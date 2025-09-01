Córdoba: una mujer de 82 años se cayó en un pozo de nueve metros y fue rescatada por un equipo de emergencia

El impresionante rescate de una mujer de 82 años en un pozo de 9 metros en Córdoba

Un mediodía que parecía como cualquier otro en el barrio Poeta Lugones, en la provincia de Córdoba, se transformó en escenario de un despliegue de emergencia que mantuvo en vilo a vecinos y familiares. Una mujer de 82 años cayó repentinamente a un pozo de nueve metros de profundidad en el patio de su casa, lo que dio lugar a una intervención del DUAR que, entre sogas, escaleras y maniobras precisas, logró sacarla con vida.

La escena, registrada en video, reflejó el nivel de complejidad y coordinación requerido para asistir a la víctima, que terminó con politraumatismos y debió ser derivada a un centro de salud.

Todo ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle César Carrizo al 2500. Según detallaron las autoridades, la mujer cayó dentro de un pozo socavado en el patio delantero de la casa, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

El incidente obligó a la intervención inmediata del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), cuyos efectivos llegaron al lugar minutos después del llamado de emergencia.

La mujer de 82 años fue trasladada al Sanatorio Aconcagua con diagnóstico de politraumatismos

Mediante el uso de técnicas de rescate vertical, los bomberos descendieron hasta el fondo del pozo, aseguraron a la mujer y, tras varios minutos de maniobras cuidadosas, lograron subirla a la superficie.

“Se utilizó material duro, blando, escalera y cuerda, y un operador realizó el descenso y posterior ascenso”, informaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento fue seguido de cerca por familiares y vecinos, quienes observaron con preocupación el desarrollo del rescate. La víctima fue estabilizada en el lugar por personal médico y luego trasladada en una ambulancia al Sanatorio Aconcagua, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismos.

De acuerdo con los informes oficiales, el pozo tenía una profundidad estimada de nueve metros y estaba ubicado dentro del terreno de la vivienda. La mujer permanece internada bajo observación, sin que se haya informado, hasta el momento, sobre riesgo de vida. Las causas de la caída se encuentran en proceso de evaluación.

El similar antecedente que ocurrió en la Ciudad de Córdoba

Una imagen del pozo que se formó en la cocina de la casa de la víctima

En el mes de mayo, una mujer de 41 años tuvo que ser asistida por los bomberos tras caer en un pozo que se abrió en el piso de la cocina de su casa, ubicada en la intersección de las calles Pampas y Mocovies, en el barrio Los Nogales, en la ciudad de Córdoba.

El incidente fue reportado cerca de las 10:30, y la dueña de casa milagrosamente no sufrió heridas de gravedad, pese a que todo su cuerpo quedó totalmente hundido en el hueco que se hizo bajo el piso de su cocina.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el hundimiento del terreno se produjo en una zona de la vivienda destinada a cocina comedor. Mientras la mujer se encontraba realizando tareas domésticas, cayó repentinamente dentro del mencionado pozo que se abrió a pocos centímetros de donde está ubicado el horno.

Los efectivos que se hicieron presentes en el lugar expresaron que la mujer logró salir por sus propios medios, aunque sufrió algunos raspones y un traumatismo en el brazo izquierdo, según el diagnóstico inicial brindado por el Servicio de Emergencias Médicas que atendió a la damnificada.

La paciente fue asistida en el domicilio y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el operativo intervinieron efectivos de la Dirección Bomberos, junto con personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de Defensa Civil, quienes realizaron tareas de inspección en la estructura afectada.

Las autoridades no informaron si la vivienda presentaba antecedentes de problemas en el suelo ni si se dispusieron medidas preventivas adicionales.

De acuerdo con la información oficial, los bomberos realizaron una inspección técnica para determinar la magnitud del socavamiento y evaluar posibles riesgos para la estructura del inmueble. Hasta el momento no se informó si será necesario evacuar la vivienda.

Las autoridades recomendaron a los vecinos de la zona comunicar cualquier signo de inestabilidad en el terreno a los organismos competentes para evitar situaciones similares.