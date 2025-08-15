Un jubilado robó un queso de un supermercado en Santa Fe y fue demorado por el custodio del lugar

El supermercado El Tunel de la ciudad de Santa Fe donde el jubilado intentó robar un queso, fue descubierto y demorado (Google Maps)

Un jubilado de 75 años fue sorprendido ayer jueves mientras intentaba llevarse un trozo de queso sin pagar en una sucursal de una reconocida cadena de supermercados de Santa Fe.

El hecho sucedió alrededor de las 11, en la esquina de las calles General López y Doctor Zavalla, donde el hombre, que ya había protagonizado episodios similares, fue demorado por el personal de seguridad hasta la llegada de la Policía.

Testigos y empleados del comercio confirmaron que el jubilado ingresó de manera habitual y circuló inesperadamente por las góndolas del supermercado. Al llegar a la zona de fiambres, tomó un pedazo de queso, lo escondió en un bolsillo y se dirigió hacia la línea de cajas. Sin embargo, su actitud generó sospechas en el guardia de seguridad, que decidió vigilarlo de cerca.

En el momento en que el jubilado intentó salir del local, el custodio lo interceptó y le exigió pagar por la mercadería. El jubilado se negó a hacerlo y reaccionó de manera hostil frente al requerimiento.

Finalmente, y según informó el portal local Aire Digital, el custodio lo redujo en una habitación del comercio mientras la Policía se aproximaba al lugar.

Esta no es la primera vez que el hombre protagoniza un hecho de estas características. El propio martes pasado, el jubilado fue reprendido formalmente tras otro intento de hurto, lo que habría derivado en advertencias del personal de seguridad.

La presencia policial se concretó minutos después del llamado realizado por el área de seguridad del comercio. Según la reconstrucción oficial, los agentes invitaron al jubilado a abandonar la sala de retención y verificaron su estado de salud en el mismo lugar. El hombre fue identificado y notificado del procedimiento, tras lo cual pudo retirarse sin pasar por una instancia de detención penal formal.

El supermercado decidió no radicar una denuncia formal ante la Fiscalía, dado el carácter menor de la infracción y la situación social del imputado.

Tras ser reducido por la seguridad del lugar, llegó la Policía y lo invitó a pagar y retirarse (Télam)

Un jubilado robó más de $200 mil en Santa Fe

A principios de abril pasado, un hecho delictivo llamó la atención en el barrio Sargento Cabral, también en la ciudad de Santa Fe. No por la violencia, sino por el inusual perfil del autor del robo. Un hombre de avanzada edad, de “entre 70 y 80 años” según detalló la víctima, ingresó a una dietética y, a punta de pistola, se llevó más de 200 mil pesos en efectivo de la caja registradora. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de vigilancia del local.

Una joven empleada del local, ubicado en la calle General Paz al 5000, fue víctima de un asalto calificado a plena luz del día. Alrededor de las 12:30, un hombre de aproximadamente 80 años ingresó al comercio con la excusa inicial de solicitar “un préstamo”, según detalló la víctima.

“Fue a las 12 y media. Yo estaba cerrando. Ya tenía casi todas las cosas adentro. Él viene y, como hacemos generalmente para que no siga entrando gente cuando estamos cerramos, lo hago pasar y cierro las puertas”, comentó Valentina, la empleada del local. La escena tomó un giro inesperado cuando el hombre sacó un arma de fuego y advirtió: “Esto es un robo”.

“Primero me dijo que no me iba a hacer nada, que le dé la plata. Me reí porque, no sé, la edad me pareció muy gracioso que me diga eso. Pensé que era un chiste”, contó.

Sin embargo, la escena se puso cada vez más tensa. “Después de eso, me saca un arma, me la muestra, me dice que le dé la plata y le doy el dinero de la caja, me dice que seguro tengo más, que busque y le doy la otra plata”, reveló.

“En la caja tenía 15 mil pesos y después lo que le di que eran de proveedores, que traté de no dárselo, pero bueno insistía y eran como 200.000 pesos y se llevó”, detalló la empleada.

En un momento de distracción del delincuente, la joven logró salir del local para pedir auxilio. “Yo salí corriendo para la verdulería a pedir ayuda. Los chicos lo siguieron, pero entró en un pasillo y se escapó”, aseguró. A pesar de ser seguido brevemente por los vecinos, el ladrón huyó a pie logrando escabullirse en una zona de pasillos de calle Lavalle.

Según el testimonio de la empleada, el hombre no era conocido en el barrio ni había sido cliente del comercio anteriormente. “Nunca lo vi. Nunca fue a comprar y tampoco vive en el barrio”, concluyó la víctima del robo.