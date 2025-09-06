Indignante video: una mujer ató a su perro al auto y lo arrastró a velocidad por varias cuadras en La Plata

Una mujer ató a su perro al auto y lo arrastró a velocidad por varias cuadras en La Plata, el video

Un episodio de crueldad animal ocurrido en La Plata conmocionó a la comunidad local, luego de que se difundiera en redes sociales un video impactante. En las imágenes, capturadas por vecinos de la zona de 153 y 50 bis, puede verse a una mujer que ató a su perro al paragolpes trasero de su auto y lo arrastró a gran velocidad durante varias cuadras.

El registro audiovisual, grabado desde la cámara de seguridad de una vivienda y que está en el video que encabeza la nota, no tardó en viralizarse y desató el repudio inmediato de usuarios y organizaciones defensoras de los derechos animales.

En el video se puede apreciar cómo la mujer lo arrastraba por la cinta asfáltica con su coche, así como también se puede ver el accionar posterior de los vecinos para proteger al animal herido.

La Municipalidad de La Plata expresó preocupación y pidió reforzar la conciencia sobre el respeto animal

Testigos de la escena alertaron de inmediato a la Policía local y a las autoridades municipales de La Plata. Además, diferentes ONG protectoras de animales llegaron rápidamente al sitio.

Según indicaron medios locales, tras el hecho el perro presentaba heridas de gravedad: los veterinarios que lo atendieron en una clínica de la zona precisaron que sufría lesiones múltiples, producto del arrastre sufrido en el asfalto. Actualmente, permanece internado bajo cuidados intensivos para asegurar su recuperación.

Frente al cuadro, las organizaciones que radicaron la denuncia formal ante la Justicia, que sería por maltrato animal agravado. Además, solicitaron que se avance con celeridad y pidieron sanciones firmes contra la responsable.

Durante las primeras horas, la repercusión en redes sociales creció de manera considerable. Numerosos usuarios reclamaron que la Ley de Maltrato Animal se aplique con rigor frente a un caso que consideran emblemático, y exigieron que no se permita la impunidad de este tipo de conductas.

Desde la Municipalidad de La Plata, un representante destacó la preocupación que genera este tipo de comportamientos. Según El Día, expresó: “Es un caso que nos duele profundamente y demuestra la necesidad de reforzar la conciencia sobre el respeto y cuidado hacia los animales”.

Neuquén: un conductor atropelló a una perra a gran velocidad y escapó

Vecinos del barrio Hipódromo de Neuquén capital se vieron sorprendidos días atrás por un incidente que impactó profundamente a la comunidad. Un automóvil pasó a gran velocidad, embistió a una perra y el conductor se alejó sin detenerse.

Ivana Malaspina, referente en el rescate de animales en peligro, relató a LM Neuquén la historia de la perra: “Una mujer la encontró en el basural, la protegió desde muy pequeña, la alimentó con lo poco que tenía y solamente pudo sobrevivir gracias a esos cuidados”.

Su propietaria, madre de cinco hijos y vendedora ambulante, vive en un terreno cubierto apenas por una malla frágil. Dicha protección no logró impedir que Akira se dirigiera unos metros hacia la calle antes de la tragedia.

La activista aclaró que en ningún momento el conductor redujo la marcha ni se preocupó por lo ocurrido. “Puede que no hayas visto a la perra, pero había otros animales en el lugar. Perfectamente podría haber sido un niño”, expresó la proteccionista.

La identificación del vehículo resultó imposible, ya que la velocidad impidió ver con claridad la chapa patente y la dueña, visiblemente afectada, no logró reconocer el auto visto en el video.

Con la llegada de la noche, surgió una oleada de solidaridad. Frente a la urgencia del accidente, la propietaria de Akira buscó ayuda entre los voluntarios dedicados al auxilio de animales desamparados. Así, la red coordinada por Malaspina consiguió trasladarla hasta la veterinaria El Candil en Cipolletti, donde el veterinario Rodrigo Darregui evaluó su condición.

Tras la revisión, se indicó que presentaba una vértebra desplazada sin compromiso de la médula espinal. El pronóstico resultó esperanzador, ya que “no perdió sensibilidad”, según contó Malaspina al medio neuquino.

Respecto del procedimiento necesario, la proteccionista explicó que habrá que colocar una placa para estabilizar la columna y de esa manera darle la chance de poder volver a caminar.

El costo de la atención médica supone una dificultad importante tanto para la familia como para el grupo de rescatistas. La cirugía tiene un valor aproximado de $1.100.000, monto que asciende a $1.500.000 considerando medicamentos y días de internación.

La red de protección animal afrontará la intervención. “No podemos dejarla así. Si no se opera ya, puede perder la movilidad al 100%”, advirtió la rescatista.

La cirugía quedó programada para el martes siguiente al incidente. Ante la elevada necesidad de recursos, se dieron a conocer distintas maneras de colaborar, ya sea efectuando aportes mediante el alias neuquen.adopciones (a nombre de Ivana Malaspina) o acercándose personalmente a la clínica El Candil, ubicada en calle Alem, Cipolletti.