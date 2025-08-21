Vuelven las lluvias pero con una pronta salida del sol: cómo estará el tiempo en el AMBA hacia el fin de semana

Para mañana se esperan chaparrones en el AMBA y luego una clara mejoría en el clima por la presencia de cielos despejados (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para lo que resta de la semana y de cara al fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una última jornada con lluvias y una marcada mejora hacia el sábado. Además, rigen distintas alertas en el resto de las provincias del país.

Para esta mañana, el SMN confirmó que el cielo estará algo nublado, con una mínima de 11°C. Luego, la temperatura aumentará hacia los 18°C en la tarde, con un cielo parcialmente nublado. A la noche descenderá a los 16°C y habrá ráfagas de vientos que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. Vientos provenientes del norte.

El SMN indicó que el viernes será el último día de lluvia, previo a días soleados.

El viernes aumentará su nubosidad con respecto al día anterior, además de que se mantendrán las ráfagas de viento. Por la madrugada estará mayormente nublado y se espera una mínima probabilidad de lluvias. Sin embargo, en la mañana y en la tarde se aguardan chaparrones, con un aumento marcado de las ráfagas de viento hacia la tarde, ya que irán desde los 51 a los 59 kilómetros por hora. En la noche, el firmamento reducirá sus probabilidades de lluvias a cero y estará parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y los 18°C de máxima.

Al contrario de la jornada anterior, el sábado directamente estará despejado en la mañana y algo nublado en la segunda mitad del día, con una mínima fresca de 9°C y una máxima de 15°C. El domingo tendrá la mínima más fría por sus 5°C en la mañana, pero con una gran presencia del sol en el cielo y muy pocas nubes.

El inicio de la semana próxima estará directamente marcada por los cielos despejados y un marcado ascenso de las máximas, ya que se esperan 20°C para el lunes, 21°C para el martes y 18°C para el miércoles, mientras que la mínima no bajará de los 10°C.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de jueves, hay nubosidad variable en todo el territorio bonaerense, con menor presencia de nubes en el sector norte y este. Por la tarde y en el suroeste, las nubes darán paso a lluvias a localidades como Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso. Y que a la noche se elevarán a tormentas aisladas.

Para mañana, las tormentas se extenderán hacia el este y algunas partes del centro durante la madrugada, mientras que a la mañana las precipitaciones, y con variada intensidad, alcanzará directamente a toda la provincia. En la tarde, las lluvias persistirán en el sector este y norte. Y a la noche, solo afectarán a un trazo de la zona costera, desde Pinamar hasta Necochea.

Para el sábado, el SMN indicó que el cielo estará despejado en casi toda la provincia, con mayor presencia de nubes en Miramar, Mar del Plata y Necochea. El domingo tendrá nubosidad variable proveniente del sureste en la mañana, que se extenderá hacia el resto de Buenos Aires.

De cara a la próxima semana, el sol también será una constante, pero con un aumento de la nubosidad hacia el miércoles.

Las alertas amarillas para este jueves.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que rige una alerta amarilla por vientos en la zona cordillerana que comprende Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén, además del centro de Río Negro. En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse. A su vez, existe una alerta por viento Zonda desde Jujuy hasta Mendoza. Por lo cual, además de los cuidados mencionados, también se pide mantenerse alejado de los árboles y cerrar el hogar de la manera más hermética posible.

El sureste de Chubut tiene una alerta amarilla por tormentas, por lo cual se pide no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Y estar atento a la caída de posible granizo.

El SMN indicó gran presencia de fuertes vientos para mañana.

Por nevadas, rige una alerta amarilla en el este de San Juan, Mendoza y Neuquén. En este sentido, y para extremar cuidados, se pide mantenerse a resguardo seguro, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nueve. Y ventilar todo ámbito cerrado para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Para el viernes, el organismo climatológico señaló que hay alerta amarilla por tormentas en Corrientes; nevadas en San Juan y Mendoza; viento Zonda en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. A su vez, por fuertes vientos, estarán afectadas Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires.