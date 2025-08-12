Último día “primaveral” y vuelve el frío: qué dice el pronóstico para el resto de la semana en el AMBA

Ciudad reviviendo con la llegada de la primavera: parques llenos de flores y personas disfrutando del sol - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, en el transcurso de esta semana, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá días parcialmente nublados y con mínimas frescas. Además, rige una alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza.

Hoy martes el SMN indicó que será el día más caluroso y que la mínima de esta mañana será de 11°C. Luego, la temperatura aumentará hacia los 22°C en la tarde y, a la noche, descenderá a los 14°C.

En tanto, mañana será el día más ventoso, ya que habrá ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora durante toda la jornada. En la madrugada habrá 12°C, mientras que a la mañana bajará a los 8°C. En la tarde, la temperatura estipulada es de 15°C, con vientos prominentes que también irán entre los 23 y los 31 kilómetros por hora. Y a la noche, con cielo parcialmente nublado, el clima estará en 10°C. Vientos provenientes del sur.

El clima extendido para el AMBA.

Del jueves al viernes, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura oscilará entre los 5°C de mínima y los 15°C de máxima, sin probabilidades de lluvias y vientos provenientes del sureste, este y noreste.

Para el fin de semana, aumentará la nubosidad, ya que se prevé un cielo mayormente nublado, tanto para el sábado como para el domingo. Además, existe una mínima chance del 10% de precipitaciones durante la tarde y noche del sábado y la madrugada y mañana del domingo. La temperatura se ubicará entre los 6°C de mínima y los 16°C de máxima.

El clima para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de martes, hay lluvias aisladas en el sur bonaerense, específicamente en Coronel Suárez, Bahía Blanca, Pigüé, Coronel Pringles y Monte Hermoso. En dicho sector está mayormente nublado, mientras que al norte la nubosidad será parcial, pronóstico que se replicará en la tarde. En cambio, por la noche se esperan chaparrones en Miramar, Necochea y Mar del Plata.

Para el miércoles, los chaparrones se extenderán por toda la zona costera, desde Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú, y hasta la finalización de la mañana. Por la tarde, las precipitaciones desaparecerán y habrá nubosidad variable en toda la provincia.

Del jueves al viernes habrá mayor presencia del sol, ya que se espera un firmamento algo nublado en el sur y este bonaerense (jueves a la mañana), como también el viernes a la mañana (centro y norte). Sin embargo, hacia el fin de semana se aguarda que el cielo esté mayormente nublado, con apenas unas lluvias aisladas en el noroeste para el sábado a la mañana.

Alerta por viento Zona en Mendoza.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que rige una alerta amarilla por viento Zonda en la región sur de la provincia de Mendoza. Por lo cual se recomienda asegurar todos los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas, no estacionar vehículos debajo de ellos y mantener cerrado el hogar de la manera más hermética posible.

El organismo climatológico define una alerta amarilla por “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.