Se incendió un corralón de La Plata y un sereno tuvo que ser rescatado por los bomberos

Incendio en un corralón de la calle 139 y 512 de La Plata (Foto: 0221)

Un importante siniestro mantuvo en vilo a la ciudad de La Plata en la madrugada de este domingo, puesto que incendio de gran magnitud se desató en el interior de un galpón perteneciente a un corralón de materiales, ubicado en 139 y 512, provocando una rápida intervención de múltiples equipos de emergencia.

Las llamas, que se propagaron con fuerza y pusieron en riesgo estructuras vecinas, demandaron la participación de varias dotaciones de bomberos durante varias horas.

El incidente motivó la movilización del Comando de Patrullas y de bomberos de distintos cuarteles de la ciudad, según informó el portal 0221.

Durante la emergencia, el sereno presente en el lugar requirió asistencia médica tras verse afectado por la inhalación de humo.

Las pérdidas materiales en la estructura del galpón y en los elementos almacenados fueron considerables, y aunque no se registraron más víctimas, el episodio dejó abierta una investigación para determinar el origen del fuego.

El alerta llegó en los primeros minutos del domingo. De acuerdo con la información, los primeros efectivos que arribaron al corralón confirmaron que el foco ígneo avanzaba velozmente dentro del predio. La magnitud del incendio llevó a solicitar refuerzos a diversos cuarteles de bomberos localizados en diferentes sectores de La Plata.

Lo bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas

La rápida coordinación entre los equipos de emergencia resultó clave. Los bomberos desplegaron un amplio operativo y consiguieron controlar las llamas antes de que alcanzara propiedades aledañas.

De acuerdo con lo comunicado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, peritos de Bomberos y agentes de Policía Científica arribaron en las primeras horas del día para iniciar las tareas periciales para determinar las causas específicas que dieron inicio al fuego y confeccionar los informes técnicos correspondientes.

La causa fue registrada bajo la carátula de “incendio y averiguación de causales” y quedó a cargo de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata. Los funcionarios explicaron que los resultados de las pericias pueden demorar varias jornadas, dada la complejidad de los restos y la superficie afectada.

Incendio en un depósito de Esteban Echeverría

Un mes atrás, un incendio de gran magnitud se desató en un depósito de pallets ubicado en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, sobre la intersección de Camino de Cintura (Ruta Provincial 4) y Anselmo Sáenz Valiente.

El siniestro afectó el mismo predio que ya había sufrido un hecho similar meses atrás. No se reportaron heridos, ni víctimas fatales en el lugar.

Al lugar acudieron cinco dotaciones de Bomberos de Esteban Echeverría, una de Lomas de Zamora y otra de Almirante Brown, con el objetivo de controlar el avance de las llamas. Debido a la magnitud del fuego, el tránsito en ese sector de Camino de Cintura fue interrumpido y se solicitó a los transeúntes evitar la zona.

El incendio reavivó recuerdos de lo ocurrido en marzo de este año, cuando el fuego —presuntamente intencional, según había señalado entonces el dueño del predio— provocó también daños en una carbonería lindera. En esa ocasión, el propietario responsabilizó a un ex empleado que había sido despedido semanas antes.

“Acá en el barrio San Sebastián se prendió nuevamente el depósito de tarimas, y está peor que la otra vez, incontrolable”, relató una vecina.

Otros habitantes de la zona registraron con sus celulares explosiones en transformadores eléctricos cercanos, lo que implicó un riesgo adicional y la posibilidad de que se produjeran cortes de luz en el barrio.

Dotaciones de bomberos continuaron trabajando por varias horas para enfriar la zona y evitar que el fuego se propague hacia construcciones cercanas, mientras se investiga el origen de este nuevo episodio.