Sin lluvias y con máximas de 20°: cómo estará el tiempo en el AMBA y el pronóstico para el resto del país

El SMN indicó temperaturas agradables y sin lluvias para el último tramo de esta semana (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, de cara al próximo fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá días cálidos y con máximas que no bajarán de los 20°C y con presencia de nubes, pero sin lluvias previstas.

Para esta mañana, el SMN confirmó que el cielo estará totalmente despejado, con una mínima de 10°C. El sol continuará en el firmamento, con un aumento de la temperatura hacia los 23°C, para finalmente culminar con el cielo algo nublado y con 17°C.

Hacia el fin de semana, la nubosidad aumentará, pero sin riesgo de precipitaciones.

El viernes comenzará un aumento progresivo de la nubosidad, donde a la madrugada será parcial. Luego y en el resto del día, estará algo nublado, con un clima que oscilará entre los 12°C y los 21°C.

El fin de semana estará cubierto y con pocos momentos de sol, pero sin precipitaciones. El sábado estará parcialmente nublado, con una mínima de 12°C y una máxima de 20°C, con vientos del noreste. Para el domingo, directamente el cielo estará mayormente nublado, mínima de 14°C y máxima de 23°C.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, hay bancos de niebla al noreste, por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de conducir. Mientras, en el resto del territorio bonaerense está soleado. En la tarde, estará parcialmente nublado en el suroeste y algo nublado en la costa. Para la noche, se esperan vientos fuertes en Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso.

La madrugada del viernes tendrá bancos de niebla en el centro, sur y este, que se mantendrán durante la mañana. Por la tarde, se aguarda un nuevo frente ventoso, que tendrá ráfagas que oscilarán entre los 51 y los 59 kilómetros por hora. Para la noche estará parcialmente nublado en toda la provincia.

El sábado tendrá el cielo mayormente cubierto en el sur, oeste y centro, mientras la nubosidad será parcial en el norte. Sin embargo, a partir de la tarde se esperan chaparrones desde Trenque Lauquen hasta Necochea. En cambio, el domingo no hay precipitaciones previstas y habrá nubosidad variable durante toda la jornada.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN no indicó ningún tipo de alerta. Sin embargo, para mañana hay alerta amarilla por fuertes vientos, que abarcan a las provincias de La Pampa, San Luis y La Rioja. En estos casos, se recomienda evitar las actividades al aire libre y asegurar cualquier tipo de elemento que pueda volarse.

El organismo estableció que las alertas amarillas se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Para mañana hay alerta amarilla por fuertes vientos en el centro del país.

Además, el sitio especializado Meteored indicó que, entre el viernes y parte del sábado, “se producirá una fuerte intensificación de un canal de vientos del norte, afectando gran parte de la Patagonia y gran parte de la franja central de la Argentina”.

“Las ráfagas se sentirán con fuerza de 60 a 70 km/h en diversos sectores patagónicos, La Pampa y Buenos Aires, con abundante nubosidad. En la cordillera patagónica se prevé otro periodo de inestabilidad, con lluvias que luego darán paso a nevadas”, concluyó el portal.