Sociedad

Golpearon brutalmente a un ex boxeador salteño tras una pelea de tránsito

Dos jóvenes, que realizaron una maniobra imprudente, lo atacaron tras un reclamo del hombre de 62 años. Terminó hospitalizado y con 20 puntos en la cabeza. Los agresores permanecen prófugos

Guardar
Brutal ataque al exboxeador salteño
Brutal ataque al exboxeador salteño Héctor Hugo Vilte tras una pelea de tránsito (Facebook)

Héctor Hugo Vilte, reconocido ex boxeador de Salta, fue víctima de una brutal agresión que, según su familia, constituyó un intento de homicidio. El ataque lo dejó con un profundo corte en la cabeza y múltiples hematomas, mientras que los dos jóvenes responsables permanecen prófugos.

Según informó el medio local El Tribuno, la secuencia de los hechos ocurrió el martes por la noche, alrededor de las 20:10, cuando Vilte se dirigía a buscar a su pareja por la calle Radio Nacional.

De acuerdo con el testimonio de Romina Vilte, hija de la víctima, un vehículo que circulaba a alta velocidad lo sobrepasó, lo que motivó que el hombre hiciera sonar la bocina en señal de advertencia. El conductor del auto, identificado por los vecinos como un Volkswagen Fox gris de tres puertas, realizó entonces un giro en U y bloqueó el paso del ex deportista.

En ese momento, Vilte descendió de su auto para reclamar por la maniobra imprudente. Según el relato de Romina, un joven de aproximadamente 30 años bajó del otro vehículo y le propinó un golpe de puño. De inmediato, una segunda persona apareció por detrás y le pegó en la cabeza con un palo, provocando que el hombre cayera al suelo inconsciente. La familia sostiene que, aun estando indefenso, los agresores continuaron con las agresiones físicas.

Pocos minutos después, el más joven de los acusados acudió en estado de desesperación al centro de salud más cercano y manifestó que “lo había matado” en defensa propia. Mientras tanto, Vilte logró recuperar la conciencia, se levantó y condujo por sus propios medios hasta el centro de salud.

Desde allí, fue trasladado de urgencia en “código rojo” al Hospital San Bernardo, donde los médicos le realizaron más de 20 puntos en la herida de la cabeza.

Los estudios médicos descartaron lesiones de mayor gravedad, pero la víctima permaneció internada durante una noche y continuó bajo observación para monitorear su evolución.

Vilte fue trasladado al Hospital
Vilte fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde los médicos le realizaron más de 20 puntos en la herida de la cabeza

La denuncia fue presentada en la comisaría de barrio Docente Sur. Al día siguiente, personal policial se presentó en el domicilio de Vilte para tomarle declaración y comunicó a la familia que los dos agresores ya están identificados, aunque hasta el momento no lograron localizarlos.

Vecinos del barrio aportaron detalles sobre los agresores, señalando que los hermanos involucrados suelen “moverse en círculos pesados” y que el mayor de ellos es conocido por provocar conflictos al conducir a alta velocidad y desafiar a otros automovilistas.

El caso quedó bajo la investigación del fiscal penal N°3, Ricardo Samson.

La familia, a través de Romina, expresó su pedido de justicia: “Que se haga justicia, que se logre dar con los responsables”.

Vilte supo ser campeón salteño,
Vilte supo ser campeón salteño, argentino, sudamericano y latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Vilte, que supo ser campeón salteño, argentino, sudamericano y latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se retiró en 1994, a sus 31 años.

En total, Vilte tuvo 74 peleas como profesional, con un récord de 56 victorias (25 nocauts), 14 derrotas (7) y 4 empates. Su último combate fue el 11 de marzo del 94 ante Marcelo Domingo Di Croce en el Club Atlético Banfield, donde fue derrotado por TKO en el quinto round y perdió el cinturón sudamericano de los wélter.

