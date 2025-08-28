Tras la decisión del Gobierno con los feriados que caen fin de semana, así quedó definido el calendario

El Gobierno nacional estableció que los feriados trasladables que caen sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior

Luego de varios idas y vueltas, el Gobierno nacional oficializó una medida clave para el turismo interno: los feriados nacionales se podrán trasladar siempre que coincidan con días sábado o domingo. En ese sentido, podrán ser movidos al lunes siguiente o al viernes anterior.

La decisión, que fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 614/2025, permite ordenar el calendario restante del año y responde a un fuerte reclamo de provincias, municipios y cámaras turísticas que advertían sobre el impacto económico de perder fines de semana largos.

El anuncio fue realizado por Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, durante la apertura de Hotelga, la feria de hotelería y gastronomía organizada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Allí, ante empresarios del sector turístico, Scioli explicó que, aunque el cronograma de feriados está establecido con anticipación, se resolvió modificar la aplicación de los trasladables por pedido expreso de las jurisdicciones.

La medida reglamenta un aspecto que no estaba contemplado de forma precisa en la Ley N° 27.399, que rige los feriados nacionales, y se apoya también en la Ley de Ministerios N° 22.520, que asigna a la Jefatura de Gabinete de Ministros la competencia en la materia. Con esta modificación, se busca evitar interpretaciones ambiguas y garantizar la aplicación concreta del traslado cuando el feriado caiga en fin de semana.

Entre los impulsores más activos del pedido se destacó la subsecretaria de Turismo bonaerense, María Soledad Martínez, quien —según reveló Scioli— “nos viene planteando desde hace meses la importancia de este feriado, que es el segundo más relevante para el sector después de Carnaval, incluso por encima de Semana Santa”.

El reclamo también fue acompañado por intendentes de distintas localidades turísticas, como el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien presentó escritos formales ante la Secretaría de Turismo y la Jefatura de Gabinete.

“La decisión impacta en el calendario de feriados y fines de semana largos que restan en el año, afectando tanto a la administración pública como al sector privado”, indicaron desde el Gobierno nacional.

Qué sucederá con los feriados trasladables

Daniel Scioli anunció en la feria Hotelga que el 12 de octubre será parte de un fin de semana largo (Foto: Difusión)

La nueva disposición reglamenta un aspecto que no estaba expresamente contemplado por la legislación vigente. En efecto, si bien la Ley N° 27.399 fija el régimen de los feriados nacionales y días no laborables, no especificaba qué ocurría cuando una de estas fechas caía sábado o domingo. A partir de ahora, y con base también en la Ley de Ministerios N° 22.520, la Jefatura de Gabinete de Ministros queda facultada para decidir sobre el eventual traslado de esos días a jornadas laborales contiguas, ya sea el lunes posterior o el viernes anterior.

El objetivo declarado del Poder Ejecutivo es brindar claridad normativa y previsibilidad para la planificación de las actividades económicas, educativas y turísticas. En lo inmediato, la medida habilita la reconfiguración del calendario oficial de 2025, con impacto tanto en la administración pública como en el sector privado.

Uno de los impulsores de esta demanda fue el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien ya en junio había llevado el reclamo a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. A fines de julio, reforzó su postura con dos escritos presentados ante la Secretaría de Turismo y la Jefatura de Gabinete. Tras el anuncio, Barrera expresó: “Lo logramos. El secretario de Turismo de Nación confirmó lo que los destinos turísticos reclamábamos: que el 12 de Octubre sea fin de semana largo”.

Qué feriados quedan en lo que resta del año

El Decreto 614.2025 reglamenta un aspecto que no estaba contemplado por la Ley 27.399 sobre feriados nacionales

Con esta modificación, el cronograma de feriados y fines de semana largos para lo que resta de 2025 queda más definido. En total, aún quedan cuatro fechas destacadas en el calendario:

Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural . Es un feriado nacional trasladable.

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos .

Lunes 24 de noviembre : feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional , originalmente fijado para el 20 de noviembre.

Lunes 8 de diciembre : feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María .

Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.

La aplicación del nuevo decreto permite a la Autoridad de Aplicación mover los feriados trasladables a fechas que maximicen su efecto turístico. De esta manera, y en línea con lo expresado en el Boletín Oficial, se busca “evitar que la falta de una regla precisa sobre estas fechas afecte el espíritu de la ley”.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

Daniel Scioli confirmó que el 12 de octubre será fin de semana largo en todo el país

Con el feriado del 12 de octubre confirmado como trasladable y su coincidencia este año con un domingo, el próximo fin de semana largo quedará conformado con el traslado al lunes 13 de octubre. Esa combinación restablece una de las fechas con mayor movimiento turístico a nivel nacional, especialmente en la Costa Atlántica, donde numerosos visitantes suelen aprovechar la ocasión para revisar propiedades, programar refacciones o planificar la temporada estival.

En el último año, según datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 1,4 millones de personas se movilizaron durante ese fin de semana, generando un gasto total de $228.479 millones. En Mar del Plata, por ejemplo, se registraron alrededor de 110.000 arribos, aunque en años anteriores las cifras fueron aún mayores.

Con el nuevo marco normativo en marcha, resta conocer cómo continuará la Jefatura de Gabinete con la reglamentación e instrumentación concreta del decreto, lo que será determinante para definir el esquema de descanso, productividad y turismo de aquí a fin de año.