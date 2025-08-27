Sociedad

Accidente en General Paz: falleció un motociclista tras chocar contra la banquina

Ocurrió a la altura de la avenida Doctor Ricardo Balbín. El SAME había solicitado un helicóptero para el traslado de la víctima, pero no sobrevivió a las heridas

Así fue el operativo del SAME aéreo para rescatar al motociclista

Un hombre falleció en las primeras horas de este miércoles, tras impactar con su moto contra la banquina en la avenida General Paz. El accidente ocurrió a la altura de Ricardo Balbín, frente al Parque Sarmiento del barrio porteño de Saavedra.

De acuerdo con las primeras informaciones, tras el choque, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) solicitó un helicóptero para trasladar a la víctima a un centro de salud de forma inmediata. Sin embargo, esto no ocurrió porque falleció en la calzada, confirmaron fuentes allegadas a Infobae.

El hombre falleció a pesar de los esfuerzos del SAME

Según pudo reconstruir este medio, personal de la Policía de la Ciudad fue desplazado a las 05:35 debido a un accidente de tránsito en la zona. Una vez allí, establecieron que la moto había colisionado contra la banquina.

Si bien los médicos del servicio de emergencias realizaron tareas de reanimación, constataron el fallecimiento del hombre en el lugar.

Posteriormente, se pudo confirmar que la víctima es un joven inspector de la Policía de la Ciudad, quien al momento del accidente se estaba trasladando a su trabajo. Se cree que perdió el control por sus propios medios, golpeando luego contra la banquina.

Por el accidente, se produjo un corte total en la circulación de la avenida.

Otro accidente en la Autopista Dellepiane

Durante la tarde de este martes ocurrió un choque múltiple en la autopista Dellepiane. El siniestro se registró a la altura del cruce con la General Paz, en la mano que se dirige al centro, cuando tres vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada. Dos personas resultaron heridas.

De inmediato se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) aéreo, que acudió con un helicóptero para asistir a los lesionados.

De acuerdo con la información de TN, dos personas resultaron lesionadas y recibieron atención en el lugar. La magnitud del accidente obligó a reforzar el dispositivo de seguridad con la participación de Bomberos de la Ciudad, quienes trabajaron en la zona para liberar a los ocupantes y garantizar la seguridad del tránsito.

En las imágenes compartidas por la señal televisiva se puede apreciar cómo quedaron los tres vehículos involucrados. Dos de ellos se ven visiblemente dañados por el impacto, mientras que la imagen más sorprendente es el auto volcado que se ve atrás.

Accidente en Dellepiane

El episodio derivó en un colapso vehicular que afectó ambos sentidos de la autopista, con largas demoras y circulación prácticamente detenida en varios tramos. La congestión alcanzó incluso a la autopista Ricchieri, donde se implementó un corte en dirección a la Capital Federal.

Tras la salida del helicóptero sanitario, el tráfico quedó parcialmente restringido, con habilitaciones intermitentes para permitir el avance de los vehículos. La situación continuaba generando complicaciones en la traza principal y en los accesos cercanos, mientras se desarrollaban las tareas para remover los restos del accidente y normalizar la circulación.

De acuerdo con la cuenta Tránsito BA, administrada por el Ministerio de Infraestructura porteño, se generó una “demora en toda la traza de Autopista Dellepiane a Ezeiza y en Riccheri altura General Paz”.

