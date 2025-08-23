Clima primaveral en el AMBA: así estará el fin de semana

Los valores térmicos rondarán los 20 grados en los próximos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas agradables en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y localidades aledañas, dando inicio a varios días de clima primaveral.

Este sábado, el cielo estará algo nublado por la mañana, seguida de una tarde despejada. La mínima durante el día será de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados, de acuerdo con los datos del SMN.

En cuanto al domingo, se espera que el día esté soleado durante la primera mitad de la jornada, mientras que las nubes comenzarán a aparecer a partir de la tarde. Si bien el día comenzará fresco, con una mínima de 5 grados, la temperatura irá en aumento hasta llegar a los 18 grados de máxima.

Estas condiciones anticipan lo que será la próxima semana, que llegará con un tiempo primaveral en la Ciudad de Buenos Aires. Entre el lunes y el martes, los valores térmicos oscilarán entre los 9 y los 20 grados, en dos jornadas totalmente despejadas y sin probabilidad de precipitaciones.

Ya el miércoles, la jornada comenzará con una mínima cercana a los 10 grados y una máxima que se mantendrá en torno a los valores registrados en los días anteriores. El cielo se presentará algo nublado de principio a fin, con escasas variaciones en las condiciones del tiempo.

El pronóstico para los próximos siete días (SMN)

El jueves arrancará con 11 grados de mínima y llegará a una máxima de 19°. Se espera un día estable, con nubosidad parcial y sin probabilidad de precipitaciones, lo que dará continuidad al clima primaveral.

Hacia el viernes se notará un ascenso en las marcas térmicas: la mínima será de 12 grados y la máxima trepará hasta los 22°, la más cálida de toda la semana. El cielo estará parcialmente nublado, aunque con buenas condiciones generales.

Nueve provincias en alerta meteorológica

Para hoy, el SMN emitió alertas por tormentas, nevadas y vientos en nueve provincias del sur, norte y este del país. En esa línea, Misiones y Corrientes están advertidas por precipitaciones de nivel amarillo, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas y granizo.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, detalló el organismo al respecto.

Para estos casos, el SMN recomienda: no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad e informarse por las autoridades, entre otras sugerencias.

Hay nueve provincias en alerta

Al oeste de Río Negro, Chubut y Santa Cruz rige una alerta por nevadas. Algunas serán localmente intensas, y se esperan valores de acumulación de entre 20 y 35 centímetros, pudiendo ser superados de forma puntual: “Debido a que en la región además se prevén vientos intensos, la visibilidad podrá verse considerablemente reducida por nieve en suspensión”.

Entre las recomendaciones para afrontar estos eventos, se sugiere retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, evitar permanecer al aire libre, y circular con vehículos adecuados y preparados para transitar sobre hielo y nieve. También es importante ventilar viviendas y automóviles para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, y contar siempre con una mochila de emergencias equipada con linterna, radio, documentos y teléfono.

En paralelo, estas últimas tres provincias, junto a Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, comparten una advertencia de nivel amarillo por fuertes vientos. En estas jurisdicciones, se debe evitar permanecer al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

El área norte del país será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. En tanto, en las provincias del sur los vientos tendrán velocidades de entre 45 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas también de hasta 100 kilómetros por hora.