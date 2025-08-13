Día del Niño 2025: 5 actividades gratis para disfrutar con los chicos en CABA

(foto: Freepik)

El Día del Niño 2025 se celebrará el domingo 17 de agosto. Esta fecha representa una ocasión especial para homenajear a la infancia y poner en valor la importancia que tienen los más chicos en la sociedad. La jornada invita a reflexionar sobre el rol de los niños, a reconocer sus derechos y a promover su bienestar no solo en el entorno familiar, sino también en el espacio público y la comunidad.

Cuáles son las actividades gratis para hacer durante el Día del Niño

La agenda de propuestas combina iniciativas recreativas, culturales y educativas, todas diseñadas para estimular la creatividad, el juego y la exploración. La intención es que niñas y niños puedan acceder a experiencias enriquecedoras sin barreras, por lo que gran parte de estas actividades son de acceso libre y gratuito.

1- Paseos en el tranvía antiguo de Caballito

La actividad, ofrecida por la Asociación de Amigos del Tranvía (AAT), es una opción cautivadora para los niños de todas las edades. A bordo de una unidad restaurada, se recorren varios tramos del barrio de Caballito. Estos son breves, ideal para que los chicos disfruten de una experiencia novedosa sin perder la atención.

El punto de encuentro para embarcar es en la calle Emilio Mitre 500. Los paseos se realizan todos los fines de semana, tanto sábados como domingos a las 15 y a las 19 horas, y son totalmente gratuitos.

Paseos gratuitos en el tranvía antiguo de Caballito, una opción clásica para disfrutar en familia (foto: Asociación Amigos del Tranvía (AAT))

2- Palacio Libertad (ex CCK)

Ubicado en el centro de Buenos Aires, este centro cultural ofrece una programación diversa y gratuita destinada a niños de diferentes edades. En el tercer piso del edificio se organizan talleres, espectáculos y juegos orientados a estimular la imaginación y el desarrollo artístico.

Para el domingo 17 de agosto, las actividades del Palacio Libertad incluirán dos espectáculos especialmente pensados para los más chicos, invitando a las familias a participar de un entorno lúdico y participativo. La entrada a todas las propuestas es libre, sin necesidad de reserva previa.

3- Ecoparque

Ecoparque es un centro para la conservación de especies autóctonas en peligro de extinción que colabora activamente con la recuperación y el enriquecimiento de la biodiversidad Argentina, abriendo sus puertas al visitante para promover la educación ambiental.

Cuenta con 16,7 hectáreas para que toda la familia disfrute y aprenda sobre la conservación de la biodiversidad, a través de experiencias educativas y recreativas.

Durante los últimos años se fortalecieron los programas de conservación existentes en un trabajo federal coordinado con todas las provincias de nuestro territorio nacional. Hoy son 15 los programas de conservación de especies autóctonas en peligro de extinción, te invitamos a conocerlos. Estos programas trabajan en la investigación y cría en aislamiento humano de especies amenazadas para reintroducirlos en sus hábitats naturales y así fortalecer sus poblaciones.

Además el Ecoparque actúa como centro de rescate de fauna silvestre de todo el país. Nuestro Centro de Rescate de Fauna Silvestre, recibe animales heridos, huérfanos o víctimas del tráfico ilegal, ya son más de 3900 los animales rescatados.

De 10 a 17 h.

Av. Sarmiento 2601 - CABA

Se cierra por lluvia.

Ecoparque cuenta con 16,7 hectáreas para que toda la familia disfrute y aprenda sobre la conservación de la biodiversidad

4- Espacio Upi (Usina del Arte)

El primer espacio cultural de la Ciudad exclusivo para bebés de 0 a 3 años.⠀iUpiiiii es un espacio especialmente diseñado para la primera infancia, con estaciones para explorar formas y texturas y jugar con sonidos, ritmos y colores. Está en la planta baja de la Usina y tiene un lugar para cochecitos, un lactario, baños especiales y cambiadores.

La Usina del Arte es un centro cultural y sala de espectáculos que ocupa el edificio de la vieja Usina Don Pedro de Mendoza en el barrio de La Boca, Buenos Aires.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

La entrada es libre y gratuita, lo que permite que chicos y grandes accedan a espacios de juego y cultura sin costo.

Agustín R. Caffarena 1, C1157 Cdad. Autónoma de Buenos Aires

5- Festival del Día del Niño en el Parque Los Andes

Este espacio invita a vivir una jornada inolvidable, pensada para toda la familia. Se trata de un evento especial donde la imaginación y la creatividad van a ser las protagonistas.

Dos zonas para explorar y disfrutar:

Escenario Principal: Artistas y música en vivo.

Talleres y Experiencias: Actividades interactivas que despertarán la creatividad y la imaginación de niños y grandes.

Domingo 17 de agosto, 12 a 17 h.

Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery | Chacarita

Hora Calma

De 12 a 13 h. habrá funciones distendidas, adaptadas para chicos y chicas neurodivergentes o con sensibilidad sensorial

6- Parque de la Ciudad

Actividades para toda la familia para celebrar el Día del Niño

Es un espacio verde de carácter público de uso recreativo. Posee 68,2 hectáreas de superficie, incluidas las playas de estacionamiento.

En las casi 75 hectáreas que abarca el parque es posible encontrar bosques de árboles nativos con más de 200 variedades de especies, lagos con peces, una gran variedad de pájaros (como garzas, patos y gansos) y mariposas. El parque también cuenta con una biblioteca, un anfiteatro que homenajea al arquitecto catalán Antonio Gaudí, un patio andaluz, esculturas y murales.

Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, 10 a 17 h.

Av. F. Fernández de la Cruz 4000 - Villa Soldati

Entrada gratuita