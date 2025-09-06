Sociedad

El video del feroz incendio de una cabaña en Neuquén, el operativo de extinción duró 4 horas

El llamado de alerta fue a las 21 del viernes y recién a la 1 de la mañana de hoy el servicio fue declarado finalizado. Trabajó personal de bomberos, de salud, de la Policía provincial y hasta de Gendarmería

La noche del viernes en Moquehue, localidad de la zona cordillerana de Neuquén, quedó marcada por el incendio que consumió una cabaña y movilizó a equipos de emergencia durante más de cuatro horas.

El llamado de alerta, emitido a las 21.11 por un vecino y confirmado por integrantes de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, desencadenó una rápida respuesta de las fuerzas vivas de la región.

En las imágenes del video registrado por los bomberos, que encabeza la nota, se puede apreciar la magnitud del foco ígneo. Las llamas envolvían en su totalidad a la vivienda, que iluminaba la zona con el fuerte color naranja a pesar de la oscuridad de la noche.

La cabaña quedó completamente destruida tras el incendio

La central del Destacamento Moquehue despachó una Unidad de Ataque Rápido mientras desde Villa Pehuenia una dotación de apoyo se sumó ante la magnitud de las llamas, indicaron los Bomberos Voluntarios Villa Pehuenia en un comunicado oficial de sus redes sociales.

Desde el primer momento, el operativo contó además con el trabajo conjunto de la Cuadrilla de Manejo del Fuego, efectivos de la Gendarmería Nacional, personal de la Comisaría 47 de la Policía Provincial y la participación de la Delegación Municipal de Moquehue, junto a servicios de salud que permanecieron atentos ante cualquier eventualidad.

El despliegue de equipos especializados no logró evitar que el inmueble sufriera daños de consideración, aunque permitió contener el avance de las llamas y proteger áreas adyacentes.

Según detallaron los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, las tareas de control y extinción se extendieron hasta media hora pasada de la medianoche, momento en el que el riesgo principal quedó bajo control.

El incendio en una cabaña de Moquehue, Neuquén, movilizó a bomberos, policía y Gendarmería durante más de cuatro horas

Cerca de la 1 de la mañana, el servicio fue declarado finalizado, dejando a las unidades en posición preventiva para atender cualquier posible reinicio del fuego.

Agradecemos la rápida respuesta de todas las instituciones y el compromiso demostrado para proteger a nuestra comunidad”, resaltó el mensaje de los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia.

Las causas precisas del incendio y el origen exacto de las llamas no fueron divulgados. Tampoco se reportaron heridos o lesionados a causa de las llamas.

Lo cierto es que la eficaz coordinación interinstitucional y la celeridad de la respuesta permitieron que el incendio, aunque devastó la cabaña, no se propagara más allá de la vivienda siniestrada.

Impactante incendio en Santa Fe

Impactante incendio en Totoras

Una potente explosión y el posterior incendio interrumpieron la paz de Totoras, ciudad de la provincia de Santa Fe, este jueves poco después del mediodía.

El incidente comenzó en una playa de estacionamiento para camiones, ubicada en el espacio comprendido entre las calles San Lorenzo y Saavedra, muy cerca de la plaza central y del edificio municipal. El estallido estremeció el área céntrica y generó una densa columna de humo negro, lo que motivó la evacuación preventiva de varias viviendas próximas.

El origen del fuego se localizó en un galpón donde se guardaban camiones y tanques de gasoil. Según detalló Rosario3, la explosión se desencadenó en uno o varios depósitos de combustible. El derrame resultante de líquido inflamable encendido se desplazó por la calle, prendiendo fuego a árboles y vehículos estacionados en el trayecto.

Vecinos y reporteros de la ciudad registraron videos e imágenes en los que se aprecia al incendio avanzando durante dos cuadras.

Se sintió una explosión fortísima y después el combustible corrió a lo largo de dos cuadras prendido fuego, incendiando todo a su paso”, describió la periodista local Vanina Strada en diálogo con el canal El Tres.

El incendio rebasó los límites del predio y alcanzó viviendas vecinas, lo que forzó a los ocupantes a abandonar sus hogares en medio de la urgencia. Se supo que una ambulancia asistió a una joven con síntomas por inhalación de humo, dato confirmado por la periodista presente en la cobertura.

El incidente requirió la asistencia de múltiples personas por parte del personal de salud y se produjeron derivaciones a centros médicos. A pesar de la gravedad de lo sucedido, no se reportaron víctimas fatales ni lesiones de consideración.

Dentro del galpón se encontraban además otros elementos peligrosos, como tambores de aceite y garrafas, lo que representó un adicional riesgo para quienes trabajaron en el control del siniestro.

Como consecuencia de las llamas, tres vehículos resultaron dañados, dos de los cuales fueron totalmente destruidos. Las imágenes de testigos muestran los restos de autos calcinados, veredas afectadas y residentes intentando contener el fuego con mangueras domésticas.

