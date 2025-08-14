Sociedad

Escándalo en Tierra del Fuego por el intento de habilitar salmoneras y modificar una ley provincial

El viernes pasado, en Río Grande, un grupo de legisladores reanudó una sesión a puertas cerradas y firmó un dictamen sin la presencia de la titular de una de las comisiones, quien luego renunció a su cargo. Aún no hay fecha para un nuevo encuentro legislativo

El 8 de agosto, la Legislatura de Tierra del Fuego celebró una sesión conjunta de las Comisiones N° 1 y N° 3, que terminó en polémica, para analizar propuestas de reforma a la ley provincial 1.355 que, desde 2021, prohíbe la cría intensiva de salmones en aguas lacustres y marítimas provinciales.

Lo insólito ocurrió tras un cuarto intermedio, acordado luego de intensos debates, en el cual un grupo reducido de legisladores reanudó la sesión a puertas cerradas y sin la presencia ni el conocimiento de la titular de la Comisión N° 3, la legisladora Laura Colazo del Partido Verde. En esas condiciones se firmó un dictamen favorable a la modificación de la norma.

Lo peculiar de la situación es que el documento solo fue rubricado por cuatro de los diez legisladores que figuran en el documento. A saber: Myriam Noemí Martínez (Forja), Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza), Juan Carlos Pino (Partido Justicialista) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin), sin la presencia de la rúbrica de la titular comisionada, junto al de otros cinco legisladores.

Esto no tiene estado parlamentario, es un asunto ingresado. Hoy no hay sesiones de comisión ni en Ushuaia ni en Río Grande. Ni están previstas”, afirmaron a Infobae desde la Legislatura de Tierra del Fuego, acerca del tratamiento futuro de la norma.

El dictamen, en su artículo 1, “sustituye el texto de la Ley provincial 1355 por el presente texto normativo” con el objeto de “promover el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura continental y marítima en la provincia, considerando el triple abordaje, tanto ambiental, social como económico bajo la premisa principal e irrenunciable del cuidado del ambiente".

Pero, en su apartado 3, que prohíbe toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en aguas del Canal Beagle (“a fin de asegurar la protección y preservación integral de este ecosistema costero singular, para el mantenimiento de su biodiversidad marina y usos actuales”) sí lo habilita en los lagos y lagunas, cursos de ríos y arroyos. ”Se practicará el uso consuntivo de las aguas, la autoridad de aplicación garantizará las tareas actuales de resguardo de reproductores y repoblamiento de peces, en acuerdo con los parámetros de sustentabilidad de cada recurso hídrico", se lee en el documento adjunto a la nota.

De esta forma, no se extiende la restricción a otros cuerpos de agua actualmente protegidos. Y abre la puerta a la instalación de salmoneras en lagos, lagunas, ríos y en el Mar Argentino, frente a las costas de Río Grande.

Qué pasó en la polémica sesión del 8 de agosto

Según pudo reconstruir este medio, aquel día, la reunión no se realizó en Ushuaia sino en la sede que la legislatura provincial tiene en la Río Grande, ciudad en la que también tuvo lugar una movilización para rechazar el intento de modificación de la ley.

“A las 14:00 en Perito Moreno 189, Río Grande, donde sesionan las comisiones 1 y 3. Y a las 17:00 en calle Zárate, frente a la Legislatura en Ushuaia. Esta lucha es por una producción que respete la vida, el ambiente y nuestra identidad fueguina”, comunicaban los organizadores por entonces.

Lo inesperado ocurriría en el seno de la comisión conjunta encargada de analizar la modificación de la Ley 1355, que regula aspectos clave de la gestión ambiental en la provincia.

Por tercera vez consecutiva, la comisión había llamado a un cuarto intermedio sin lograr consenso para emitir dictamen. Vale recordar que las reuniones previas, celebradas en junio y julio en Ushuaia, tampoco habían logrado destrabar la discusión.

Sin embargo, la dinámica cambió abruptamente cuando, en ausencia de la presidenta de la Comisión N°3, Laura Colazo, del Partido Verde, un grupo de legisladores decidió levantar el cuarto intermedio y avanzar con un dictamen favorable a la reforma.

Sin la firma de la titular, se habilitó el tratamiento del asunto 247/25, una iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Melella y respaldada por los legisladores Dos Santos (Bloque Sumemos Tolhuin), Pino (Partido Justicialista), Coto (Bloque La Libertad Avanza) Martínez (FORJA).

Ante esta inédita situación, Colazo decidió renunciar a su lugar como presidenta comisionada, quien comunicó su decisión en redes. Explicó que su apartamiento responde a que, tras su retiro de la Legislatura el 8 de agosto, se levantó el cuarto intermedio y “sin mi presencia ni conocimiento previo, se emitió dictamen favorable para modificar esta ley”.

En su declaración, sostuvo acerca de la polémica sesión: “Considero que este accionar vulnera los principios de transparencia, participación y respeto institucional que deben guiar el trabajo legislativo“.

Para intentar frenar esto, el concejal Vladimir Espeche propuso que el Concejo Deliberante declare de interés municipal la Ley Provincial 1355/21. Según el edil del Movimiento Popular Fueguino (MPF), la ley representa “un ejemplo de política pública responsable, reconocida internacionalmente. Es nuestro deber como ciudad acompañar y reafirmar su espíritu”.

El futuro inmediato de la ley, aún sin fecha anunciada, se definirá en el cuerpo legislativo compuesto por ocho bloques y 15 legisladores. La aprobación de la reforma requeriría mayoría simple.

Qué dice la ley 1355

La Ley 1355/21 no solo prohíbe la salmonicultura industrial, sino que también promueve el desarrollo sustentable de actividades como la pesca artesanal, el turismo de naturaleza y el buceo recreativo.

En el artículo 2 se reconoce la vigencia por el plazo otorgado por la autoridad de aplicación, sujetos a las condiciones y pautas establecidas por la misma, a los proyectos existentes de acuicultura relativos al cultivo y producción de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en escala artesanal en el territorio físico de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

“Toda nueva autorización de proyectos de acuicultura relativa al cultivo y producción de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), de la marrón (Salmo trutta) y de arroyo (Salvelinus fontinalis) en la modalidad prevista en el párrafo anterior, deberá efectuarse con la correspondiente evaluación de impacto ambiental estratégico y acumulativo que acredite su concordancia con los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente establecidos por la ley".

Con respecto a la unidad de multa, es equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario de la categoría diez (10) del escalafón seco de la Administración Pública provincial.

Y, en el artículo 4°, las sanciones ante el incumplimiento de las prescripciones de los artículos 1º y 2º de la presente ley, la autoridad de aplicación dispondrá las siguientes sanciones. “La clausura del establecimiento; decomiso de todas las instalaciones removibles y de la materia prima existente; pago adicional de una multa no inferior a cien (100) y no superior a un mil quinientas (1.500) unidades de U.M”.

Además, los fondos o recursos recaudados en concepto de multas serán destinados al Fondo Provincial del Medio Ambiente, creado por Ley provincial.

La iniciativa subraya los efectos negativos que la experiencia internacional ha documentado en torno a la cría intensiva de salmónidos: contaminación de las aguas, propagación de enfermedades entre especies autóctonas, escapes de peces exóticos y deterioro de los hábitats.

