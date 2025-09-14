Sociedad

Atraparon a un puma salvaje, luego de que circulara por varias horas en un barrio de Goya

Se trataba de una hembra, que pesaba unos 20 kilos. El operativo duró casi tres horas, debido a que los somníferos no hacían efecto en el animal

La ejemplar fue atrapada en la vivienda de uno de los vecinos

El hallazgo de un puma en estado salvaje en el barrio Arcoiris de Goya, provincia de Entre Ríos, desencadenó este sábado un amplio despliegue de seguridad y movilizó a diversas instituciones especializadas en fauna silvestre. La presencia del felino, que fue avistado merodeando la zona, generó sorpresa y preocupación entre los habitantes, quienes vieron alterada la habitual calma del vecindario.

El incidente fue denunciado cerca de las 10:30 horas, cuando el Sistema 911 recibió el aviso sobre la aparición del animal. De inmediato, se organizó un operativo que involucró a efectivos de la Comisaría Quinta y Sexta, el personal del PRIAR Goya, así como a especialistas de la Dirección de Recursos Naturales de Goya y de la Provincia de Corrientes. También participaron profesionales del Centro Aguará, una institución dedicada a la conservación de fauna silvestre.

Durante varias horas, los equipos de rescate rastrearon al puma hasta localizarlo en un pastizal dentro de una vivienda. Para esto, fue clave el llamado del dueño de la propiedad, quien había notado que el espécimen caminaba por el techo de su casa, ubicada entre las calles Neustadt y Chile.

Aunque lograron sedarlo en un primer intento, el animal consiguió escapar hacia una propiedad vecina. Según la información publicada por Diario Época, la fuga del animal obligó a que se desarrollara un segundo operativo para reducirlo. De esta manera, las autoridades confirmaron que el felino pudo ser capturado sin incidentes cerca de las 14:00 horas.

El animal fue trasladado hacia el Centro de Conservación de Fauna Silvestre "Aguará"

En línea con esto, se determinó que el ejemplar será trasladado al Centro de Conservación de Fauna Silvestre “Aguará”, donde recibirá atención especializada para garantizar su bienestar. De acuerdo con los datos a los que accedió El Litoral, se trataba de una hembra que pesaba alrededor de 20 kilos.

Captaron a un yaguareté mientras caminaba por el jardín de una casa de Misiones

La reciente aparición de una yaguareté hembra llamada Pará en el jardín de una vivienda al sur de Puerto Iguazú, en la zona de las 2.000 hectáreas de Misiones, ha generado inquietud entre los vecinos y reabierto el debate sobre la convivencia entre humanos y grandes felinos en la provincia con mayor población de esta especie en la Argentina.

“Tenemos miedo por nuestros hijos”, expresaron los propietarios de la casa, según recogió Infobae, después de que las cámaras de seguridad registraran el paso del animal entre la noche del 9 de septiembre y la madrugada siguiente, mientras en el interior dormían menores de edad.

El temor de la comunidad se intensificó tras confirmarse que, en los días previos, Pará mató a un chancho y a dos perros en distintas viviendas de la zona, donde residen entre 50 y 60 familias. Ante esta situación, el Ministerio de Ecología y el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), junto a ONGs e investigadores del CONICET, han desplegado acciones para reforzar la prevención.

Video Pará - La yaguareté de Misiones

El director general del IMiBio, Emanuel Grassi, explicó que el animal “posee un collar satelital y está siendo monitoreada desde principio de año”. Y precisó: “Ahora fue noticia porque apareció en una cámara, pero sus huellas siempre se vieron. Por lo general se mueve entre el Parque Nacional Iguazú, el predio del Ejército y Puerto Península. A veces ingresa a las 2.000 hectáreas, donde la selva limita con áreas urbanizadas y los perros son presas fáciles”.

El monitoreo satelital, sin embargo, no permite alertas en tiempo real. Por ello, las autoridades han implementado medidas concretas para proteger tanto a la fauna como a los habitantes. “Todas las familias de la zona recibieron asesoramiento y madera para construir caniles. Paralelamente se entregaron elementos como alambrados y luces tipo fox-light”, comunicó.

En línea con esto, el funcionario explicó que “los alambrados son para que los perros y el ganado no salgan; y las luces emiten un patrón aleatorio que desconcierta a los yaguaretés. Son estrategias probadas, que se usan para zorros y también para otros depredadores.

“La estrategia es la convivencia. Desde la provincia la política es esa. Mientras siga habiendo poco manejo de las mascotas y el ganado, estas situaciones van a repetirse. El desafío es revertirlo”, afirmó Grassi. Además, descartó la posibilidad de mover a Pará.

El director del IMiBio subrayó que en Misiones existen aproximadamente 84 yaguaretés, y que los incidentes recientes se concentran en tres hembras —Kunumí, Elecha y Pará—, siempre en contextos donde hay perros o ganado sueltos. “Si el vecino no deja los animales afuera, si mete los perros a la noche en su casa o en el canil, no van a venir ni los yaguaretés ni los pumas, porque tienen presas en el monte”, sostuvo.

El trabajo comunitario ha sido fundamental para reducir los conflictos. “Hay un grupo de WhatsApp al que los vecinos pueden recurrir para pedir ayuda. Hemos tenido éxito porque los animales siguen vivos, han bajado las depredaciones y la gente entiende que el camino es ese. Es la única manera”, remarcó Grassi.

