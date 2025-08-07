Hay una mujer herida tras un choque entre un camión y un auto en San Cristóbal

Así terminó el vehículo particular después del choque con el camión.

Un fuerte choque entre un auto y un camión se registró esta mañana en la intersección de avenida Jujuy y Cochabamba, en el barrio porteño de San Cristóbal.

De acuerdo con las primeras informaciones, una mujer que viajaba como acompañante en el vehículo particular fue asistida en el lugar y luego derivada al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de múltiples traumatismos.

A raíz del impacto, se produjo un derrame de combustible y plástico sobre la calzada. Trabajaron en el lugar personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME.

Como consecuencia del siniestro, se implementó una reducción en la circulación vehicular, con un solo carril habilitado sobre avenida Jujuy, lo que genera demoras en la zona.

Otro incidente se produjo en el centro porteño, en el cruce de la avenida 9 de Julio y Carlos Calvo. Allí, un auto perdió el control y terminó sobre la zona parquizada que divide el carril del Metrobus del tránsito particular.

Incendio en Parque Patricios

En paralelo, un incendio se desató este jueves por la mañana en el primer piso de un edificio ubicado en la intersección de General Urquiza y Garro, en el barrio porteño de Parque Patricios.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía para controlar las llamas y asistir a la familia.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 6:30. En el inmueble —que consta de una planta baja y dos pisos— el fuego se originó en un living comedor, sobre un sillón, afectando una superficie de aproximadamente 1 metro por 1 metro y 1 metro de alto.

La propia familia logró extinguir las llamas utilizando baldes con agua antes de la llegada de los bomberos.

Ayer, una combi y un auto protagonizaron un violento choque por la mañana en la autopista Riccheri, a la altura del Mercado Central y en sentido hacia la Capital Federal. Como resultado, dos mujeres resultaron heridas y se registraron demoras por la reducción de calzada.

El auto en el que viajaban las víctimas se detuvo repentinamente en plena autopista. Entonces, la combi -que circulaba por detrás- las embistió desde atrás.

El impacto dejó la parte delantera de la combi destrozada, mientras que el auto sufrió graves daños en la parte trasera, con los vidrios completamente destruidos.