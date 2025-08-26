Sociedad

Triple choque y vuelco en la autopista Dellepiane: dos personas resultaron heridas

El accidente ocurrió a la altura del cruce con General Paz. Provocó un operativo con helicóptero sanitario y generó cortes que alcanzaron la autopista Ricchieri

Guardar
Un helicóptero del SAME asistió a los lesionados tras el accidente múltiple en Dellepiane

Durante la tarde de este martes ocurrió un choque múltiple en la autopista Dellepiane. El siniestro se registró a la altura del cruce con la General Paz, en la mano que se dirige al centro, cuando tres vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada. Dos personas resultaron heridas.

De inmediato se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) aéreo, que acudió con un helicóptero para asistir a los lesionados.

De acuerdo con la información de TN, dos personas resultaron lesionadas y recibieron atención en el lugar. La magnitud del accidente obligó a reforzar el dispositivo de seguridad con la participación de Bomberos de la Ciudad, quienes trabajaron en la zona para liberar a los ocupantes y garantizar la seguridad del tránsito.

En las imágenes compartidas por la señal televisiva se puede apreciar cómo quedaron los tres vehículos involucrados. Dos de ellos se ven visiblemente dañados por el impacto, mientras que la imagen más sorprendente es el auto volcado que se ve atrás.

Bomberos y SAME trabajaron para liberar a los ocupantes y restablecer la circulación

El episodio derivó en un colapso vehicular que afectó ambos sentidos de la autopista, con largas demoras y circulación prácticamente detenida en varios tramos. La congestión alcanzó incluso a la autopista Ricchieri, donde se implementó un corte en dirección a la Capital Federal.

Tras la salida del helicóptero sanitario, el tráfico quedó parcialmente restringido, con habilitaciones intermitentes para permitir el avance de los vehículos. La situación continuaba generando complicaciones en la traza principal y en los accesos cercanos, mientras se desarrollaban las tareas para remover los restos del accidente y normalizar la circulación.

De acuerdo con la cuenta Tránsito BA, administrada por el Ministerio de Infraestructura porteño, se generó una “demora en toda la traza de Autopista Dellepiane a Ezeiza y en Riccheri altura General Paz”.

Otro accidente múltiple en General Paz

Nueve personas resultaron lesionadas debido a un violento choque múltiple registrado semanas atrás en la intersección entre la avenida General Paz y la avenida de los Corrales, dentro del barrio porteño de Mataderos.

El accidente involucró dos autos y una camioneta que transitaban hacia el Río de La Plata. Debido al incidente, se implementó un operativo de emergencia y la circulación permaneció interrumpida en el área durante aproximadamente 4 horas, desde las 6.30 y hasta las 10.30.

El accidente en General Paz involucró dos autos y una camioneta, con intervención de vecinos y emergencia

Varios automovilistas que presenciaron la situación contaron a TN que un Peugeot 208, que circulaba a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas, chocó desde atrás a un Peugeot 206. Después de la colisión, el 206 se incendió y varios vecinos debieron intervenir para extinguir las llamas. En el auto viajaban cuatro jóvenes, uno de los cuales fue trasladado por el SAME mediante un helicóptero sanitario.

La propietaria del 208 se presentó en el lugar y explicó que el auto estaba siendo conducido por su pareja, quien a la vez transportaba a otro amigo. Al conductor se le practicó un test de alcoholemia que resultó negativo.

En cuanto a la camioneta, testigos relataron que fue alcanzada por una rueda desprendida del 206, vehículo que finalizó totalmente destruido y con piezas esparcidas por la autovía.

Al sitio acudieron rápidamente bomberos y personal del SAME. Frente a las lesiones de los implicados, se dispuso su traslado a hospitales cercanos. Entre los heridos se contaban ocho hombres y una mujer, todos mayores de edad.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que dos hombres y una mujer, con politraumatismos, fueron atendidos en el Hospital Santojanni, mientras que un hombre de 28 años fue trasladado en helicóptero al Hospital Argerich debido a un politraumatismo grave.

En el operativo participaron ocho móviles de emergencia y una aeronave del SAME.

Temas Relacionados

AutopistaAutopista DellepianeGeneral PazAccidenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Incidentes en Independiente: son 8 los identificados por el intento de homicidio de los hinchas de la U de Chile

Luego de analizar video por video, pudieron individualizar a los sospechosos de las causas más graves que investiga la Justicia

Incidentes en Independiente: son 8

Filmó a su hijo fumando marihuana, con drogas y armas en la habitación: quedó detenido

La policía halló marihuana, cocaína, armas de fuego y un auto robado en la casa de este padre de 44 años que filmó a su hijo e hizo circular el video entre sus allegados. Ocurrió en Parque Barón, Lomas de Zamora

Filmó a su hijo fumando

Allanaron más de 40 domicilios en un operativo internacional contra la explotación sexual de menores

Los procedimientos se realizaron en 12 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Allanaron más de 40 domicilios

La Justicia investiga el cuadro robado por nazis que apareció en Argentina: allanaron a una empresaria en Mar del Plata

El fiscal Carlos Martínez inició un expediente tras recibir alertas de la Aduana e Interpol. Fue luego del hallazgo en una publicación inmobiliaria de una obra del pintor Giuseppe Ghislandi que terminó en manos de un jerarca de Hermann Göring y que todavía no fue encontrado

La Justicia investiga el cuadro

Detuvieron a un quemacoches en Córdoba luego de haber destruido por completo un auto: el video

El sospechoso aprehendido está vinculado a otros hechos similares en el barrio de Alberdi

Detuvieron a un quemacoches en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de crema de maicena

Receta de crema de maicena con chocolate, rápida y fácil

Kale: qué parte de la hoja elegir para aprovechar mejor sus beneficios, según científicos

La Corte exhortó al Congreso a nombrar al Defensor del Pueblo y reglamentar los procesos colectivos

Se disparan las tasas de interés y muchos bancos ya pagan más de 50% por los plazos fijos

El Gobierno avanzará sobre las operaciones financieras del Cártel de los Soles en la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Trump advirtió sobre una “guerra

Trump advirtió sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Fuertes enfrentamientos entre el gobierno de Guatemala y pandillas desatan caos en las prisiones

La ONG Foro Penal documentó 816 presos políticos en Venezuela entre ellos 89 extranjeros

Fernanda Trías da verdadera voz a la naturaleza en su nueva novela

Taiwán y la OACI: un llamado desde Argentina hacia una aviación más inclusiva y segura

TELESHOW
Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor