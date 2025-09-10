Una mujer intentó estacionar su camioneta, perdió el control y terminó chocando contra un supermercado

El accidente ocurrió en la zona oeste de Rosario y causó daños materiales en el frente del local (La Capital)

A primera hora de la mañana de este martes, una mujer incrustó su camioneta en un supermercado, situado en la intersección de Mendoza y Donado, en la zona oeste de Rosario, Santa Fe, y ocasionó daños visibles en el frente del local como consecuencia del incidente.

El hecho se produjo cerca de las 9:30, cuando una mujer, en maniobras para estacionar su Ford Ranger en una de las dársenas del garaje al aire libre del comercio, llamado La Gallega, perdió el control del vehículo y embistió la pared del comercio.

De acuerdo con información recabada por distintos medios locales, la conductora se encontraba acomodando su camioneta en uno de los espacios de estacionamiento cuando un error en el manejo de la caja automática terminó con el vehículo avanzando sin detenerse hasta impactar contra la estructura del supermercado.

Según la versión preliminar recolectada por testigos, el vehículo se habría desplazado por sí solo porque la conductora creyó que estaba en punto neutro, aunque en realidad la transmisión seguía activada. Así fue como la Ford Ranger avanzó de manera inesperada y colisionó a pocos metros del ingreso principal del establecimiento.

El impacto comprometió parte del frente del local y generó daños materiales considerables. Desde la calle, resultaba posible observar uno de los pasillos internos a través de los daños en la pared, además de algunos vidrios superiores que se fracturaron ante la fuerza del choque.

La mujer recibió atención médica en el lugar y se encontraba en estado de shock tras el accidente (Rosario3)

La violencia del golpe llamó la atención de comerciantes y vecinos que, alertados por el estruendo, presenciaron las consecuencias minutos después. Entre ellos, Néstor, titular del puesto de diario próximo a La Gallega, relató a un móvil de El Tres: “La señora tenía caja automática. Pasó de largo. Era muy temprano y afortunadamente no había circulación de gente”.

El accidente, al producirse poco después del horario de apertura, con escaso movimiento tanto en la vereda como en el interior del supermercado, no tuvo clientes, empleados o peatones que resultaran lesionados.

Tras el incidente, la conductora, que se encontraba visiblemente alterada, recibió atención médica por parte de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) en el lugar. En estado de shock, permaneció unos minutos asistida y, posteriormente, abandonó el sitio acompañada por un familiar, indicaron medios locales.

Nadie resultó herido por el choque, que solo dejó secuelas materiales en el frente y parte de las instalaciones del supermercado.

Una mujer manejaba a gran velocidad e incrustó su auto en una casa

Una mujer estuvo involucrada en un impactante accidente en Hurlingham al conducir a alta velocidad bajo los efectos del alcohol, terminando con su automóvil incrustado en una vivienda.

Eran las 00:46, cuando un estrépito despertó a los residentes de la calle Acassuso al 2400 en la ciudad bonaerense. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del área registraron el momento en el que la conductora de un Chevrolet Corsa gris perdió el dominio del auto.

Manejaba alcoholizada y a gran velocidad e incrustó su auto en una casa de Hurlingham

El vehículo tomó la pendiente de la entrada de un garaje como una rampa y salió disparado, impactando contra las fachadas de dos casas y derribando postes que encontró en su recorrido acelerado.

Tras el choque, la mujer salió apresuradamente del coche, abrió la puerta y se acostó en la acera, donde quedó inmóvil por varios segundos. Su acompañante, que había quedado aprisionado cerca del frente de la casa, logró descender, se tambaleó y cayó más de una vez antes de poder acercarse a la conductora y ayudarla a reincorporarse.

Cuando los agentes de policía llegaron a la escena, intentaron realizar un control de alcoholemia a la mujer, pero ella sopló la pipeta de manera incorrecta en los tres intentos reglamentarios. Conforme indica la normativa vigente, esta conducta se considera equivalente a estar alcoholizada.

Vecinos consultados por Primer Plano Online aseguraron que la mujer tenía un fuerte aliento alcohólico. Los dueños del hogar damnificado salieron preocupados para intentar comprender la situación.

De acuerdo con lo informado por Primer Plano Online, la mujer contó que discutía con su pareja justo antes del accidente. Como resultado de la alcoholemia positiva, el seguro no cubrirá los daños y será responsable de afrontar los costos derivados de la causa judicial abierta por los destrozos.