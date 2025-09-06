Sociedad

Caos en la General Paz: un choque en cadena dejó tres heridos

Ocurrió en la intersección con García de Cossio, donde tres vehículos se vieron involucrados en el accidente. Una de las víctimas tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital

Guardar
Al menos tres personas resultaron heridas.

Un importante choque múltiple ocurrido en la avenida General Paz dejó un saldo de tres personas heridas. El accidente se registró a la altura de García de Cossio y requirió la intervención de un helicóptero del SAME aéreo.

Según las primeras informaciones, la colisión involucró a tres autos particulares. La víctima más comprometida fue el conductor —y único ocupante— de una Chevrolet Trailblazer, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Santojanni en helicóptero. El hombre habría sufrido una baja de presión y se desvaneció al salir del vehículo.

Bomberos participaron del operativo.
Del segundo automóvil, un Chevrolet Corsa, fue trasladado un hombre con politraumatismos al mismo centro de salud. En tanto, el conductor de un Volkswagen Gol, también implicado en el siniestro, se negó a recibir asistencia médica.

El operativo preventivo de los
En el lugar trabajaron efectivos de bomberos, quienes procedieron a la desconexión de los acumuladores de los vehículos y tendieron una línea de devanadera de forma preventiva.

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la autopista Buenos Aires-La Plata

La autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario esta madrugada de sábado de un trágico accidente en el que un motociclista murió después de chocar contra un camión que transportaba maquinaria vial.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió en el kilómetro 5,5 de la autopista, en sentido hacia la ciudad de La Plata.

El hecho ocurrió en el kilómetro 5,5 de la autopista.

El accidente se produjo aproximadamente 1,5 kilómetros antes del primer peaje de la traza, por motivos que todavía son materia de investigación.

La víctima, un hombre de entre 35 y 40 años, circulaba sola en su motocicleta, portaba casco y vestía el uniforme de trabajo. Las primeras versiones indican que el fallecido sería trabajador de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.

El motociclista sufrió el impacto cuando, por causas que se investigan, colisionó con uno de los camiones afectados a obras viales de repavimentación en la zona.

Luego del accidente, sólo tres carriles quedaron habilitados para circular. En el lugar se hicieron presentes móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron trasladadas a un hospital por las lesiones.

Violento accidente en Parque Avellaneda

Ayer, un violento choque entre una Renault Duster y un Fiat Palio tuvo lugar en el barrio porteño de Parque Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz del impacto, uno de los vehículos volcó y tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron trasladadas a un hospital por las lesiones.

El accidente sucedió en la intersección de Pergamino y Tandil. Los ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia, a pesar de las heridas que presentaban.

En las imágenes del video que encabeza la nota se puede apreciar la potencia del choque que dejó a los autos destruidos. El Palio terminó volcado en medio de la cinta asfáltica, mientras que la Duster tenía el frente completamente roto.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó el traslado de tres adultos al Hospital Piñero, ya que presentaban politraumatismos.

En la escena, intervinieron bomberos y siete móviles del SAME que acudieron rápidamente para asistir a los afectados.

Las tareas de rescate y asistencia se desarrollaron en el lugar tras el incidente, mientras el equipo médico evaluaba la condición de los lesionados y garantizaba su traslado seguro al centro de salud correspondiente.

Durante la madrugada de este viernes, ocurrió otro hecho similar en Chubut. Una colisión tras una picada movilizó a efectivos policiales y personal médico en Avenida Hipólito Yrigoyen y Ramos Mejía, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El siniestro involucró a un Ford Focus y un Volkswagen Gol Trend. Los conductores de ambos vehículos no registraron lesiones, aunque un acompañante reportó molestias en una mano y fue trasladado preventivamente a un hospital, donde los médicos descartaron heridas graves.

