Sociedad

Inauguraron el primer Centro Odontológico Municipal en el Partido de La Costa y ya atendió a mil pacientes

El nuevo establecimiento de salud bucal que abrió sus puertas en julio realizó más de 2.700 prestaciones sin costo

Guardar
El nuevo centro ofrece tratamientos
El nuevo centro ofrece tratamientos odontológicos gratuitos y de alta complejidad para toda la comunidad

El Partido de La Costa dejó inaugurado el primer Centro Municipal Odontológico de la región. Su apertura tuvo lugar hace casi dos meses y desde entonces esta iniciativa ya registra más de 2.700 prestaciones y la atención de cerca de 1.000 personas, de acuerdo con datos oficiales.

El establecimiento se perfila como un espacio en la red de salud pública local donde se ofrecen, de manera gratuita, tratamientos odontológicos de alta complejidad como endodoncias o cirugías que suelen implicar un costo elevado en el sector privado.

El edificio, de características modernas, funciona con equipamiento digital y consultorios destinados a diversas especialidades. La propuesta busca responder a una necesidad concreta: el acceso a servicios odontológicos que hasta ahora resultaban inaccesibles para muchas personas.

El Centro Odontológico Municipal de
El Centro Odontológico Municipal de La Costa ya atendió a mil pacientes en su primer mes y medio

Me dio la esperanza de volver a tener una sonrisa digna”, aseguró uno de los pacientes que ya se atendió en el Centro. Otros testimonios también reflejan la experiencia de quienes ya utilizaron el servicio, como el caso de Susana Ibáñez.

“Excelente la atención. Estuve en la guardia y me atendieron como alguien importante. Soy discapacitada, sin pensión, y ellos fueron muy buenos profesionales desde que entré hasta que me retiré. Me sentí contenida. Gracias”, señaló en un posteo a través de sus redes sociales.

Según explicaron las autoridades de la entidad, el enfoque del centro odontológico no se limita a resolver emergencias. El esquema es integral: los pacientes reciben diagnósticos, estudios radiográficos digitales y turnos programados que permiten dar continuidad a los tratamientos. La incorporación de equipos modernos posibilita no solo la resolución de problemas inmediatos, sino también la detección temprana de otras necesidades.

Entre las áreas con más demanda potencial se cuentan los consultorios de odontopediatría, además de espacios adaptados para la atención de personas con discapacidad.

La puesta en marcha del centro implicó además la llegada de nuevos profesionales al distrito. El municipio concretó convenios de formación y programas de incorporación con el objetivo de sumar especialistas en salud bucal.

Este movimiento responde a una política que entiende la salud como un derecho y no como un gasto. “La salud pública no es bajo ningún punto de vista un gasto, sino que es una inversión directa a la calidad de vida de los vecinos”, señalaron desde el Municipio en un comunicado oficial.

La iniciativa permitió la incorporación
La iniciativa permitió la incorporación de nuevos profesionales y programas de formación en salud bucal

Además, la información oficial resaltó que el Partido de La Costa sostiene actualmente una red que incluye cuatro hospitales municipales, once Centros de Atención Primaria de la Salud, cuatro unidades sanitarias y, desde este año, el Centro Odontológico.

Este entramado se complementa con una política activa de búsqueda de profesionales, en un contexto en el que el distrito pasó de ser considerado un destino turístico a consolidarse como un lugar elegido por familias para residir de manera permanente. Este cambio poblacional generó la necesidad de fortalecer servicios esenciales y, en particular, la atención en salud.

Desde el Ejecutivo local se remarcó que la inversión en salud es un componente central de la gestión. La apertura del centro odontológico, en este marco, se presenta como un paso más en la consolidación de un modelo de atención de proximidad, con foco en la inclusión y en el acceso universal.

Este Centro Odontológico Municipal de La Costa es único en la región. No solo por el equipamiento de tecnología de moderna, sino también por ser completamente gratuito. Además, se destaca por el programa de formación de profesionales para que trabajen allí mismo.

Temas Relacionados

Partido de La CostaCentro Odontológico Municipal de La CostaSaludSalud pública

Últimas Noticias

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

Un sospechoso de 27 fue reducido y entregado a la Policía de la Ciudad tras forzar vehículos en el barrio de San Nicolás. El legislador porteño participó en el hecho y relató el episodio a este medio

Ramiro Marra intervino y ayudó

Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar de su esposa argentina en México: “Lo hago responsable de cualquier cosa que nos pase”

Priscila Sand denunció que fue víctima de él durante dos años y que logró escapar hace poco con su bebé. El agresor fue detenido a fines de mayo, pero en las últimas horas recuperó su libertad

Liberaron al hombre acusado de

Qué piezas artísticas encontraron en la casa de la heredera del cuadro robado por los nazis

La PFA allanó la propiedad de Patricia Kadgien y de su esposo, Juan Carlos Cortegoso, en Mar del Plata. No había rastros de “Retrato de una Dama” pero incautaron otras piezas del período de la Segunda Guerra que podrían haber sido sustraídas

Qué piezas artísticas encontraron en

Hallaron en un canal de riego el cadáver de una mujer desaparecida en Río Negro: investigan la causa de muerte

La víctima tiene 63 años y las autoridades la buscaban desde el viernes. Qué se sabe hasta ahora

Hallaron en un canal de

“Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y el patriarcado”, Cazzu tras advertencia del abogado de Nodal

Julieta Cazzuchelli reveló que Christian Nodal lleva más de un año sin firmar una autorización para que su hija Inti pueda viajar

“Soy una hormiguita delante del
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Corte ordenó frenar la

La Corte ordenó frenar la explotación petrolera en el Parque Calilegua y fijó la remediación para 2030

El alfajor argentino lidera el ranking de las mejores galletas del mundo

Vogue anunció quién será la sucesora de Anna Wintour en la dirección de contenidos

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

Una jueza de Entre Ríos no podrá hablar directamente con sus empleados por recomendación de la Corte

INFOBAE AMÉRICA
Francia emitió órdenes de arresto

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

Donald Trump anunció que fuerzas de Estados Unidos hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela

La economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

TELESHOW
La primera salida pública de

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”