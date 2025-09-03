Fin de semana con sol y frío: cómo estará el tiempo en el AMBA tras el paso de la tormenta Santa Rosa

Luego de Santa Rosa, se espera una mejora en el clima de cara al fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para lo que resta de la semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una última jornada con lloviznas luego del paso de la tormenta Santa Rosa y una marcada mejora hacia el fin de semana, pero con mínimas frescas. Además, rigen distintas alertas en el resto de las provincias del país.

Para esta mañana, el SMN confirmó que el cielo estará cubierto y con lloviznas, con una mínima de 10°C. Luego, la temperatura aumentará hacia los 21°C en la tarde, con un cielo parcialmente nublado. A la noche descenderá a los 14°C y se mantendrá la parcialidad de nubes. Vientos provenientes del sur y suroeste.

El pronóstico extendido para el AMBA.

El jueves comenzarán las temperaturas frescas, ya que tendrá una temperatura de 8°C y 5°C en la madrugada y la mañana, respectivamente, y con un firmamento algo nublado. Por la tarde habrá 14°C y apenas aumentará un poco la nubosidad. Sin embargo, a la noche el firmamento se volverá a despejar un poco, con una temperatura de 8°C.

El viernes tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, con un cielo completamente limpio y despejado, por lo cual se podrá disfrutar del sol y contrarrestará la mínima más fresca de la semana. El fin de semana contará con unas condiciones similares, con un clima que oscilará entre los 5°C y los 17°C, con más presencia de nubes para el domingo.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de miércoles, hay bancos de niebla al norte y este del territorio bonaerense, con presencia de lloviznas en localidades como San Nicolás de los Arroyos, San Pedro, Zárate, San Antonio de Areco y Luján; mientras en el resto de la provincia hay nubosidad variable.

Para la tarde se esperan chaparrones al sur (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Pigüé, Monte Hermoso, Necochea, Tres Arroyos y Coronel Pringles), con ráfagas de viento que irán desde los 60 a los 69 kilómetros por hora. Por la noche, las precipitaciones se trasladarán a gran parte de la costa bonaerense, desde Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú.

Las alertas por vientos y tormentas en gran parte del país.

Al día siguiente, las lluvias continuarán toda la mañana. Por la tarde, la nubosidad será variable, con menor presencia de nubes en el sector oeste. Para la mañana del viernes, el pronóstico es de un cielo despejado en casi toda la extensión de Buenos Aires, salvo la zona de la costa sur donde habrá chaparrones, desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata. Por la tarde, el sol brillará en el norte, en tanto habrá nubosidad variable en el resto de la provincia.

El SMN indicó que el sábado se espera una jornada de pleno sol en la mañana, con una nubosidad que irá en aumento por la tarde y desde el este. El domingo comenzará con un cielo algo nublado en el este, para luego pasar a ser parcialmente nublado en toda la provincia de Buenos Aires, pero sin riesgos de precipitaciones.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que hay catorce provincias en total con alertas amarillas. En este sentido, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa están afectadas por tormentas, por lo cual se pide no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Y estar atento a la caída de posible granizo.

Las alertas para el día de mañana, según el SMN.

Por fuertes vientos, las provincias implicadas son Salta, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Para mañana, se mantendrá la alerta amarilla por tormentas en Corrientes, Chaco y Formosa. Mientras que los fuertes vientos continuarán presentes en Santa Cruz, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca y Salta. Las alertas amarillas se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.