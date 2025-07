Fuerte choque en Córdoba: denuncian que uno de los conductores iba en contramano y se fugaron

Fuerte accidente en Córdoba

Un choque registrado durante la madrugada de este jueves en barrio Villa Belgrano, en la ciudad de Córdoba, generó una fuerte polémica por la supuesta fuga de los ocupantes de uno de los vehículos involucrados.

El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la intersección de avenida Gauss y Recta Martinolli, una zona muy transitada, clave para acceder a la avenida de Circunvalación.

De acuerdo con la versión difundida por ElDoce, un Audi blanco circulaba en contramano por la avenida Gauss cuando impactó contra una Volkswagen Amarok, que transitaba por la zona. Producto del choque, el semáforo de la esquina fue derribado y ambos vehículos sufrieron importantes daños. A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron heridos.

El conductor de la Amarok expresó su indignación por lo ocurrido. Según denunció, los ocupantes del Audi se reían tras el impacto y abandonaron el lugar sin ser identificados, incluso cuando la Policía ya se encontraba en el lugar. “Pudo ser una tragedia… iban en contramano por la Gauss, imaginate… si no era yo, era cualquier otra persona que pasaba por el lugar”, declaró el hombre, visiblemente molesto.

El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la intersección de avenida Gauss y Recta Martinolli

Además, señaló que el estado de los ocupantes del Audi daba indicios de haber consumido alcohol o drogas, aunque las autoridades no los demoraron ni les realizaron ningún control. “Se nos reían en la cara. Se nota que a ellos no les cuesta nada… y lo hacían frente a la Policía”, afirmó.

En ese sentido, deslizó la posibilidad de un encubrimiento por parte de las fuerzas de seguridad: “La Policía lo está tapando porque sabe cómo fue todo y dejó ir a los ocupantes del Audi. No lo detuvieron al conductor. El estado que tenían era obvio que estaban alcoholizados o drogados, no hay forma de no darse cuenta”, sostuvo.

Por otro lado, una versión distinta fue publicada por La Voz, que indicó que la investigación está en manos de la Unidad de Accidentología Vial, la cual busca determinar las circunstancias y las posibles responsabilidades.

Un conductor que afirmó que los ocupantes del Audi escaparon sin ser identificados

Según fuentes citadas por ese medio, la camioneta con cinco ocupantes habría sido la que circulaba en contramano por Gauss y fue impactada de frente por el Audi, que llevaba tres personas y, presuntamente, se desplazaba a alta velocidad.

Ambas versiones coinciden en que el impacto fue frontal y que el hecho se produjo en horas de la madrugada. También hay coincidencia en que se investiga si los conductores estaban alcoholizados. Sin embargo, las declaraciones recogidas por El Sol contrastan con los primeros datos de la causa mencionados por La Voz, que invierten el rol de cada vehículo en la maniobra peligrosa.

En cuanto a las pruebas disponibles, la Policía informó que el domo del 911 instalado a pocos metros del lugar del hecho “estaba funcionando”, pero aclaró que “en ese momento estaba tomando imagen hacia el otro lado, no al momento exacto de la colisión”. Esto implica que no hay registro visual directo del choque.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron públicamente si lograron identificar al conductor del Audi ni si se corroboró alguna de las dos versiones que circulan. El hecho sigue bajo investigación y no se han reportado detenciones ni imputaciones.