Golpearon brutalmente a un ex boxeador salteño tras una pelea de tránsito

Brutal ataque al exboxeador salteño Héctor Hugo Vilte tras una pelea de tránsito (Facebook)

Héctor Hugo Vilte, reconocido ex boxeador de Salta, fue víctima de una brutal agresión que, según su familia, constituyó un intento de homicidio. El ataque lo dejó con un profundo corte en la cabeza y múltiples hematomas, mientras que los dos jóvenes responsables permanecen prófugos.

Según informó el medio local El Tribuno, la secuencia de los hechos ocurrió el martes por la noche, alrededor de las 20:10, cuando Vilte se dirigía a buscar a su pareja por la calle Radio Nacional.

De acuerdo con el testimonio de Romina Vilte, hija de la víctima, un vehículo que circulaba a alta velocidad lo sobrepasó, lo que motivó que el hombre hiciera sonar la bocina en señal de advertencia. El conductor del auto, identificado por los vecinos como un Volkswagen Fox gris de tres puertas, realizó entonces un giro en U y bloqueó el paso del ex deportista.

En ese momento, Vilte descendió de su auto para reclamar por la maniobra imprudente. Según el relato de Romina, un joven de aproximadamente 30 años bajó del otro vehículo y le propinó un golpe de puño. De inmediato, una segunda persona apareció por detrás y le pegó en la cabeza con un palo, provocando que el hombre cayera al suelo inconsciente. La familia sostiene que, aun estando indefenso, los agresores continuaron con las agresiones físicas.

Pocos minutos después, el más joven de los acusados acudió en estado de desesperación al centro de salud más cercano y manifestó que “lo había matado” en defensa propia. Mientras tanto, Vilte logró recuperar la conciencia, se levantó y condujo por sus propios medios hasta el centro de salud.

Desde allí, fue trasladado de urgencia en “código rojo” al Hospital San Bernardo, donde los médicos le realizaron más de 20 puntos en la herida de la cabeza.

Los estudios médicos descartaron lesiones de mayor gravedad, pero la víctima permaneció internada durante una noche y continuó bajo observación para monitorear su evolución.

Vilte fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde los médicos le realizaron más de 20 puntos en la herida de la cabeza

La denuncia fue presentada en la comisaría de barrio Docente Sur. Al día siguiente, personal policial se presentó en el domicilio de Vilte para tomarle declaración y comunicó a la familia que los dos agresores ya están identificados, aunque hasta el momento no lograron localizarlos.

Vecinos del barrio aportaron detalles sobre los agresores, señalando que los hermanos involucrados suelen “moverse en círculos pesados” y que el mayor de ellos es conocido por provocar conflictos al conducir a alta velocidad y desafiar a otros automovilistas.

El caso quedó bajo la investigación del fiscal penal N°3, Ricardo Samson.

La familia, a través de Romina, expresó su pedido de justicia: “Que se haga justicia, que se logre dar con los responsables”.

Vilte supo ser campeón salteño, argentino, sudamericano y latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Vilte, que supo ser campeón salteño, argentino, sudamericano y latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se retiró en 1994, a sus 31 años.

En total, Vilte tuvo 74 peleas como profesional, con un récord de 56 victorias (25 nocauts), 14 derrotas (7) y 4 empates. Su último combate fue el 11 de marzo del 94 ante Marcelo Domingo Di Croce en el Club Atlético Banfield, donde fue derrotado por TKO en el quinto round y perdió el cinturón sudamericano de los wélter.

“El boxeo es una escuela de la vida. Una incubadora de voluntad. Es un deporte demasiado sacrificado. El que no tiene un espíritu de ir más allá de la voluntad no sirve para esto”, comentó en una entrevista con El Tribuno a 20 años de su retiro.

Actualmente, tiene 62 años, trabaja en la Municipalidad de Salta y se desempeña como entrenador y docente de boxeo en la escuela del Complejo Nicolás Vitale.

Vilte aseguró que siempre se mantuvo ligado a la actividad porque “el boxeo es mi vida”. “Todas las oportunidades de crecer, conocer y mostrarme como persona más allá del boxeador fue gracias al boxeo. Para mí es una herramienta fundamenta para contener y proteger a los chicos del flagelo de la droga”.