diligencias correspondientes. En paralelo, tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, que comenzó a reunir testimonios y a analizar las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Según reconstruyeron los investigadores, el conductor habría perdido el control del vehículo justo antes de impactar contra los peatones. Testigos que se encontraban en las inmediaciones confirmaron que el rodado iba con exceso de ocupantes y que la mujer mayor intentaba cruzar la avenida acompañada por otro hombre cuando fueron embestidos.

Desde la dependencia policial indicaron que continúan con los trámites de rigor para avanzar en la causa y determinar eventuales responsabilidades penales. Mientras tanto, el hecho generó conmoción en el barrio, donde los vecinos se mostraron consternados por la escena. La investigación sigue en curso.

Murió una mujer de 80 años tras ser atropellada por un colectivo en Belgrano

El chofer del colectivo sufrió una crisis nerviosa tras el accidente y fue asistido por personal médico

Una mujer de aproximadamente 80 años murió ayer arrollada por un colectivo de la línea 60 cuando cruzaba la intersección de avenida Cabildo y Monroe, en la zona del viaducto Carranza de la Ciudad de Buenos Aires. Sucedió cerca del mediodía.

El fallecimiento fue confirmado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que acudió de inmediato al lugar, informaron fuentes oficiales a Infobae.

La víctima falleció en el acto y el conductor del vehículo fue asistido tras sufrir una crisis nerviosa producto del impacto. “Estamos esperando que investiguen. Obviamente, está en una crisis nerviosa después de un accidente de estas características”, explicó un delegado gremial y compañero del chofer, en declaraciones con un móvil de La Nación que se acercó hasta el lugar.

El accidente generó interrupciones en el tránsito y motivó la intervención de efectivos policiales, que resguardaron la zona en espera de las tareas periciales de la Policía Científica. Las autoridades solicitaron circular con precaución en las calles cercanas y por la misma avenida.

El delegado manifestó su cautela para dar información y señaló: “No tengo datos. Nosotros somos muy precavidos para hablar porque después está la causa penal y ahí se determina todo. Lo que yo pueda decir no va a servir para nada porque no estaba en el hecho”. La prioridad, agregaron, fue contener emocionalmente al trabajador.

“Es un compañero con experiencia. Pero es un accidente fatal, no te puedo dar más detalles porque no los sé”, recalcó.

“Nosotros venimos, no solo en respaldo y apoyo, sino también para contener la situación. Acá nadie quiere cometer un accidente como este. Vine a ver qué pasaba con el trabajador y con la persona, para ver en qué podemos colaborar en estas situaciones, nada más”, cerró el delegado gremial que se acercó al lugar del siniestro fatal.