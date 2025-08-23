Sociedad

Encontraron a un turista perdido en El Bolsón que pasó la noche en el bosque: “Presentaba mucho frío”

El hombre, oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue hallado por un vecino de la zona. Se encontraba con heridas y mojado hasta las piernas tras extraviarse en el Cerro Piltriquitrón

Guardar
Rescatan a turista perdido en
Rescatan a turista perdido en El Bolsón tras pasar la noche en el bosque con frío extremo

En la madrugada de este sábado lograron localizar a un turista oriundo de Buenos Aires, quien había sido reportado como desaparecido tras extraviarse en el Cerro Piltriquitrón, en El Bolsón, provincia de Río Negro. El hombre, de unos 46 años, había iniciado el descenso por un sendero equivocado, lo que desencadenó un operativo de búsqueda que involucró a bomberos, patrullas de montaña, efectivos policiales y vecinos de la zona.

La denuncia de su desaparición se había realizado el viernes alrededor de las 19 horas, cuando se supo que había sido visto por última vez cerca de las 17 en inmediaciones del refugio del Cerro Huemul.

Un refugiero le había aconsejado regresar por el camino principal, pero el visitante no atendió la advertencia y optó por otro trayecto, internándose en dirección a la Laguna Ternero. Esa decisión lo condujo a un sector menos transitado, donde terminó perdido, indicaron desde medios locales.

Ante la alerta, integrantes del Club Andino iniciaron los primeros rastrillajes, divididos en dos grupos que recorrieron distintos tramos del cerro. Pese a los esfuerzos iniciales, no hubo resultados en esa primera instancia, por lo que se dispuso reanudar la búsqueda con un despliegue mayor desde la madrugada del sábado.

Durante la noche, la Patrulla de Montaña, personal de la Comisaría 12° de El Bolsón y bomberos voluntarios recorrieron la zona con linternas y equipos especiales. La búsqueda se concentró en las inmediaciones de la Laguna Ternero.

El desenlace llegó cuando un poblador de la zona, alertado por la recorrida de los equipos de rescate, logró divisar al excursionista por el bosque cerca de un mirador y una laguna conectada con la Cuesta del Ternero.

Presentaba mucho frío y se encontraba con las piernas y pies mojados”, indicaron fuentes oficiales a Infobae. Además, para no sufrir tanto las bajas temperaturas, el turista decidió taparse con pastizales.

El visitante fue asistido y acompañado por un hombre de 49 años, junto a su hijo de 16, hasta la unidad policial de El Bolsón, donde se confirmó oficialmente su localización a las 5:50 de la mañana.

Una vez encontrado, la Policía actuó y fue trasladado al hospital local para su evaluación médica. Allí, una médica constató que presentaba algunos golpes menores y sin lesiones de gravedad: un edema en la rodilla izquierda, eritema en la misma pierna y un edema en la muñeca derecha. Las heridas habrían sido causadas por caídas mientras bajaba del cerro.

El fiscal de turno, Francisco Arrién, fue notificado de la situación.

Encontraron muerto a un guía turístico argentino en Paraguay

Hallan muerto a guía turístico
Hallan muerto a guía turístico argentino desaparecido en el Parque Nacional Defensores del Chaco, Paraguay

Tras días de búsqueda en Paraguay, fue hallado sin vida Wenceslao Benoit, el guía turístico argentino de 77 años que había desaparecido a principios de mes en el Parque Nacional Defensores del Chaco, en el departamento de Alto Paraguay. La confirmación llegó tanto de las autoridades locales como de miembros de su familia.

El hallazgo fue posible gracias a la participación de integrantes de la comunidad indígena ayorea, que colaboraron en los rastreos debido a su conocimiento del terreno. Ellos localizaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades, lo que permitió el ingreso de equipos especializados en un área cubierta por vegetación densa y de difícil acceso.

“Acabo de recibir esta triste noticia. No lo encontraron lejos del lugar de donde se perdió, lo encontraron ya sin vida los ayoreos”, declaró a ABC TV el exsenador Alfredo Jaeggli, consuegro del fallecido.

El comisario Carlos Martínez, jefe de investigaciones del departamento de Boquerón, indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia. “Se presume que seguramente estaba muy cansado, no tenía agua, se recostó, se sacó la remera y parece que se quedó a descansar”, señaló.

Explicó además que el cadáver fue encontrado en la misma área donde se habían concentrado las operaciones, pero en un sector más alejado y cubierto por la espesura.

El operativo de recuperación fue coordinado por el Ministerio de Defensa a través de un despliegue aéreo. Un fiscal fue trasladado en uno de los dos aviones para llevar a cabo los trámites legales, mientras que el otro se destinó al traslado del cuerpo a Asunción, donde continúan las pericias forenses.

Benoit se había internado en el parque con el turista belga Raphael Gibbon, a quien guiaba en una excursión. Según el relato del extranjero, en cierto momento el argentino decidió continuar solo, mientras él permaneció junto al vehículo. Días después, la camioneta del guía fue hallada en el área protegida, lo que permitió acotar la búsqueda.

Además, el segundo capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Ray Mendoza, mencionó a la emisora A La Gran 730, según trascendidos, Benoit había advertido a su acompañante belga sobre problemas cardíacos, aunque esos datos fueron derivados a la Fiscalía.

Temas Relacionados

Río NegroEl BolsónTuristaCerro PiltriquitrónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dos hinchas de la U de Chile liberados tras los incidentes en Independiente se perdieron y chocaron en Junín: uno de ellos es miembro de la Fuerza Aérea

La colisión ocurrió esta mañana en el cruce de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 65. Fueron embestidos de costado por otro vehículo ocupado por argentinos. No se registraron lesionados

Dos hinchas de la U

“Hay una atracción sexual con vos”: los audios que le enviaba a su secretaria el juez de San Isidro denunciado por acoso y abuso de poder

Los mensajes son del camarista Ernesto García Maañón y fueron aportados a la causa por la víctima. Se suman a los comprometedores chats que se conocieron esta semana

“Hay una atracción sexual con

La Plata: se entregó el hombre que le disparó con un arma tumbera en la cara a su pareja y la dejó en grave estado

Se trata de Juan Carlos Molina, de 50 años. Tiene varios antecedentes penales. La víctima, de 36, pelea por su vida

La Plata: se entregó el

Detuvieron a cuatro sospechosos por el ataque de una patota de la UOCRA a un contratista en Puerto Deseado: uno es hermano de una jueza

Las capturas se concretaron tras una serie de allanamientos en la ciudad ordenados por el juez Gabriel Contreras de Caleta Olivia. La víctima, Fabio Dante Cattani, sigue en terapia intensiva y está en estado crítico. Los últimos avances de la causa

Detuvieron a cuatro sospechosos por

Un hombre murió electrocutado en Río Negro mientras robaba cables: habría sido abandonado

Ocurrió esta madrugada. Se cree que había al menos dos personas con él al momento del accidente

Un hombre murió electrocutado en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Francos vinculó el escándalo

Guillermo Francos vinculó el escándalo de la ANDIS con una maniobra política y afirmó que el Gobierno está “tranquilo”

JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por la incertidumbre electoral y la volatilidad de tasas de interés

Se presentaron menos listas que en 2021 y el Gobierno destaca la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única

Dos hinchas de la U de Chile liberados tras los incidentes en Independiente se perdieron y chocaron en Junín: uno de ellos es miembro de la Fuerza Aérea

“Hay una atracción sexual con vos”: los audios que le enviaba a su secretaria el juez de San Isidro denunciado por acoso y abuso de poder

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido postergó la autorización

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

TELESHOW
Los saludos a Cris Morena

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”