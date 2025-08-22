Sociedad

Incendio en un colegio de Vélez Sarsfield: evacuaron a los alumnos y dos adultos fueron atendidos

El hecho ocurrió en el Instituto Espíritu Santo, ubicado en Avellaneda al 4400. Las personas asistidas presentaron síntomas por inhalar humo

Guardar
Bomberos de la Ciudad intervinieron para apagar un incendio en un colegio de Vélez Sarsfield

Un incendio registrado este viernes en el Instituto Espíritu Santo, ubicado en el barrio porteño de Vélez Sarsfield, obligó a evacuar a los alumnos y a trasladar a dos adultos por inhalación de humo.

El episodio ocurrió pasado el mediodía en el establecimiento educativo situado en Avellaneda al 4400. La noticia fue comunicada inicialmente por Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias de la Ciudad.

De acuerdo a lo informado por el funcionario porteño, el fuego fue rápidamente combatido por Bomberos de la Ciudad, quienes evacuaron a los menores y resguardaron a toda la comunidad educativa.

Las dos personas adultas recibieron atención médica por inhalar humo y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) ordenó su traslado preventivo para controles. No se informaron víctimas graves ni daños mayores, solo el susto por la situación.

El Instituto Espíritu Santo funciona en Avellaneda 4455 y pertenece a la Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu Santo. Fundado en 1924, el colegio reúne cien años de historia dedicados a la educación y es uno de los establecimientos religiosos con mayor trayectoria de la Ciudad.

El Instituto Espíritu Santo fue evacuado
El Instituto Espíritu Santo fue evacuado

Durante el último mes, es la Ciudad se produjeron otros incendios en distintos barrios. El 28 de julio, un departamento de San Nicolás, en Bartolomé Mitre al 1400, tomó fuego en el sexto piso y obligó a evacuar a 25 vecinos. En ese caso, un policía recibió oxígeno después de inhalar humo, pero no fue necesaria su internación.

Al día siguiente, los bomberos también actuaron en la terraza de un edificio de dos plantas en Palermo, sobre José Antonio Cabrera al 4300. En el operativo se evacuó a una decena de familias y mascotas, sin heridos.

En Almagro, el 2 de agosto, ocurrió una tragedia: una mujer de 91 años murió durante un incendio en un departamento de Yatay y Rivadavia. Además, 32 recibieron asistencia médica, ocho de los cuales fueron derivados a hospitales porteños. El despliegue de emergencia fue fuerte: el SAME trabajó con 17 móviles para asistir a todos los afectados.

Unos días después, una casa de Belgrano, en Sucre al 1200, se prendió fuego desde el patio hasta el techo. Aquella vez, dos personas recibieron oxígeno y un hombre fue trasladado al hospital, mientras que un bombero fue atendido por exposición al humo y un perro doméstico falleció durante el hecho.

Imágenes del incendio en una vivienda de Belgrano, ocurrido en los primeros días de agosto

En Parque Patricios, el 7 de agosto, la familia de un edificio en General Urquiza y Garro apagó un foco ígneo en el living con baldes de agua antes de que llegaran los bomberos. El fuego tomó un sillón, pero solo se vio afectada una pequeña superficie del ambiente.

Otro incidente sucedió el viernes pasado en un galpón ferroviario de Caballito, localizado en avenida Avellaneda al 1300. Allí, las llamas alcanzaron cuatro metros de altura y una columna de humo negro fue visible desde otros barrios. El trabajo evitó que el fuego siguiera avanzando hacia construcciones linderas.

En todos los operativos, participaron dotaciones de y personal SAME, quienes auxiliaron a los vecinos afectados y controlaron los riesgos para evitar que las llamas se extiendan.

Temas Relacionados

IncendioBomberos de la CiudadVélez SarsfieldÚltimas noticias

Últimas Noticias

Liberaron al creador de “Al ángulo TV”, la página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Alejo Warles había sido detenido en la ciudad de Paraná y su defensa había pedido su excarcelación mientras avanza la causa

Liberaron al creador de “Al

La Justicia procesó a Minera del Altiplano y a su ex presidente por presunto contrabando de exportación de litio

El juzgado penal económico ordenó la inhibición de activos y la continuidad de la investigación por 146 operaciones a valores inferiores al mercado internacional, lo que generó un perjuicio fiscal millonario

La Justicia procesó a Minera

La Justicia ordenó la clausura del estadio de Independiente tras los incidentes con Universidad de Chile

Así lo resolvió el juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, tras un pedido del fiscal. Los fundamentos de la medida y dónde podría jugar el Rojo este domingo

La Justicia ordenó la clausura

Violento ataque en Córdoba: le dispararon 15 tiros y quedó internado en estado grave

Ocurrió en el barrio Villa Martínez, al oeste de la capital provincial. La Justicia investiga el hecho y por el momento no hay detenidos

Violento ataque en Córdoba: le

La policía porteña aplicará por primera vez el derecho de admisión en un partido de rugby: será en Los Pumas-All Blacks

El encuentro se desarrollará este sábado en el estadio de Vélez. Es la primera vez que se implementa el control del programa Tribuna Segura en un evento deportivo ajeno al fútbol

La policía porteña aplicará por
ÚLTIMAS NOTICIAS
La economía se desacelera pero

La economía se desacelera pero mantiene los mejores fundamentos “macro” en dos décadas, según los analistas privados

Causa Vialidad: Casación fijó una audiencia para revisar el monto del decomiso a Cristina Kirchner

Liberaron al creador de “Al ángulo TV”, la página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Moda sustentable: científicas argentinas crearon un biomaterial similar al cuero a partir de hongos

El proyecto minero Altar en San Juan dará un paso clave y prevé una inversión de USD 1.500 millones

INFOBAE AMÉRICA
Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia

Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia o solución comercial?

El nuevo misil de largo alcance de Ucrania amenaza con elevar la intensidad de la guerra: “Es el más avanzado que tenemos”

Limpian la emblemática estatua submarina del “Cristo del Abismo” en Italia

China reforzó su control sobre las tierras raras: qué saber sobre las nuevas restricciones

Hambruna en Gaza: ¿qué significa y quién la declara?

TELESHOW
El final de una amistad

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”