Cayó una banda de delincuentes que asaltaba kioscos, heladerías y almacenes en Mar del Plata: los videos

Los asaltos de la banda que robaba en kioscos, heladerías y despensas en Mar del Plata

Una banda señalada como autora de al menos diez robos armados en comercios de la ciudad de Mar del Plata fue desbaratada por la Policía Bonaerense tras la detención de un acusado y el allanamiento en las últimas horas a una pareja implicada en los hechos. Los robos ocurrieron en los últimos once meses, con kioscos, heladerías y despensas como blancos.

El primer episodio ocurrió el 7 de octubre de 2024 en un kiosco de Corrientes al 2700. Cerca de las 08:50, un hombre encapuchado entró al local, amenazó a la empleada con un arma tipo revólver que llevaba entre las prendas y la obligó a ir a una habitación trasera, para luego escapar con dinero y cigarrillos.

El 21 de octubre, en Córdoba al 2800, el asalto sucedió en una heladería. Allí ingresó un ladrón que aseguró tener un arma -aunque no la mostró- y, bajo amenaza, tomó la recaudación y el celular de la empleada.

La DDI de Mar del Plata detuvo al principal acusado este viernes

A los tres días, el 24, dos delincuentes entraron a otro kiosco en Buenos Aires al 2400, intimidaron a la encargada y se llevaron un teléfono y $76.000. En el video de las cámaras, los asaltantes se movieron con rapidez entre el mostrador y la caja.

También en el mismo mes, el 28, tres asaltantes irrumpieron en un kiosco y despensa de Estrada al 5500. Uno de ellos mostró un arma. La recaudación y otro celular fue el botín.

Un mes después, el 28 de noviembre, el mismo comercio fue blanco de otro robo cometido por un hombre armado; frente a la cámara, usó lentes oscuros y un morral, intimó a la empleada, una mujer de 44 años, la llevó a una habitación y se fugó con $40.000 y mercadería.

La secuencia de delitos continuó el 5 de junio de este año, con el robo a un kiosco de Córdoba al 2400 perpetrado por un grupo de dos mujeres que se hicieron pasar por clientas y dos hombres que, portando un revólver, redujeron a los dos empleados, los tiraron al piso y los golpearon en la cabeza. En menos de dos minutos, los cuatro escaparon con cigarrillos y dinero, mientras amenazaban con disparar.

Omar Alberto Luvoni tras ser detenido

La tarde del 14 de agosto, un kiosco en Acevedo y Tejedor fue asaltado por dos sujetos armados. En las imágenes se los escucha obligando al vendedor a tirarse al piso y sacando dinero y paquetes de cigarrillos que cargaban en una mochila. Al día siguiente, también en horas de la tarde, un kiosco en Independencia al 600 sufrió un robo similar: dos hombres intimidaron a la empleada con un arma, y huyeron con dinero, chocolates, cigarrillos, un celular y efectos personales.

En la misma semana, además, dos ladrones entraron a robar a un kiosco en Jara al 500. Mostraron un arma negra, sacaron la recaudación –unos $410.000– y cigarrillos.

Finalmente, el 22 de agosto, en una heladería de San Juan al 400, un hombre fingió ser cliente, simuló tener un arma al levantar su ropa, dio la vuelta al mostrador y robó $140.000. Las cámaras lo registraron llevándose el dinero en menos de un minuto, mientras observaba a la gente que pasaba frente al local.

La ropa secuestrada en el allanamiento

La investigación policial comenzó tras la acumulación de denuncias y los videos de los comercios fueron claves para que el Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI Mar del Plata identificara a Omar Alberto Luvoni, de 28 años, como el principal acusado.

Este viernes las autoridades lo allanaron y detuvieron en una casa ubicada en la calle Tomás Manuel de Anchorena. Allí, los agentes encontraron un pantalón, una campera, zapatillas, una gorra y una chalina que habrían sido identificadas en los videos de seguridad de distintos hechos.

Durante el operativo, además, fue notificada de su participación Erika Mara Tapia, de 34 años, pareja de Luvoni, quien quedó imputada por robo agravado, aunque en libertad, a diferencia del sospechoso.

Las autoridades remarcaron que otro de los integrantes de la banda, llamado Jorge Ernesto Granado, alias “El Simulador”, fue arrestado días antes y tenía antecedentes por el mismo tipo de delitos.