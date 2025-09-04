Un conductor atropelló a una perra y escapó en Neuquén: recaudan fondos para que pueda recuperarse

Neuquén: un conductor atropelló a una perra a gran velocidad y escapó

Los residentes del barrio Hipódromo en Neuquén capital presenciaron un episodio que sacudió a la comunidad durante la tarde del domingo pasado. Un auto cruzó a toda velocidad y atropelló a una perra mestiza llamada Akira, mientras el conductor continuó su camino sin detenerse.

El hecho quedó registrado en imágenes que, según coincidieron las proteccionistas locales, conmocionaron por la crudeza de la escena. El video, que encabeza la nota, se nota la violencia y velocidad con la que pasa por encima del animal y cómo lo deja lastimado en la calle.

Ivana Malaspina, reconocida por su labor en el rescate de animales en situación vulnerable, fue quien relató a LM Neuquén cómo se desarrollaron los minutos posteriores al incidente.

La perra Akira sufrió graves lesiones y necesita una costosa cirugía para recuperar la movilidad

De acuerdo con su testimonio, el video del atropello fue “difícil de ver” para quienes acostumbran a atender emergencias de este tipo. El auto impactó a Akira sobre una calle de ripio y siguió sin reducir su velocidad ni mostrar ningún gesto de atención.

La historia de Akira se remonta a sus primeros días en un basural de la meseta, donde fue rescatada por su actual dueña cuando era una cachorra.

“La encontró una mujer en el basural, la cuidó desde bebé, la crió con lo poco que tiene y sobrevivió gracias a sus cuidados”, compartió Malaspina.

La propietaria de la perra, madre de cinco hijos y dedicada a la venta ambulante, tiene su terreno cercado por una malla precaria, lo que no fue suficiente para evitar que Akira recorriera unos metros hacia la calle justo antes del atropello.

La perra logró regresar hasta la puerta de su casa, empujando su cuerpo adolorido, acompañada por otras mascotas del barrio que se acercaron a ella ante el llanto por el dolor.

La proteccionista precisó que el conductor nunca disminuyó la marcha ni se detuvo a verificar lo sucedido. “Podés no haber visto una perra, pero había otros animales. Podría haber sido un niño claramente”, expresó la proteccionista.

Tampoco se logró identificar de manera precisa el vehículo, ya que la velocidad impedía distinguir la patente y la dueña, angustiada, no reconoció el auto de la imagen.

La cadena solidaria se activó al anochecer. Instada por la situación de urgencia, la propietaria de Akira buscó apoyo entre quienes dedican su tiempo y recursos al rescate de animales sin hogar. Así, la red de Malaspina logró trasladar a Akira hasta la veterinaria El Candil en Cipolletti, donde el veterinario Rodrigo Darregui analizó su cuadro clínico.

Akira tiene una vértebra despedida y puede perder la movilidad de no tratarse a tiempo (LM Neuquén)

La evaluación determinó una vértebra desprendida, aunque sin daño medular. El diagnóstico proporcionó una perspectiva optimista respecto a la recuperación de Akira, ya que “no perdió sensibilidad”, según explicó Malaspina a LM Neuquén.

Al describir el procedimiento necesario, la proteccionista señaló que se debe colocar una placa para estabilizar la columna y así darle la posibilidad de caminar otra vez.

Los costos médicos representan un obstáculo considerable para la familia y el equipo de rescate. La cirugía tiene un valor estimado en 1.100.000 pesos, mientras que el cálculo total asciende a 1.500.000 pesos si se suman medicamentos e internación.

La red solidaria asumirá la operación. “No podemos dejarla así. Si no se opera ya, puede perder la movilidad al 100%”, aseguró la rescatista.

La intervención quirúrgica fue programada para el martes siguiente al accidente. Ante la gran demanda de recursos, se difundieron mecanismos para canalizar colaboraciones, ya sea por medio del alias neuquen.adopciones (a nombre de Ivana Malaspina) o de manera presencial en la propia clínica El Candil, ubicada en calle Alem, Cipolletti.

En Salta, empleados de recolección de basura rescataron a una perra que estaba a punto de ser compactada ( Agencia Noticias Argentinas/redes sociales)

En otro hecho de rescate de canes, en la ciudad de Salta, una perra fue hallada dentro de una bolsa, justo antes de caer en la compactadora de un camión de basura.

De acuerdo con la información proporcionada por el portal del diario El Tribuno de Salta, empleados de Agrotécnica Fueguina realizaron el hallazgo mientras la perra intentaba escapar del mecanismo.

Ante la situación, se dispuso el inmediato traslado del animal a un centro veterinario. Allí, los profesionales diagnosticaron anemia y deshidratación, aunque destacaron que la perra muestra señales de recuperación.

El episodio generó una fuerte reacción de organizaciones proteccionistas y vecinos, quienes expresaron su indignación por el caso de maltrato y exigieron que se identifique a los responsables.