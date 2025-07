Buscan intensamente a dos hermanos de 5 y 9 años en Neuquén

Por el momento, se cree que los menores podrían estar con su madre

En las últimas horas, la Policía de Neuquén emitió una Alerta Nati para localizar a dos hermanos reportados como desaparecidos. Se trataría de Lautaro Ezequiel Inostroza, de 5 años, y Luciana Antonella Inostroza, de 9 años. De igual forma, las autoridades no descartan que se encuentren junto a su madre, aunque no hay noticias de ellos.

La búsqueda se inició tras una denuncia presentada en la Comisaría 17 del barrio La Sirena, ubicado en la capital neuquina. De acuerdo con la información oficial, los menores fueron vistos por última vez este mismo miércoles.

De esta manera, las autoridades informaron que Lautaro tiene contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabellos oscuros. Además, señalaron que tendría una altura estimada de medio metro, pero no se detalló la vestimenta que usaba al momento de desaparecer.

En el caso de su hermana mayor, Luciana describieron que tiene contextura robusta, tez trigueña, ojos marrones y cabello largo castaño. Al igual que no pudieron precisar la ropa que vestía ese día, también comunicaron que mide 1,20 metros aproximadamente.

Según la información publicada por LM Neuquén, los efectivos policiales señalaron que ambos niños podrían encontrarse junto a su madre, aunque la investigación sigue su curso ante la falta de confirmación. Asimismo, pidieron a la ciudadanía que, ante cualquier dato, se comuniquen con la Fiscalía de Delitos contra las Personas o con la Comisaría 17 de Neuquén.

Missing Children reveló que se hacen más de 6 denuncias por día por desaparición de niños y adolescentes en el país

Ana Rosa Llobet, la titular de Missing Children Argentina, advirtió sobre el alto número de denuncias por extravío de niños, niñas y adolescentes que recibe la organización a diario. “Hay mucho más de seis denuncias por día. Es un promedio, todos los días varía”, señaló.

No obstante, la representante de la ONG remarcó que la cantidad de casos reportados representaría solo una parte de los que efectivamente ocurren en todo el país, ya que no todas las familias acuden a pedir su colaboración. Actualmente, la entidad mantiene 42 búsquedas activas de menores sobre quienes no se tiene información.

En este sentido, la presidenta de la organización consideró que, ante la desaparición de un menor, es fundamental realizar la denuncia lo antes posible. Habló de la importancia de la denominada “hora de oro”, el primer período tras la desaparición, en el que la probabilidad de encontrar al niño en su entorno habitual es mayor.

En relación con la labor de la ONG, Llobet detalló que la tarea de Missing Children se centra en la búsqueda y finaliza cuando el menor es hallado. Al ser consultada sobre los motivos detrás de las desapariciones, explicó que muchas veces no se logran conocer, porque las familias no siempre aportan detalles y la organización no puede exigir explicaciones.

Sobre la utilización de herramientas de comunicación, la organización recurre a redes sociales y mantiene una línea telefónica oficial para recibir información y brindar asesoramiento. De hecho, Missing Children también colabora con organismos judiciales y con las familias de las personas desaparecidas.

Consultada sobre denuncias de trata con fines de tráfico de órganos, Llobet aclaró que la organización no tiene ningún caso confirmado en esa modalidad. “Nunca tuvimos un caso de tráfico de órganos. Los que están sin resolver, no sabemos”, indicó. También mencionó que dialogaron con el INCUCAI para descartar esa hipótesis, cuyo profesionales subrayaron la complejidad y la planificación necesaria para concretar ese tipo de delitos.

Según un informe conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la fundación Walk Free, existen 50 millones de víctimas de trata en el mundo, y el 30% son niños o niñas.

Actualmente, en nuestro país continúan activas varias búsquedas de menores que trascendieron mediáticamente como, por ejemplo, Loan Danilo Peña (desaparecido en Corrientes el 13 de junio de 2024) y Lian Gael Flores Soraide (desaparecido el 22 de febrero de 2025 en un cortadero de ladrillos ubicado en Ballesteros Sud, Córdoba). Hasta el momento, no hubo rastros certeros sobre sus paraderos.

Cabe recordar que la Línea 135 centraliza denuncias en todo el país sobre menores extraviados. Las familias también pueden comunicarse al 0800-122-2442 o escribir a juschicos@jus.gov.ar para reportar casos o solicitar ayuda.