Semana cálida y sin lluvias: así estará el tiempo en el AMBA

El SMN indicó días con temperaturas primaverales y cielos nublados (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para esta nueva semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá días cálidos y hasta algunos soleados, con presencia de nubes, aumento en las máximas y sin lluvias previstas. Además, rigen distintas alertas para el suroeste del país.

Para esta mañana, el SMN confirmó que el cielo estará totalmente despejado, con una mínima de 10°C. Luego, la nubosidad irá en aumento a la tarde (23°C) para finalmente culminar con el firmamento parcialmente nublado en la noche, con una temperatura signada en los 15°C.

El SMN señaló días nublados, pero con temperaturas agradables.

El miércoles será el día más cálido, ya que la temperatura oscilará entre los 23°C de máxima y los 12°C de mínima. La jornada tendrá nubosidad variable, que irá desde parcialmente a mayormente nublado. Y con una mínima posibilidad del 10% de lluvias para la tarde.

El jueves bajará la presencia de nubes, ya que estará ligeramente y algo nublado, con 12°C de mínima y 23°C de máxima. Mientras que el viernes, el rango de temperatura descenderá apenas a los 19°C de máxima y 11°C de mínima, pero aumentará el caudal de nubes, ya que se espera una jornada parcialmente nublada.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de martes, hay nubosidad variable, con mayor presencia de nubes en el sector sur y suroeste. Las condiciones se mantendrán en la tarde. Mientras que a la noche ingresará un frente ventoso desde el sector oeste, desde General Villegas hasta Monte Hermoso. Y que traerá ráfagas de viento que irán desde los 51 a los 59 kilómetros por hora.

Para el miércoles, las ráfagas continuarán en la madrugada y cambiarán a tormentas aisladas en la mañana. Además, habrá algunos chaparrones en algunas localidades como Olavarría, Tres Arroyos y Necochea. Para la tarde, el frente ventoso se mantendrá al oeste y las lluvias se trasladarán al centro y este bonaerense, abarcando casi toda la costa (desde Necochea hasta Punta Indio).

El jueves amanecerá ligeramente nublado en toda la Provincia de Buenos Aires, con un aumento de la nubosidad en la tarde. El viernes se espera un cielo parcialmente nublado en casi toda la provincia, salvo en la costa este bonaerense, donde estará mayormente nublado.

El SMN indicó alertas naranjas y amarillas por lluvias y nevadas en una parte de la región patagónica argentina.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que hoy rige una alerta amarilla por lluvias y nevadas en la región patagónica que abarca desde Neuquén hasta Chubut. A su vez, hay alerta naranja por lluvias en la zona sur de Neuquén, sector donde también hay una alerta naranja por nevadas, como también al este de Río Negro.

En caso de las precipitaciones, el organismo recomienda buscar un lugar bajo techo, mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas, cortar el suministro eléctrico ante el riesgo de que ingrese agua en el hogar y mantener distancia de los postes de luz o cables de electricidad.

Respecto a las nevadas, se pide evitar las actividades al aire libre, prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar el hogar y cortar el suministro eléctrico y de gas, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Y permanecer dentro del mismo, no intentar caminar para alejarse del temporal.

Para mañana, rige una extensa alerta amarilla por fuertes vientos en el centro del país.

A su vez, el sur de Mendoza mantiene una alerta amarilla por viento Zonda, “con ráfagas que podrían superar los 70 km/h”, según determinó el sitio especializado Meteored. Por lo cual se solicita asegurar cualquier elemento que pueda volarse, mantenerse alejado de árboles ni estacionar debajo de ellos. Y mantener cerrado el hogar de la manera más hermética posible.

Por otro lado, para mañana se mantiene la alerta amarilla por lluvias en la zona patagónica entre Neuquén y Chubut, como también por viento Zonda en Mendoza. También hay alerta amarilla por fuertes vientos en toda la región centro y parte del sur de Argentina (Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa y Córdoba).