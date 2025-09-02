Sociedad

Murió un bebé de dos meses que ingresó al hospital en estado de abandono y detuvieron a la madre en Santiago del Estero

La detenida relató que estaba en casa de su pareja cuando notó que su hijo tenía dificultades para respirar, lo levantó y vio que largaba espuma por la boca, por lo que corrió hasta la avenida Belgrano para pedir ayuda

Centro Provincial de Salud Infantil
Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) Eva Perón (Foto: Google Maps)

Un bebé de dos meses murió este lunes por la mañana en el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) de Santiago del Estero, luego de haber sido trasladado de urgencia en un operativo sanitario desde la ciudad de La Banda.

La criatura había ingresado en estado crítico, presentando signos de abandono y en condiciones de higiene deplorables. La madre del menor, una joven de 20 años, quedó detenida por orden de la Justicia y permanece con custodia policial.

Según informó el medio local Diario Panorama, el hecho comenzó a desarrollarse en la madrugada del lunes, cuando vecinos del barrio El Tuscal, ubicado en La Banda, escucharon gritos desesperados provenientes de avenida Belgrano. Una mujer pedía ayuda: sostenía a su hijo en brazos y afirmaba que el bebé “largaba espuma por la boca”. Rápidamente, los testigos auxiliaron a la joven y dieron aviso a los servicios de emergencia.

La criatura fue trasladada en primer lugar al Centro Integral de Salud Banda, donde los médicos lograron estabilizarla parcialmente. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro clínico, fue necesario derivarlo al Cepsi, en la capital provincial. El operativo se llevó a cabo durante la madrugada, bajo coordinación sanitaria, ante el riesgo vital que presentaba el paciente.

Al llegar al centro de salud pediátrica, los profesionales de la guardia constataron que el bebé se encontraba en paro cardiorrespiratorio. El informe detallaba que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, corrección de glucemia y administración de adrenalina, tras lo cual el niño fue intubado. Aunque lograron estabilizarlo momentáneamente, el pronóstico seguía siendo reservado.

El bebé se encontraba en
El bebé se encontraba en un estado de abandono extremo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la asistencia, los médicos detectaron que el bebé presentaba signos de abandono, lo que incluyó un estado de higiene altamente deficiente. Ante esa situación, el personal sanitario decidió comunicar el caso a la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la fiscal María del Pilar Gallo.

La fiscal ordenó de inmediato la intervención del médico de Sanidad, así como un relevamiento en la zona donde vivía la madre con el bebé. La mujer, al ser entrevistada por los policías en el hospital, explicó que se encontraba en la casa de su pareja, ubicada sobre calle Pública, cuando advirtió que su hijo tenía dificultades para respirar.

Como parte de la investigación, la Policía también entrevistó a vecinos y allegados. En ese contexto, el abuelo paterno del menor aportó un dato clave: ya había presentado denuncias previas contra la joven madre por el estado en que mantenía no solo a este bebé, sino también a sus otros hijos. Estos antecedentes fueron incorporados a la causa.

Con el fallecimiento del niño, confirmado por los médicos durante la mañana del lunes, la situación judicial de la mujer se agravó. La representante del Ministerio Público Fiscal analiza ahora las nuevas medidas a adoptar en el marco de la causa, que continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios.

La joven permanece bajo custodia policial en el mismo hospital donde fue atendido su hijo. Por el momento, no trascendieron detalles sobre si existían intervenciones previas de organismos de protección de menores ni si el bebé contaba con controles médicos periódicos desde su nacimiento.

El caso se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar y, según indicaron fuentes judiciales, se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas precisas del fallecimiento del niño, así como otras pericias complementarias que podrían ser clave para el avance del expediente.

