Hallaron muerto a un criancero en Neuquén: un temporal de nieve impide a los investigadores llegar al lugar

La víctima, mayor de 60 años, vivía sola en la zona de Coyuco y su muerte es investigada por el MPF (LM Neuquén)

Un hombre fue hallado sin vida en un paraje del norte de la provincia de Neuquén, en el contexto de un fuerte temporal de nieve, niebla y una ola polar que afecta la región.

Se trata de un criancero que vivía solo en un puesto en la zona de Coyuco-Cochico, departamento de Chos Malal, y cuya muerte está siendo investigada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La situación generó consternación en la comunidad rural, especialmente por las adversas condiciones climáticas que dificultan tanto la circulación por rutas como las tareas de rescate y peritaje.

Según confirmaron autoridades judiciales a LM Neuquén, el criancero fue encontrado muerto en la zona de Mallín Grande, a unos 15 kilómetros del paraje Coyuco-Cochico, en la región cordillerana del norte neuquino.

La víctima, un hombre mayor de 60 años, había acordado encontrarse con su hijo en un punto cercano durante la tarde del jueves. Sin embargo, no llegó al lugar pactado. Ante la falta de noticias, el hijo decidió dirigirse al puesto donde su padre residía junto a sus animales. Allí lo encontró ya sin signos vitales.

Debido a las intensas nevadas y a la falta de accesibilidad vial, el joven se vio obligado a desplazarse a caballo hasta el paraje Cochico para dar aviso de lo ocurrido. Desde allí, se comunicó con la Comisaría de Barrancas, que luego derivó el caso al MPF. La investigación fue asignada a la fiscal Natalia Rivera.

El fiscal jefe de la V circunscripción, con sede en Chos Malal, Fernando Fuentes, brindó detalles sobre las complejidades que enfrenta el operativo.

“No se pudo averiguar demasiado porque la situación climática hasta ayer era bastante mala”, explicó el funcionario judicial en diálogo con el medio local. Además, indicó sobre la víctima que “vivía solo”. “El hijo lo estaba esperando y como no se podía contactar fue a verlo”, detalló.

La confirmación de las causas de la muerte está sujeta a la revisión de un médico policial, quien aún no ha podido acceder al sitio debido a las dificultades geográficas y meteorológicas de la zona.

Existen dos posibles escenarios que se evalúan para avanzar con el procedimiento: que el médico suba en helicóptero hasta el lugar para examinar el cuerpo, o bien que se logre trasladar al fallecido hasta el hospital de Buta Ranquil una vez que las condiciones lo permitan.

En cualquier caso, será fundamental el análisis del profesional de salud para constatar si existen signos de criminalidad. También reveló que se encuentran coordinando acciones con el Ministerio de Seguridad para intentar realizar el operativo aéreo.

Sin embargo, y a pesar de que aún no hay conclusiones oficiales, la hipótesis que se maneja en principio es la de una muerte por causas naturales. “Estaba solo, sin ninguna otra persona”, manifestó el fiscal.

Versiones extraoficiales apuntaron a posibles antecedentes médicos, aunque Fuentes lo negó y fue categórico con este tipo de información. “No me consta. Hasta que no lo tengamos informado por el médico y se chequee la historia clínica, no se puede confirmar”, dijo en diálogo con LM Neuquén.

Las condiciones extremas de aislamiento, sumadas a la precariedad de infraestructura en parajes remotos, configuran un escenario de alto riesgo, especialmente para adultos mayores y quienes habitan solos en áreas rurales. En este caso, esto se sumó al temporal que está golpeando parte de la Patagonia, sobre todo la provincia de Neuquén.