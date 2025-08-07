Fin de semana sin lluvias y con temperaturas en ascenso: cómo estará el tiempo en el AMBA

De cara al fin de semana, el SMN puntualizó que se mantienen las mínimas frías en el AMBA (Freepix).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta mañana no se registran neblinas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipó un clima templado y con mínimas que bajarán de los 5°C. Pero que aumentarán las máximas de cara a la semana próxima. Además, se mantiene una alerta amarilla por frío extremo en el centro del país.

Para hoy, el SMN prevé cielo algo nublado durante la mañana, con una mínima de 8℃ y vientos del sur. Por la tarde, la nubosidad aumentará considerablemente a mayormente nublado y existe una mínima probabilidad del 10% de lluvias. Sin embargo, esas chances de precipitaciones volverán a 0% en la noche (y se mantendrá hasta la semana próxima), con cielo parcialmente nublado.

El viernes será el día más soleado, ya que estará ligeramente en la madrugada y despejado en la mañana. Los rayos del sol contrastarán con las temperaturas frescas, que serán de 7°C y 5°C, respectivamente. Luego, habrá un aumento de la temperatura hacia los 14°C en la tarde y descenderá a los 10°C en la noche.

El SMN indicó que se mantendrán las mínimas frías en estos días, pero que las máximas aumentarán de cara a la semana próxima.

El sábado continuará el buen clima, con el firmamento soleado en la mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche, con 14°C de máxima y 7°C de mínima. Pero desde el domingo la nubosidad será parcial, con vientos provenientes del norte y una máxima elevada a los 17°C.

El aumento de la temperatura máxima se hará sentir a partir de la semana próxima, con un marcado ascenso (19°C el lunes, 20°C el martes y 18°C el miércoles). Con el cielo parcialmente nublado en todas esas jornadas.

Clima en la Provincia de Buenos Aires

El SMN informó que, en esta mañana, se registran chaparrones en una franja de la zona costera, que abarca desde Necochea hasta Pinamar, como también en Maipú y Balcarce. Por la tarde, las precipitaciones se extenderán hasta Punta Indio, Chascomús y Dolores. En tanto, en el resto del territorio bonaerense estará algo nublado.

Para mañana, se espera un día completamente despejado y soleado en la provincia de Buenos Aires, con apenas unas nubes en las localidades de la costa. Y que se trasladarán de a poco hacia el sector noreste.

Para el fin de semana, el sol continuará presente en la mañana del sábado, pero bajo un firmamento ligeramente nublado en el sur, este y norte. Mientras que al oeste estará algo nublado y, en la costa, la nubosidad será parcial. Para la tarde, varias ciudades estarán libres de nubes. Sin embargo, el domingo se vislumbra un cielo parcialmente nublado en toda la provincia.

El aumento de la nubosidad variable se mantendrá hasta el miércoles a la mañana. Para las primeras horas del martes están estimadas lluvias aisladas en el sur, en la zona integrada por Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso.

Alertas vigentes para el resto del país

El SMN detalló que hoy rige alerta amarilla por temperaturas extremas en frío en la zona que abarca el oeste de Córdoba (desde Cruz del Eje hasta Achiras) y noreste de San Luis (Santa Rosa del Conlara, Concarán, Talita, Las Aguadas, Villa del Carmen, La Punilla y San José del Morro).

Alerta amarilla por frío extremo en el centro del país.

Ante estos casos de un gran descenso de la temperatura, el SMN aconseja consumir líquidos calientes, reforzar la higiene para prevenir enfermedades respiratorias, ventilar los ambientes y vestirse con ropa abrigada.