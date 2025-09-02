Inauguraron el primer Centro Odontológico Municipal en el Partido de La Costa y ya atendió a mil pacientes

El nuevo centro ofrece tratamientos odontológicos gratuitos y de alta complejidad para toda la comunidad

El Partido de La Costa dejó inaugurado el primer Centro Municipal Odontológico de la región. Su apertura tuvo lugar hace casi dos meses y desde entonces esta iniciativa ya registra más de 2.700 prestaciones y la atención de cerca de 1.000 personas, de acuerdo con datos oficiales.

El establecimiento se perfila como un espacio en la red de salud pública local donde se ofrecen, de manera gratuita, tratamientos odontológicos de alta complejidad como endodoncias o cirugías que suelen implicar un costo elevado en el sector privado.

El edificio, de características modernas, funciona con equipamiento digital y consultorios destinados a diversas especialidades. La propuesta busca responder a una necesidad concreta: el acceso a servicios odontológicos que hasta ahora resultaban inaccesibles para muchas personas.

El Centro Odontológico Municipal de La Costa ya atendió a mil pacientes en su primer mes y medio

“Me dio la esperanza de volver a tener una sonrisa digna”, aseguró uno de los pacientes que ya se atendió en el Centro. Otros testimonios también reflejan la experiencia de quienes ya utilizaron el servicio, como el caso de Susana Ibáñez.

“Excelente la atención. Estuve en la guardia y me atendieron como alguien importante. Soy discapacitada, sin pensión, y ellos fueron muy buenos profesionales desde que entré hasta que me retiré. Me sentí contenida. Gracias”, señaló en un posteo a través de sus redes sociales.

Según explicaron las autoridades de la entidad, el enfoque del centro odontológico no se limita a resolver emergencias. El esquema es integral: los pacientes reciben diagnósticos, estudios radiográficos digitales y turnos programados que permiten dar continuidad a los tratamientos. La incorporación de equipos modernos posibilita no solo la resolución de problemas inmediatos, sino también la detección temprana de otras necesidades.

Entre las áreas con más demanda potencial se cuentan los consultorios de odontopediatría, además de espacios adaptados para la atención de personas con discapacidad.

La puesta en marcha del centro implicó además la llegada de nuevos profesionales al distrito. El municipio concretó convenios de formación y programas de incorporación con el objetivo de sumar especialistas en salud bucal.

Este movimiento responde a una política que entiende la salud como un derecho y no como un gasto. “La salud pública no es bajo ningún punto de vista un gasto, sino que es una inversión directa a la calidad de vida de los vecinos”, señalaron desde el Municipio en un comunicado oficial.

La iniciativa permitió la incorporación de nuevos profesionales y programas de formación en salud bucal

Además, la información oficial resaltó que el Partido de La Costa sostiene actualmente una red que incluye cuatro hospitales municipales, once Centros de Atención Primaria de la Salud, cuatro unidades sanitarias y, desde este año, el Centro Odontológico.

Este entramado se complementa con una política activa de búsqueda de profesionales, en un contexto en el que el distrito pasó de ser considerado un destino turístico a consolidarse como un lugar elegido por familias para residir de manera permanente. Este cambio poblacional generó la necesidad de fortalecer servicios esenciales y, en particular, la atención en salud.

Desde el Ejecutivo local se remarcó que la inversión en salud es un componente central de la gestión. La apertura del centro odontológico, en este marco, se presenta como un paso más en la consolidación de un modelo de atención de proximidad, con foco en la inclusión y en el acceso universal.

Este Centro Odontológico Municipal de La Costa es único en la región. No solo por el equipamiento de tecnología de moderna, sino también por ser completamente gratuito. Además, se destaca por el programa de formación de profesionales para que trabajen allí mismo.