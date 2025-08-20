Sociedad

Buscan intensamente a dos primos que desaparecieron la semana pasada en el río Paraná

Fueron vistos por última vez cerca de la Isla Baibiene en Bella Vista. Hallaron la embarcación con el motor encendido y girando en círculos

Los dos primos desaparecidos el jueves último en el río Paraná a la altura de Bella Vista, Corrientes (El Litoral)

Las autoridades de Corrientes buscan intensamente que salieron a pescar el jueves pasado en el Río Paraná y, desde entonces, permanecen desaparecidos. La embarcación en la que se desplazaban fue encontrada con el motor encendido.

Se trata de Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, ambos de 23 años y oriundos de Bella Vista, de quienes lo último que se sabe es que se adentraron con su embarcación en el río Paraná en las inmediaciones de la Isla Baibiene a la altura de la localidad de Bella Vista. Pasaron cinco días y nada se sabe de ellos.

Hasta el momento, numerosos operativos de rastrillaje no han arrojado resultados concluyentes.

De acuerdo con la información difundida este martes por las autoridades, la Policía Rural y Ecológica de Lavalle coordina los trabajos junto a la Policía de Corrientes para rastrear el área donde se perdió el rastro de los jóvenes. De los operativos participan Prefectura Naval Argentina, que despliega motos de agua y avionetas, y personal de la Unidad Regional II de Goya, además de la Comisaría de Cruz de los Milagros, ya que los hechos tuvieron lugar frente a esta localidad.

El elemento más llamativo del caso y que añade incertidumbre al paradero de Álvarez y González, es que su embarcación fue encontrada por vecinos de la zona flotando a la deriva, con el motor en funcionamiento y realizando maniobras erráticas, sin signo alguno de sus ocupantes.

Según confirmaron voceros policiales, el último contacto conocido con los jóvenes se dio cuando ambos partieron en una embarcación particular rumbo a la zona de la Isla Baibiene, ubicada frente a Cruz de los Milagros.

La Policía y la Prefectura Naval encabezan los operativos de búsqueda de los dos jóvenes en el río Paraná (El Litoral)

Según informó el portal del diario El Litoral, ayer, dos embarcaciones oficiales y patrullas de a pie examinaron los márgenes del Paraná y los riachos internos, mientras los sobrevuelos cubrieron la zona insular donde se vio por última vez a ambos jóvenes.

De acuerdo con el último parte oficial, “todas las brigadas retornaron a la costa sin novedades al cierre de las operaciones diarias”, remarcando el compromiso de continuar los rastrillajes mientras persista la emergencia.

Por su parte, agentes de la Comisaría de Cruz de los Milagros y de la Unidad Regional II de Goya mantienen comunicación directa con familiares y allegados, facilitando la logística y la circulación de información a la comunidad.

Además, la familia se sumó, desde un primer momento, a las jornadas de búsqueda. El hallazgo de la embarcación en funcionamiento, sin signos de accidente, suma interrogantes a la investigación y descarta, por el momento, algunas hipótesis iniciales.

Las fuerzas intervinientes confirmaron a la prensa local que los rastrillajes continuarán mientras existan posibilidades de hallazgo, ampliando el radio de acción hacia otras islas y parajes ribereños.

Los familiares solicitaron a la comunidad cualquier dato que ayude a reconstruir las últimas horas de los dos desaparecidos y las autoridades pidieron que quienes dispongan de información se acerquen a la dependencia policial más cercana o se comuniquen con los números oficiales habilitados a tal efecto.

El río Paraná, con zonas de fuerte correntada y remolinos, representa un reto para los equipos de rescate.

Sigue la alerta por la

Brutal golpiza de cuatro policías

Traficaba 44 kilos de cocaína

Imputaron a un policía de

Dónde voto en Mar del

No podía dejar de mirarla,

Se conoció el video de

