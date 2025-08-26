Triple choque y vuelco en la autopista Dellepiane: dos personas resultaron heridas

Un helicóptero del SAME asistió a los lesionados tras el accidente múltiple en Dellepiane

Durante la tarde de este martes ocurrió un choque múltiple en la autopista Dellepiane. El siniestro se registró a la altura del cruce con la General Paz, en la mano que se dirige al centro, cuando tres vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada. Dos personas resultaron heridas.

De inmediato se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) aéreo, que acudió con un helicóptero para asistir a los lesionados.

De acuerdo con la información de TN, dos personas resultaron lesionadas y recibieron atención en el lugar. La magnitud del accidente obligó a reforzar el dispositivo de seguridad con la participación de Bomberos de la Ciudad, quienes trabajaron en la zona para liberar a los ocupantes y garantizar la seguridad del tránsito.

En las imágenes compartidas por la señal televisiva se puede apreciar cómo quedaron los tres vehículos involucrados. Dos de ellos se ven visiblemente dañados por el impacto, mientras que la imagen más sorprendente es el auto volcado que se ve atrás.

Bomberos y SAME trabajaron para liberar a los ocupantes y restablecer la circulación

El episodio derivó en un colapso vehicular que afectó ambos sentidos de la autopista, con largas demoras y circulación prácticamente detenida en varios tramos. La congestión alcanzó incluso a la autopista Ricchieri, donde se implementó un corte en dirección a la Capital Federal.

Tras la salida del helicóptero sanitario, el tráfico quedó parcialmente restringido, con habilitaciones intermitentes para permitir el avance de los vehículos. La situación continuaba generando complicaciones en la traza principal y en los accesos cercanos, mientras se desarrollaban las tareas para remover los restos del accidente y normalizar la circulación.

De acuerdo con la cuenta Tránsito BA, administrada por el Ministerio de Infraestructura porteño, se generó una “demora en toda la traza de Autopista Dellepiane a Ezeiza y en Riccheri altura General Paz”.

Otro accidente múltiple en General Paz

Nueve personas resultaron lesionadas debido a un violento choque múltiple registrado semanas atrás en la intersección entre la avenida General Paz y la avenida de los Corrales, dentro del barrio porteño de Mataderos.

El accidente involucró dos autos y una camioneta que transitaban hacia el Río de La Plata. Debido al incidente, se implementó un operativo de emergencia y la circulación permaneció interrumpida en el área durante aproximadamente 4 horas, desde las 6.30 y hasta las 10.30.

El accidente en General Paz involucró dos autos y una camioneta, con intervención de vecinos y emergencia

Varios automovilistas que presenciaron la situación contaron a TN que un Peugeot 208, que circulaba a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas, chocó desde atrás a un Peugeot 206. Después de la colisión, el 206 se incendió y varios vecinos debieron intervenir para extinguir las llamas. En el auto viajaban cuatro jóvenes, uno de los cuales fue trasladado por el SAME mediante un helicóptero sanitario.

La propietaria del 208 se presentó en el lugar y explicó que el auto estaba siendo conducido por su pareja, quien a la vez transportaba a otro amigo. Al conductor se le practicó un test de alcoholemia que resultó negativo.

En cuanto a la camioneta, testigos relataron que fue alcanzada por una rueda desprendida del 206, vehículo que finalizó totalmente destruido y con piezas esparcidas por la autovía.

Al sitio acudieron rápidamente bomberos y personal del SAME. Frente a las lesiones de los implicados, se dispuso su traslado a hospitales cercanos. Entre los heridos se contaban ocho hombres y una mujer, todos mayores de edad.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que dos hombres y una mujer, con politraumatismos, fueron atendidos en el Hospital Santojanni, mientras que un hombre de 28 años fue trasladado en helicóptero al Hospital Argerich debido a un politraumatismo grave.

En el operativo participaron ocho móviles de emergencia y una aeronave del SAME.