Violento choque frontal entre una moto y una camioneta en Mar del Plata: hay dos heridos en grave estado

Así fue el accidente del motociclista en Mar del Plata

Un motociclista y su acompañante resultaron gravemente heridos en la ciudad de Mar del Plata, luego de chocar de frente contra una camioneta que, pese a estar prohibido, dobló a la izquierda. Las víctimas permanecen internadas.

Según informaron medios locales de la ciudad balnearia, todo ocurrió el viernes por la noche en la intersección de la avenida Jara y calle Garay, en el barrio Bernardino Rivadavia.

De acuerdo con el video del accidente, la motocicleta, marca Yamaha XTZ 250, transitaba por Jara cuando una camioneta Mitsubishi de color gris, al intentar girar hacia la izquierda, cruzó su trayectoria y provocó una colisión frontal. El giro se realizó de forma incorrecta, lo que generó que los dos ocupantes de la moto salieran despedidos a consecuencia del choque.

Ambos motociclistas, de 33 y 34 años, resultaron con heridas de gravedad. Uno sufrió traumatismo de cráneo y el otro una fractura de radio y cúbito, de acuerdo a los datos recabados en el lugar. Una ambulancia del SAME brindó la asistencia médica inicial a las víctimas, que fueron trasladas a un centro de salud para su atención.

Uno de los heridos, de acuerdo con el medio 0223, fue trasladado inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”.

En el lugar del siniestro vial, personal de Tránsito de la Municipalidad le realizó el test de alcoholemia al imputado, de 33 años, pero arrojó resultado negativo.

En el caso tomó intervención la Fiscalía N°11 a cargo de Rodolfo Moure, quien inició una causa caratulada como lesiones culposas.

Motociclista muerto en la autopista Buenos Aires-La Plata

La autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario esta madrugada de sábado de un trágico accidente en el que un motociclista murió después de chocar contra un camión que transportaba maquinaria vial.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió en el kilómetro 5,5 de la autopista, en sentido hacia la ciudad de La Plata.

El accidente se produjo aproximadamente 1,5 kilómetros antes del primer peaje de la traza, por motivos que todavía son materia de investigación.

La víctima, un hombre de entre 35 y 40 años, circulaba sola en su motocicleta, portaba casco y vestía el uniforme de trabajo. Las primeras versiones indican que el fallecido sería trabajador de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. El motociclista sufrió el impacto cuando, por causas que se investigan, colisionó con uno de los camiones afectados a obras viales de repavimentación en la zona.

El lugar del accidente en la autopista Buenos Aires-La Plata

Luego del accidente, sólo tres carriles quedaron habilitados para circular. En el lugar se hicieron presentes móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Violento accidente en Parque Avellaneda

Ayer, un violento choque entre una Renault Duster y un Fiat Palio tuvo lugar en el barrio porteño de Parque Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz del impacto, uno de los vehículos volcó y tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron trasladadas a un hospital por las lesiones.

El accidente sucedió en la intersección de Pergamino y Tandil. Los ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia, a pesar de las heridas que presentaban.

En las imágenes del video que encabeza la nota se puede apreciar la potencia del choque que dejó a los autos destruidos. El Palio terminó volcado en medio de la cinta asfáltica, mientras que la Duster tenía el frente completamente roto.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó el traslado de tres adultos al Hospital Piñero, ya que presentaban politraumatismos.

En la escena, intervinieron bomberos y siete móviles del SAME que acudieron rápidamente para asistir a los afectados.

Las tareas de rescate y asistencia se desarrollaron en el lugar tras el incidente, mientras el equipo médico evaluaba la condición de los lesionados y garantizaba su traslado seguro al centro de salud correspondiente.

Durante la madrugada de este viernes, ocurrió otro hecho similar en Chubut. Una colisión tras una picada movilizó a efectivos policiales y personal médico en Avenida Hipólito Yrigoyen y Ramos Mejía, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El siniestro involucró a un Ford Focus y un Volkswagen Gol Trend. Los conductores de ambos vehículos no registraron lesiones, aunque un acompañante reportó molestias en una mano y fue trasladado preventivamente a un hospital, donde los médicos descartaron heridas graves.