“El boxeo es una escuela de la vida. Una incubadora de voluntad. Es un deporte demasiado sacrificado. El que no tiene un espíritu de ir más allá de la voluntad no sirve para esto”, comentó en una entrevista con El Tribuno a 20 años de su retiro.

Actualmente, tiene 62 años, trabaja en la Municipalidad de Salta y se desempeña como entrenador y docente de boxeo en la escuela del Complejo Nicolás Vitale.

Vilte aseguró que siempre se mantuvo ligado a la actividad porque “el boxeo es mi vida”. “Todas las oportunidades de crecer, conocer y mostrarme como persona más allá del boxeador fue gracias al boxeo. Para mí es una herramienta fundamenta para contener y proteger a los chicos del flagelo de la droga”.

Temas Relacionados

SaltaViolenciaPelea callejeraLesionesPrófugosIntento de homicidioÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un anuncio en Internet y una pintura saqueada: la vida en Argentina del criminal nazi que robó el cuadro hallado en Mar del Plata

Friedrich Kadgien era cercano al criminal Hermann Göring. Escapó al final de la Segunda Guerra Mundial, vivió en Brasil y murió en Argentina en 1978. El origen de la obra de arte que apareció en un chalet propiedad de la familia en la costa atlántica que derivó en la intervención de la Justicia

Un anuncio en Internet y

Su hija le robó el DNI, abrió una cuenta bancaria y pidió 19 créditos: el drama de una madre y una estafa de nueve millones de pesos

Rosa está por cumplir 65 años y vive en Lomas de Zamora. Tiene 5 hijos y lo que jamás imaginó es que sería estafada por alguien de su familia. El fallo judicial que trajo un poco de alivio en medio de tanta angustia

Su hija le robó el

“Siento que va a venir de visita”: el dolor de la madre de María Marta García Belsunce, 22 años de sospechas y la condena tardía

El recuerdo de cómo vivió Luz María Galup Lanús la muerte de su hija. En 2003, a meses de que se cumpliera un año del homicidio, dijo que el homicida no estaba entre sus parientes y menos que sospecharan de su yerno Carlos Carrascosa como autor, pero no fue escuchada por la justicia. La voz de una mujer quebrada por la angustia que falleció diez años después sin saber quién fue el culpable, aunque lo sospechaba: Nicolás Pachelo recién fue sentenciado a prisión perpetua en 2024

“Siento que va a venir

Caso Solange Musse: la semana próxima inicia el juicio contra quienes impidieron a su padre despedirla durante la pandemia

El hombre había viajado desde Neuquén a Córdoba, pero no lo dejaron ingresar a la provincia por un resultado dudoso de un test de Covid. “No los voy a perdonar”, sostuvo

Caso Solange Musse: la semana

Robaron 19 mil dólares y 5 millones de pesos en una clínica de La Plata en cuestión de minutos

La Fiscalía investiga cómo el grupo de delincuentes accedió a la oficina y escapó con el botín sin dejar rastros ni activar alarmas

Robaron 19 mil dólares y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirmaron la condena a 12

Confirmaron la condena a 12 años de prisión contra un joven que mató por error a un vecino en Ciudad Oculta

Continúa el juicio por el crimen de León: para este viernes se esperan las declaraciones de los últimos testigos

El PRO se prepara para la campaña porteña, entre el acuerdo con LLA y una etapa de reconfiguración

Celulares y televisores de Tierra del Fuego: cuáles son las principales ofertas para comprar en forma directa

Piera Fernández, referente universitaria y candidata a diputada: “Hay una apuesta por voces nuevas dentro de la UCR”

INFOBAE AMÉRICA
Trump nombró a Jim O’Neill

Trump nombró a Jim O’Neill como director interino de la agencia de Control de Enfermedades de EEUU

Arteba 2025: las galerías debutantes y otras propuestas jóvenes para descubrir

Lecturas para el fin de semana: las aventuras del traductor

La fallida aventura africana de Vladimir Putin

Con arteba, Affair y BADA, Buenos Aires vive tres días plenos de arte

TELESHOW
Ale Sergi y Juliana Gattas

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”