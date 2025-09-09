Choque múltiple en la Panamericana: hay siete autos involucrados y caos de tránsito

No hay heridos, tras el accidente múltiple.

Un impactante accidente en cadena se registró en las primeras horas de este martes en la autopista Panamericana, antes del ingreso a la Avenida General Paz. En total, siete autos se vieron involucrados en el siniestro, que se produjo por alcance. Pese a la magnitud del hecho, no se reportaron heridos.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo comenzó cuando uno de los automóviles frenó, desencadenando una sucesión de choques entre los vehículos que circulaban detrás.

El choque se produjo en cadena.

En un primer momento se solicitó la asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), pero el pedido fue anulado luego de comprobarse que no había víctimas. En el lugar trabaja personal de AUSOL, mientras que la circulación se encuentra reducida: solo tres carriles permanecen habilitados y se registran demoras en el tránsito.

Desde AUSOL confirmaron a Infobae que en estos momentos se está asistiendo con una grúa al último auto. En breve, se liberaría la calzada.

Choque en la General Paz

Caos en la General Paz: un choque en cadena dejó tres heridos

Un importante choque múltiple ocurrido en la avenida General Paz el pasado sábado dejó un saldo de tres personas heridas. El accidente se registró a la altura de García de Cossio y requirió la intervención de un helicóptero del SAME aéreo.

Según las primeras informaciones, la colisión involucró a tres autos particulares. La víctima más comprometida fue el conductor —y único ocupante— de una Chevrolet Trailblazer, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Santojanni en helicóptero. El hombre habría sufrido una baja de presión y se desvaneció al salir del vehículo.

Del segundo automóvil, un Chevrolet Corsa, fue trasladado un hombre con politraumatismos al mismo centro de salud. En tanto, el conductor de un Volkswagen Gol, también implicado en el siniestro, se negó a recibir asistencia médica.

En el lugar trabajaron efectivos de bomberos, quienes procedieron a la desconexión de los acumuladores de los vehículos y tendieron una línea de devanadera de forma preventiva.

Accidente en la autopista Buenos aires-La Plata

Además, la autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario esta madrugada de sábado de un trágico accidente en el que un motociclista murió después de chocar contra un camión que transportaba maquinaria vial.

El hecho ocurrió en el kilómetro 5,5 de la autopista, en sentido hacia la ciudad de La Plata.

La víctima, un hombre de entre 35 y 40 años, circulaba sola en su motocicleta, portaba casco y vestía el uniforme de trabajo. Las primeras versiones indican que el fallecido sería trabajador de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.

El motociclista sufrió el impacto cuando, por causas que se investigan, colisionó con uno de los camiones afectados a obras viales de repavimentación en la zona.

Luego del accidente, sólo tres carriles quedaron habilitados para circular. En el lugar se hicieron presentes móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.