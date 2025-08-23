Encontraron a un turista perdido en El Bolsón que pasó la noche en el bosque: “Presentaba mucho frío”

Rescatan a turista perdido en El Bolsón tras pasar la noche en el bosque con frío extremo

En la madrugada de este sábado lograron localizar a un turista oriundo de Buenos Aires, quien había sido reportado como desaparecido tras extraviarse en el Cerro Piltriquitrón, en El Bolsón, provincia de Río Negro. El hombre, de unos 46 años, había iniciado el descenso por un sendero equivocado, lo que desencadenó un operativo de búsqueda que involucró a bomberos, patrullas de montaña, efectivos policiales y vecinos de la zona.

La denuncia de su desaparición se había realizado el viernes alrededor de las 19 horas, cuando se supo que había sido visto por última vez cerca de las 17 en inmediaciones del refugio del Cerro Huemul.

Un refugiero le había aconsejado regresar por el camino principal, pero el visitante no atendió la advertencia y optó por otro trayecto, internándose en dirección a la Laguna Ternero. Esa decisión lo condujo a un sector menos transitado, donde terminó perdido, indicaron desde medios locales.

Ante la alerta, integrantes del Club Andino iniciaron los primeros rastrillajes, divididos en dos grupos que recorrieron distintos tramos del cerro. Pese a los esfuerzos iniciales, no hubo resultados en esa primera instancia, por lo que se dispuso reanudar la búsqueda con un despliegue mayor desde la madrugada del sábado.

Durante la noche, la Patrulla de Montaña, personal de la Comisaría 12° de El Bolsón y bomberos voluntarios recorrieron la zona con linternas y equipos especiales. La búsqueda se concentró en las inmediaciones de la Laguna Ternero.

El desenlace llegó cuando un poblador de la zona, alertado por la recorrida de los equipos de rescate, logró divisar al excursionista por el bosque cerca de un mirador y una laguna conectada con la Cuesta del Ternero.

“Presentaba mucho frío y se encontraba con las piernas y pies mojados”, indicaron fuentes oficiales a Infobae. Además, para no sufrir tanto las bajas temperaturas, el turista decidió taparse con pastizales.

El visitante fue asistido y acompañado por un hombre de 49 años, junto a su hijo de 16, hasta la unidad policial de El Bolsón, donde se confirmó oficialmente su localización a las 5:50 de la mañana.

Una vez encontrado, la Policía actuó y fue trasladado al hospital local para su evaluación médica. Allí, una médica constató que presentaba algunos golpes menores y sin lesiones de gravedad: un edema en la rodilla izquierda, eritema en la misma pierna y un edema en la muñeca derecha. Las heridas habrían sido causadas por caídas mientras bajaba del cerro.

El fiscal de turno, Francisco Arrién, fue notificado de la situación.

Encontraron muerto a un guía turístico argentino en Paraguay

Hallan muerto a guía turístico argentino desaparecido en el Parque Nacional Defensores del Chaco, Paraguay

Tras días de búsqueda en Paraguay, fue hallado sin vida Wenceslao Benoit, el guía turístico argentino de 77 años que había desaparecido a principios de mes en el Parque Nacional Defensores del Chaco, en el departamento de Alto Paraguay. La confirmación llegó tanto de las autoridades locales como de miembros de su familia.

El hallazgo fue posible gracias a la participación de integrantes de la comunidad indígena ayorea, que colaboraron en los rastreos debido a su conocimiento del terreno. Ellos localizaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades, lo que permitió el ingreso de equipos especializados en un área cubierta por vegetación densa y de difícil acceso.

“Acabo de recibir esta triste noticia. No lo encontraron lejos del lugar de donde se perdió, lo encontraron ya sin vida los ayoreos”, declaró a ABC TV el exsenador Alfredo Jaeggli, consuegro del fallecido.

El comisario Carlos Martínez, jefe de investigaciones del departamento de Boquerón, indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia. “Se presume que seguramente estaba muy cansado, no tenía agua, se recostó, se sacó la remera y parece que se quedó a descansar”, señaló.

Explicó además que el cadáver fue encontrado en la misma área donde se habían concentrado las operaciones, pero en un sector más alejado y cubierto por la espesura.

El operativo de recuperación fue coordinado por el Ministerio de Defensa a través de un despliegue aéreo. Un fiscal fue trasladado en uno de los dos aviones para llevar a cabo los trámites legales, mientras que el otro se destinó al traslado del cuerpo a Asunción, donde continúan las pericias forenses.

Benoit se había internado en el parque con el turista belga Raphael Gibbon, a quien guiaba en una excursión. Según el relato del extranjero, en cierto momento el argentino decidió continuar solo, mientras él permaneció junto al vehículo. Días después, la camioneta del guía fue hallada en el área protegida, lo que permitió acotar la búsqueda.

Además, el segundo capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Ray Mendoza, mencionó a la emisora A La Gran 730, según trascendidos, Benoit había advertido a su acompañante belga sobre problemas cardíacos, aunque esos datos fueron derivados a la Fiscalía.