Sin luz y sin GNC en el AMBA: se registraron cortes del suministro eléctrico y largas filas para cargar gasoil

Una estación de servicio de Melchor Romero se quedó sin luz y no pudo continuar despachando GNC

Hacia las 23 horas del miércoles, más de 20 mil usuarios que residen en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, no tenían energía eléctrica. A su vez, se registraron largas filas en algunas estaciones de servicio donde aún contaban con GNC luego de que el Gobierno ordenara la interrupción del suministro para priorizar a los hogares y hospitales en medio de la alerta por frío extremo, que afecta desde hace días a la zona.

Según datos oficiales, cerca de la media noche había exactamente 23.385 hogares que no tenían luz. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) pronosticaba que el servicio se estaría restableciendo cerca de 3 de la madrugada de hoy jueves, en lugares como Lanús Oeste, Berazategui centro, Ezeiza y Presidente Perón.

La situación más complicada se registraba en zonas como Ingeniero Budge, Lomas de Zamora y San Francisco Solano, en donde esperan que la luz vuelva por la mañana.

Esto valió el reclamo de los vecinos de la zona, que reclamaron la restitución del servicio con cortes de calles. Las quejas se extendieron hasta la localidad de Los Hornos, La Plata, donde señalaban: “No tenemos luz desde ayer. En toda la cuadra hay ancianos y chicos. Nadie nos atiende, ni Edelap (empresa prestadora de La Plata) ni el Municipio. Por eso salimos a cortar, para que alguien nos escuche”, señalaron al portal La buena Info. La situación afectó también a Ringuelet, Villa Elisa, Barrio Hipódromo.

Los puntos críticos donde persistía el corte de luz hasta este jueves por la madrugada (Foto: ENRE)

Las quejas de los vecinos

A su vez, miles de usuarios expresaron su enojo a través de las redes sociales, en donde mencionaban a Edesur, que hasta el momento no emitió algún comunicado en donde diera a conocer los motivos por el cual persiste el corte.

Desde el oeste, un usuario reclamaba: “Se reporta un gran corte de luz en la zona oeste de la ciudad... Otra vez @EDELAP__Oficial y su inoperancia”.

En la zona sur, otra cuenta señalaba alrededor de las 22 del miércoles: “Miles de usuarios siguen sin luz en la zona sur del Conurbano. Lomas de Zamora el municipio más afectado”. Los reportes se extendieron por diversas áreas de la ciudad y el Conurbano. “Calles en penumbras en las cuadras donde cortaron la luz hace más de 40 horas!!”, mencionó otro usuario.

La última notificación que hizo la empresa hace dos días, indicaba que los equipos técnicos normalizarían el servicio en las zonas afectadas, apenas estén dadas las condiciones técnicas.

Pasada la medianoche, el servicio apenas se había restituido para unos pocos, y el número había descendido a tan solo 17.872. Estos números no difieren de lo que venía ocurriendo los días previos, cuando el consumo eléctrico alcanzó los 27.739 megavatios, superando los 27.703 MW registrados el lunes en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Esto provocó que casi 20 mil usuarios continuaran sin luz durante la mañana del miércoles, tanto en el norte del AMBA como en el sur.

La situación comenzó recomponerse cerca de las 4 de la madrugada, cuando el número total de usuarios sin suministro —entre las empresas Edesur y Edenor— superaba los 10 mil afectados.

Un usuario reportó cómo se veía una estación de servicio de La Plata ante la falta de gas (X @FrancoCisneros0)

Por otra parte, desde el comienzo de semana, el Ejecutivo ha tenido que implementar medidas preventivas para evitar un colapso en la provisión de gas, pero las condiciones climáticas no ayudan y las bajas temperaturas aumentaron el consumo de dicho servicio.

Este miércoles, la jornada comenzó con una mínima de -1,9° C, un número que no se registraba desde hacía 34 años; mientras que la máxima fue de apenas 11° C, en la Ciudad. Ante este escenario, la Secretaría de Energía, junto a las concesionarias de todo el país, ordenó la interrupción del suministro de la cadena de GNC y de industrias “para asegurar el abastecimiento a los usuarios prioritarios del sistema: residencias, hospitales y establecimientos educativos”.

Los automovilistas hacían largas filas para cargar GNC

Esto llevó a que los consumidores, en especial taxistas, remiseros y todo servicio de pasajeros, se vean imposibilitados para continuar con sus labores.

Una de las pocas estaciones de servicio que estuvo despachando combustible durante el día, se ubicaba en Avenida 520 y 162, en Melchor Romero. Sin embargo, cerca de las 21 el establecimiento sufrió un corte de luz que dejó largas colas de autos a la espera.

“El auto lo usamos para trabajar, tenemos un puesto de comida y a la vez nos movemos haciendo mandados todo el tiempo”, le contaba a TN uno de los choferes que aguardaba la restitución del servicio. La fila permaneció hasta después de las 00 horas por al menos una cuadra y media.