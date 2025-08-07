Sociedad

Parque Patricios: asistieron a una familia por un incendio en un primer piso

Las llamas se desataron en General Urquiza y Garro

El incendio ocurrió en Parque Patricios

Un incendio se desató este jueves por la mañana en el primer piso de un edificio ubicado en la intersección de General Urquiza y Garro, en el barrio porteño de Parque Patricios.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía para controlar las llamas y asistir a la familia.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 6:30. En el inmueble —que consta de una planta baja y dos pisos— el fuego se originó en un living comedor, sobre un sillón, afectando una superficie de aproximadamente 1 metro por 1 metro y 1 metro de alto.

La propia familia logró extinguir las llamas utilizando baldes con agua antes de la llegada de los bomberos.

