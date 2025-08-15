Sociedad

Alerta amarilla por frío en la provincia de Buenos Aires: hay localidades con temperaturas bajo cero

Bahía Blanca, Azul y Olavarría son las más afectadas. El pronóstico del tiempo anticipa precipitaciones para este fin de semana en el AMBA

Guardar
Se esperan lluvias este fin
Se esperan lluvias este fin de semana (Maximiliano Luna)

Una alerta amarilla por frío extremo rige este viernes en algunas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Emitida ayer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrá vigente hasta por lo menos las 18 horas de hoy.

Las zonas afectadas por la advertencia se encuentran al centro-este de la región, incluyendo parte de la costa atlántica: son Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, General Lavalle, Pila, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Mar Chiquita, General Pueyrredón y General Juan Madariaga.

De acuerdo con el SMN, las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, “como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Los efectos en la salud, ante este tipo de eventos, van de leves a moderados.

El organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores, abrigarse con varias capas de ropa liviana, mantenerse en movimiento para generar calor corporal y calefaccionar el hogar de forma segura. También se aconseja prevenir los cambios bruscos de temperatura, hidratarse adecuadamente, evitar el consumo de alcohol, no fumar en espacios cerrados y prestar especial atención a los grupos de riesgo.

Para las 7 de la mañana, algunas de las ciudades más frías del país son Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, con 4.4 grados bajo cero y sensación térmica de -8.3°; El Calafate, Santa Cruz, con 4 grados bajo cero; Azul, Buenos Aires, con -2.3°; Río Gallegos, Santa Cruz, -1.8°, y Olavarría, Buenos Aires, -1.1°.

Las zonas afectadas por el
Las zonas afectadas por el alerta por frío extremo (SMN)

En paralelo, el SMN emitió una advertencia de nivel amarillo por vientos para varias provincias del norte. Abarca las zonas cordilleranas de San Juan y La Rioja, gran parte de Catamarca y sectores reducidos de Salta y Tucumán.

“El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más elevados“. detalló el organismo.

Ante esta advertencia, se recomienda evitar las actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Además, es importante contar con una mochila de emergencias preparada, que incluya linterna, radio, documentos y teléfono.

El pronóstico del fin de semana

Para este viernes, el SMN anticipa una mínima de 6 grados por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores, con una máxima que alcanzará los 14 grados a lo largo de la tarde. Se espera una jornada parcialmente nublada, aunque sin probabilidad de precipitaciones, por lo que las condiciones serán relativamente estables.

El sábado continuará el aumento gradual de las temperaturas, comenzando la mañana con 7 grados de mínima. Tras unas primeras horas nubladas, se anticipan lluvias aisladas a partir de la tarde y a lo largo de la noche.

Se esperan lluvias a lo
Se esperan lluvias a lo largo del sábado (Maximiliano Luna)

El día siguiente se presentará con un cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas, y con un ambiente más cálido que días anteriores, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados durante toda la jornada.

El inicio de la semana próxima será aún más cálido en Capital Federal, con temperaturas que oscilarán entre 12 y 18 grados el lunes. Se prevé una leve probabilidad de lluvias a lo largo del día.

El martes se presentará con lluvias durante toda la jornada, de forma constante por la mañana y aislada hacia la tarde, con valores térmicos que rondarán entre 13 y 16 grados.

Para el miércoles, el cielo estará mayormente nublado, mientras que las temperaturas volverán a oscilar entre 13 y 18 grados, ofreciendo condiciones más templadas en comparación con el día anterior.

En tanto, el último día incluido en el pronóstico extendido se encontrará parcialmente nublado y con los mismos valores térmicos que la jornada anterior.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasClimaPronósticoAlerta amarillaFríoFrío extremoSMN

Últimas Noticias

Choque entre un auto y una camioneta en pleno centro porteño: hospitalizaron a ambos conductores

La colisión se produjo esta madrugada en avenida 9 de julio y Perón, a metros del Obelisco. Dos hombres fueron derivados al Hospital Ramos Mejía

Choque entre un auto y

Estrés crónico: cómo daña al cerebro y aumenta el riesgo de enfermedades graves

Investigaciones recientes muestran que el exceso de cortisol por estrés disminuye la capacidad del cerebro para adaptarse, lo que facilita la aparición de ansiedad, depresión y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer

Estrés crónico: cómo daña al

“Me puso burundanga en el jugo”: pidieron que vaya a juicio el masajista acusado de drogar hombres para violarlos

Víctor Longobucco, investigado por la fiscal Mónica Cuñarro, atraía a sus víctimas con falsas promesas de trabajo. El desesperado mensaje de una madre

“Me puso burundanga en el

Murió una nena de 5 años al caer en una tolva con maíz en Córdoba

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y si la menor se encontraba acompañada de algún adulto

Murió una nena de 5

Intentó huir de un robo, tiró abajo un portón y el pitbull de su vecino ahuyentó a los motochorros

Un intento de robo a un motociclista en Mar del Plata fue impedido por la rápida reacción de un pitbull y su dueño, quienes lograron ahuyentar a los delincuentes armados

Intentó huir de un robo,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Choque entre un auto y

Choque entre un auto y una camioneta en pleno centro porteño: hospitalizaron a ambos conductores

El consumo masivo creció 3,4% mensual en julio, aunque se contrajo 4,3% frente al año pasado

15 beneficios de la flor de jamaica para la salud

Cómo quedó la lista completa de Fuerza Patria para las elecciones provinciales en Buenos Aires 2025

“Me puso burundanga en el jugo”: pidieron que vaya a juicio el masajista acusado de drogar hombres para violarlos

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania mantiene bajas expectativas ante

Ucrania mantiene bajas expectativas ante la cumbre Trump-Putin y subraya que su futuro no debe decidirse sin Kiev

Estrés crónico: cómo daña al cerebro y aumenta el riesgo de enfermedades graves

A 85 años del Mago de Oz: la historia desconocida de los emblemáticos zapatos de rubí

El tejido social como infraestructura vital

Cómo funciona el “bosque invertido” que mantiene a flote a Venecia

TELESHOW
Mauro Icardi y la China

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”