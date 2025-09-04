Sociedad

Días fríos pero con sol: así estará el tiempo el fin de semana en el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que hay alertas amarillas por tormentas y vientos en el norte del país

Para el fin de semana
Para el fin de semana se esperan temperaturas frescas, pero con presencia del sol (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, de cara al fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá días frescos y con pocas nubes. Además, rigen distintas alertas en el norte del país.

Para esta mañana, el SMN confirmó que el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 5°C. Luego, la temperatura aumentará hacia los 12°C en la tarde, con nubes parciales y una mínima posibilidad de precipitaciones del 10%. A la noche descenderá a los 8°C y estará algo nublado. Vientos provenientes del suroeste.

El SMN puntualizó que bajarán las mínimas en los días siguientes, de cara al fin de semana.

El viernes estará despejado durante toda la jornada y sin probabilidades de lluvias, pero el frío se hará notar. En la madrugada, la temperatura será de 4°C, mientras que a la mañana subirá en tres grados. Por la tarde, se aguardan 14°C y 10°C para la noche.

El sábado se presentará como el día más frío, ya que tendrá una mínima de 3°C y una máxima de 15°C, con gran presencia del sol. Para el domingo, la mínima ascenderá a los 7°C, como también aumentará la nubosidad, ya que se prevé un firmamento que irá de algo a parcialmente nublado.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de miércoles, hay chaparrones en la costa bonaerense, desde Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú, mientras la nubosidad es variable en el resto de la provincia. Por la tarde, el frente lluvioso se trasladará hacia el este, afectando a localidades como Punta Indio, Chascomús, Dolores, Maipú y Balcarce, entre otros.

El viernes se mantendrán las precipitaciones al sur en la mañana, desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata, en tanto, en casi toda la extensión bonaerense, estará despejado. Por la tarde, las lluvias cesarán y pasarán a nubosidad variable.

Para el fin de semana, las condiciones serán óptimas para disfrutar el día. El sábado directamente estará despejado, con muy pocas nubes hacia el sureste en la tarde. Por su parte, el domingo amanecerá con un cielo parcialmente nublado en el oeste bonaerense y algo nublado al este. Mientras que a la tarde, la nubosidad parcial ocupará todo el firmamento, pero sin riesgos de lluvias.

Hoy rigen alertas amarillas por tormentas al noreste y por vientos fuertes al noroeste.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que hay ocho provincias en el norte con alertas amarillas. En este sentido, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa están afectadas por tormentas, por lo cual se pide no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Y estar atento a la caída de posible granizo.

Por fuertes vientos, las provincias implicadas son Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse. Dicha alerta se mantendrá mañana en las mismas provincias.

Las alertas amarillas se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las alertas por temperaturas extremas por frío se darán hoy en el centro del país.

Por otro lado, el organismo indicó que hay alerta amarilla por temperaturas extremas frías al sur, noroeste y noreste de la Provincia de Buenos Aires; norte de La Pampa; sur de San Luis y en casi toda Córdoba.

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud. Y algunas de ellas son:

  • Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
  • Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
  • Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
  • En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
  • De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
  • No fumar en ambientes cerrados.
  • Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

