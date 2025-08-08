Sociedad

Buscan intensamente a una adolescente que desapareció hace una semana en Río Negro

Se trata de Brisa Nuñez, que tiene un diagnóstico de retraso madurativo. Su familia solicita ayuda a la comunidad de la localidad de General Roca

Brisa Nuñez, la adolescente desaparecida
Brisa Nuñez, la adolescente desaparecida hace una semana en la localidad rionegrina de General Roca (Policía de Río Negro)

La desaparición de Brisa Nuñez, de 15 años, mantiene en vilo a la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro. Desde hace una semana nada se sabe de ella y, ante la preocupación de su familia y de las autoridades, se activó el protocolo de búsqueda con la intervención de la Defensoría de Menores y diversas áreas del Estado provincial. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro y la Policía rionegrina solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener datos que permitan hallarla con vida.

La denuncia por su desaparición fue radicada en la Comisaría 47 de J.J. Gómez por sus propios familiares, quienes expresaron temor por la situación debido a las condiciones particulares de la adolescente. La joven tiene un diagnóstico de retraso madurativo, lo que aumenta la preocupación en su entorno.

En los días posteriores a su desaparición, la difusión de su imagen y de sus características físicas se multiplicó a través de redes sociales, medios locales y comunicados oficiales. Hasta el momento, no se pudieron conocer datos certeros sobre su paradero.

De acuerdo con la descripción difundida, la adolescente es de contextura física mediana y robusta, tiene el cabello largo y rojizo y ojos marrones claros. Al momento de ausentarse, vestía una calza negra y un pulóver de algodón negro. Su estatura alcanza el 1,70 metros. Como rasgo distintivo, la familia mencionó que tiene una cicatriz en el brazo izquierdo, dato considerado clave por los equipos a cargo de la búsqueda, según informó el portal LMNeuquén.

La joven padece de retraso
La joven padece de retraso madurativo

Al tomar conocimiento de la denuncia, la Defensoría de Menores intervino de inmediato en el caso, articulando con la Policía y las áreas judiciales para la difusión de la denuncia y el seguimiento de cualquier dato corroborable.

Desde la Fiscalía de General Roca, comunicaron la disponibilidad de canales telefónicos ante cualquier dato que pueda resultar de relevancia. A su vez, las autoridades mantienen una presencia activa en el terreno. “Pedimos a la ciudadanía que se comunique de inmediato al 911, a la comisaría más cercana o al teléfono de la fiscalía de General Roca (0298) 15 4231271”, dice el comunicado.

El operativo incluye la revisión de cámaras de seguridad, el relevamiento de testimonios en el barrio y la intensificación de patrullas en distintos sectores de la ciudad. En paralelo, se solicitó colaboración a organizaciones civiles y medios de transporte locales, para ampliar la difusión y el conocimiento público sobre el caso.

Otra búsqueda de un adolescente desaparecido

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, por pedido de un fiscal federal, ofrece el pago de una recompensa de 10 millones de pesos para aquellas personas que aporten datos útiles para individualizar a los autores de la posible desaparición forzada de Valentín Ezequiel Reales, de 15 años, ocurrida el 15 de noviembre de 2016 en barrio Cabín 9. Su familia denunció que fue víctima de una banda criminal que operaba en la zona, pero hasta el momento se desconoce su paradero.

En la resolución, se establece que la identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial en los términos y condiciones previstos en el artículo 44 de la Ley N°13.494.

La información y los datos relativos a la causa podrán ser aportados al correo electrónico institucional fisdistrito-ros@mpf.gov.ar, o en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), Unidad Fiscal Rosario, en la calle Mitre 601/621.

