Nubes, algo de lluvia y temperatura agradable: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en el cierre del invierno

De cara a esta nueva semana, la última del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrará días nublados, con una mínima posibilidad de lluvias.

Para esta mañana, el SMN confirmó que el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 14°C. Por la tarde, el cielo tendrá una nubosidad parcial y habrá también un ascenso de la temperatura a los 23°C. Durante la noche, hay una baja probabilidad entre el 10% y el 40% de que haya chaparrones, con un descenso a los 17°C. Vientos del este.

Las lluvias podrían continuar en la madrugada del lunes, que tendrá 15°C. Luego, en la mañana (y para lo que resta de la jornada) las posibilidades de precipitaciones bajarán directamente al 0%, con un cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde y en la noche, el firmamento se despejaría más, para estar algo nublado. La temperatura oscilará entre los 21°C y los 13°C.

Para el martes, las pocas nubes se mantendrán en el cielo, lo que permitirá disfrutar más de la presencia del sol, que acompañará a los 12°C de mínima y los 21°C de máxima. Desde el miércoles hasta el viernes, la nubosidad irá en aumento, aunque con muy bajas probabilidades de lluvias para el jueves a la mañana y en todo el viernes.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de domingo, hay bancos de niebla en el este bonaerense, con lo cual se pide extremar las precauciones a la hora de conducir; mientras en el resto de la provincia está mayormente nublado. En la tarde, se registrarán chaparrones en el norte y noroeste, que durarán hasta la noche. A su vez, habrá niebla al sureste y este.

Para mañana, se mantendrán las lluvias al norte y la niebla al sur y sureste durante la madrugada. Luego, comenzará a despejarse de a poco desde el suroeste para, en la tarde, dar con un cielo algo nublado en casi todas las localidades. En el resto, la nubosidad será variable.

Sin embargo, desde el martes comenzará un proceso de aumento gradual de la nubosidad desde el suroeste (Coronel Suárez, Sierra de la Ventana, Pigüé, Coronel Pringles, Bahía Blanca y Monte Hermoso). Para el miércoles, hay posibilidades de que se desaten tormentas aisladas en dicho sector, que con el pasar de las horas se trasladará hacia el centro y afectará a parte de la zona costera (desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata).

Las precipitaciones se mantendrán hasta el jueves a la mañana, para finalmente culminar con el cielo totalmente cubierto.

Las alertas en el resto del país

Para este lunes rige una alerta amarilla por lluvias en parte de la zona cordillerana de Chubut. Por lo cual, se recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra. Y mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Para mañana, hay alerta amarilla por lluvias al oeste de Chubut.

El organismo determina como alerta amarilla a “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.