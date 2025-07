Vuelven las lluvias al AMBA y el Servicio Meteorológico emitió alertas por tormentas y viento en 14 provincias

El SMN indicó fuertes lluvias para mañana (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta mañana aumenta la nubosidad en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia la tarde y que se esperan lluvias hacia el fin de semana. Además, rigen distintos tipos de alertas en las provincias del país.

Para esta mañana, el SMN indicó que el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 12°C y vientos provenientes del norte. A la tarde, el cielo estará completamente nublado y con la máxima más alta por sus 20°C, además de una mínima posibilidad de precipitaciones. Sin embargo, en la noche están confirmadas tormentas aisladas y fuertes ráfagas de viento que irán desde los 51 a los 59 kilómetros por hora. La temperatura para ese entonces descenderá dos grados.

El viernes directamente amanecerá con tormentas y ráfagas que irán desde los 42 hasta los 50 kilómetros por hora. Luego, las precipitaciones bajarán un poco en su intensidad y la mañana tendrá tormentas aisladas. Por la tarde y la noche, las lluvias serán aisladas en algunos puntos del AMBA. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 17°C durante toda la jornada.

El sábado contará con mínimas probabilidades de que continúen las lluvias, de un 10% específicamente, mientras el cielo estará mayormente nublado, con ráfagas de viento entre los 42 a los 50 kilómetros por hora en la tarde.

Para el domingo, las nubes seguirán en el firmamento y continuarán las ráfagas de viento, pero sin chances de lluvias. Con vientos del suroeste y una temperatura entre los 9°C y 16°C, lo que indica la reaparición de mínimas frescas.

El lunes será el día más fresco por sus 5°C de mínima; y desde ese día hasta el miércoles, el cielo apenas dejará paso a algunos rayos del sol, ya que se estima que estará parcialmente nublado. Y las máximas no superarán los 15°C.

El clima para la Provincia de Buenos Aires

Por otro lado, el SMN estableció que estas primeras horas del martes hay una gran cobertura de nubes en toda la provincia, que se mantendrá toda la tarde. Hacia la noche, se esperan fuertes tormentas en casi toda la extensión bonaerense, salvo en el sector oeste y suroeste.

El viernes, primer día del mes de agosto, las lluvias cubrirán casi toda la Provincia de Buenos Aires durante la madrugada, salvo al noroeste (San Carlos Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen y General Villegas). Luego, y durante toda la jornada, las precipitaciones estarán presentes en todas las localidades.

Hacia el sábado, las lluvias estarán presentes en la mañana en la zona costera, desde Bahía Blanca hasta Punta Indio, como también en ciudades del cuadrante centro. Por la tarde y hacia la noche, las lluvias comenzarán a disiparse y solo estarán presentes desde Necochea hasta Punta Indio, Balcarce, Maipú, Dolores y Chascomús.

El domingo, las lluvias afectarán a las ciudades que se ubican al sur de la provincia, mientras en el resto de la provincia el cielo estará mayormente nublado. Del lunes al miércoles próximo, no se pronostican lluvias y el cielo tendrá nubosidad variable, entre parcialmente a mayormente nublado.

Las alertas para el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional puntualizó que para este jueves 31 de julio rigen diversas alertas meteorológicas para un total de 14 provincias.

Por tormentas hay alerta amarilla en la Provincia de Buenos Aires. Por lo cual se recomienda no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Y estar atento ante la posible caída de granizo.

Para hoy están afectadas 14 provincias por diversas alertas meteorológicas.

Por nevadas rige una alerta amarilla y naranja en la zona oeste que abarcan Mendoza y Neuquén. Para estos casos, el SMN indica mantenerse a resguardo y evitar salir, prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar el hogar y cortar el suministro eléctrico y el gas, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, permanecer en dicho vehículo y no caminar para alejarse del temporal. Y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

A su vez, desde la zona cordillerana que comprende desde Mendoza hasta Jujuy hay alerta amarilla por fuertes vientos, como también Formosa, Chaco, noreste de Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos y parte de Santa Fe. Por viento Zonda, están afectadas Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.

En estas situaciones, se debe evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse lejos del alcance de árboles y mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible.

Para mañana, viernes 1 de agosto, la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos tendrán una alerta amarilla por tormentas. En el lado oeste del país, la alerta amarilla por nevadas se mantendrá para Mendoza y suma a San Juan.

Para mañana rige una alerta naranja en el norte por fuertes vientos.

Por fuertes vientos, las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja elevarán sus alertas a naranja. Mientras rige alerta amarilla en Mendoza, San Juan, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. Y Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca tendrán alerta naranja por viento Zonda. El sábado, solo hay una advertencia de categoría amarilla en el sur de Mendoza por vientos.