Parque Patricios: asistieron a una familia por un incendio en un primer piso

El incendio ocurrió en Parque Patricios

Un incendio se desató este jueves por la mañana en el primer piso de un edificio ubicado en la intersección de General Urquiza y Garro, en el barrio porteño de Parque Patricios.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía para controlar las llamas y asistir a la familia.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 6:30. En el inmueble —que consta de una planta baja y dos pisos— el fuego se originó en un living comedor, sobre un sillón, afectando una superficie de aproximadamente 1 metro por 1 metro y 1 metro de alto.

La propia familia logró extinguir las llamas utilizando baldes con agua antes de la llegada de los bomberos.